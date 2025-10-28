Advertisement
trendingNow12978019
Hindi Newsबिजनेस

Glenwalk: संजय दत्‍त के व्हिस्‍की ब्रांड ने काटा गदर, 4 महीने में बेचीं 10 लाख बोतलें

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ‘द ग्लेनवॉक' को Cartel Bros ने तैयार किया है. ये एक प्रीमियम ब्लेंडेड स्कॉच व्हिस्की है.  

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 28, 2025, 07:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Glenwalk: संजय दत्‍त के व्हिस्‍की ब्रांड ने काटा गदर, 4 महीने में बेचीं 10 लाख बोतलें

Sanjay Dutt whiskey brand: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर संजय दत्त के व्हिस्की ब्रैंड ने धमाल मचा दिया है. उनका व्हिस्की ब्रैंड भी बिजनेस की दुनिया में बड़ा नाम बनता जा रहा है. संजय दत्त के व्हिस्की ब्रैंड ‘द ग्लेनवॉक' ने चार महीने में पूरे भारत में 10 लाख से ज्यादा बोतलें बेच दी है. कंपनी के मुताबिक, ये पिछले साल की तुलना में 5 गुना ज्यादा बिक्री है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान बेची गई 2 लाख से अधिक बोतलों की तुलना में एक बड़ी बढ़ोतरी है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ‘द ग्लेनवॉक' को Cartel Bros ने तैयार किया है. इसमें अभिनेता संजय दत्त के साथ मोक्श सानी, जितिन मेरानी, रोहन निहलानी और मनीष सानी भी को-फाउंडर्स हैं. ये एक प्रीमियम ब्लेंडेड स्कॉच व्हिस्की है.  

'द ग्लेनवॉक' की सफलता

Add Zee News as a Preferred Source

अभिनेता संजय दत्त ने कहा कि इतने कम समय में 'द ग्लेनवॉक' की जबरदस्त सफलता को देखना वास्तव में प्रेरणादायक है. हमने सिर्फ दो वर्षों में वो हासिल किया है, जिसके लिए कई ब्रैंडो को दशकों लग जाते हैं. हमारी ये सफलता हमारी टीम के निरंतर प्रयासों और हमारे हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट का प्रमाण है. मैं डेवलॅपमेंट के इस अगले फेज को लेकर बेहद उत्साहित हूं.

 ‘द ग्लेनवॉक' का जलवा  

‘द ग्लेनवॉक' ने अपनी शुरुआत के दो साल से भी कम समय में 15 भारतीय राज्यों और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और UAE सहित चार अंतरराष्ट्रीय मार्केट्स में फैल चुका है. महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु उन प्रमुख राज्यों में शामिल हैं जहां द ग्लेनवॉक उपलब्ध है.  ‘द ग्लेनवॉक' ने 30 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ पार्टनरशिप की है और अब ये 10 हजार से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स और 24 ड्यूटी फ्री स्टोर्स में बिक रही है.

‘द ग्लेनवॉक' ने अब तक 10 से ज्यादा इंटरनेशनल व्हिस्की अवॉर्ड्स और कई बिजनेस ऑनर्स भी अपने नाम किए हैं. 

 

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Sanjay Dutts whisky brand

Trending news

Cyclone Montha LIVE UPDATE: आज 110 किलोमीटर की रफ्तार से तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, इन राज्यों में खतरे की घंटे, जानें पल-पल की अपडेट
Cyclone Montha
Cyclone Montha LIVE UPDATE: आज 110 किलोमीटर की रफ्तार से तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, इन राज्यों में खतरे की घंटे, जानें पल-पल की अपडेट
सावधान! धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, भारत को मथने तेजी से बढ़ रहा 'मोंथा'
Cyclone Montha
सावधान! धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, भारत को मथने तेजी से बढ़ रहा 'मोंथा'
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
Weather
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?
karnataka
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?
असम के युवाओं पर कमेंट को लेकर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का प्रियांक खड़गे पर निशाना
Priyank Kharge
असम के युवाओं पर कमेंट को लेकर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का प्रियांक खड़गे पर निशाना
DNA: मुस्तफाबाद से कबीरधाम, सीएम योगी के नाम परिवर्तन वाले फैसले का पूरा विश्लेषण
Yogi Adityanath
DNA: मुस्तफाबाद से कबीरधाम, सीएम योगी के नाम परिवर्तन वाले फैसले का पूरा विश्लेषण
मोबाइल, ब्यूटी ट्रीटमेंट, शॉपिंग...जमकर लोन ले रहे भारतीय, क्या EMI नेशन बन रहा भारत
DNA
मोबाइल, ब्यूटी ट्रीटमेंट, शॉपिंग...जमकर लोन ले रहे भारतीय, क्या EMI नेशन बन रहा भारत
DNA: ये क्रीम बिस्किट नहीं जहर... स्पेलिंग में फेरबदल से कंपनियां कर रहीं बड़ा खेल
DNA
DNA: ये क्रीम बिस्किट नहीं जहर... स्पेलिंग में फेरबदल से कंपनियां कर रहीं बड़ा खेल
'SIR से NRC लागू करने की कोशिश', ममता के मंत्री का बड़ा बयान, CEC का जवाब
Sir
'SIR से NRC लागू करने की कोशिश', ममता के मंत्री का बड़ा बयान, CEC का जवाब
पीएम मोदी की वो स्कीम, जिससे केरल की दो पार्टियों के बीच हो गई रार, सामने आई कलह
PM SHRI scheme
पीएम मोदी की वो स्कीम, जिससे केरल की दो पार्टियों के बीच हो गई रार, सामने आई कलह