मालामाल Samsung ने कर्मचारियों पर लुटाया पैसा, 3.25 करोड़ रुपये मिलेगा बोनस! जानिए क्यों लिया ये फैसला?

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Samsung's Big Decision: दक्षिण कोरियाई टेक कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने सेमीकंडक्टर (चिप) डिवीजन के कर्मचारियों के लिए बड़े बोनस पैकेज को मंजूरी दे दी है. AI और डेटा सेंटर की बढ़ती मांग के बीच कंपनी के मुनाफे में जबरदस्त उछाल आया है. इसके बाद कर्मचारियों को करोड़ों रुपये का बोनस दिया जाएगा.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैमसंग के चिप डिवीजन के हर कर्मचारी को औसतन 5.13 करोड़ वॉन यानी करीब 3.25 करोड़ रुपये तक का बोनस मिल सकता है. कुछ रिपोर्ट्स में मेमोरी डिवीजन के कर्मचारियों को करीब 600 मिलियन वॉन यानी लगभग 3.82 करोड़ रुपये तक मिलने की बात कही गई है. सैमसंग के इस डिवीजन में करीब 78,000 कर्मचारी काम करते हैं. अनुमान है कि कंपनी केवल बोनस पर लगभग 26.5 अरब डॉलर खर्च कर सकती है.
ये फैसला उस समय आया जब सैमसंग की सबसे बड़ी यूनियन ने 18 दिन की संभावित हड़ताल की चेतावनी दी थी. बाद में कंपनी और यूनियन के बीच मुनाफे के बंटवारे को लेकर समझौता हो गया. वोटिंग में 73.7 प्रतिशत कर्मचारियों ने इस समझौते के पक्ष में मतदान किया.
AI बूम की वजह से मेमोरी चिप्स की मांग तेजी से बढ़ी है. ChatGPT और Gemini जैसे AI प्लेटफॉर्म्स को चलाने वाले डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल होने वाले मेमोरी चिप्स की सप्लाई में सैमसंग की बड़ी हिस्सेदारी है. इसी कारण कंपनी के चिप कारोबार का मुनाफा पिछले तिमाही में 49 गुना तक बढ़ गया. समझौते के तहत कर्मचारियों को डिवीजन के ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 10.5 प्रतिशत हिस्सा शेयरों के रूप में और अतिरिक्त 1.5 प्रतिशत कैश बोनस के तौर पर मिलेगा.
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