Sanjay Dutt whiskey brand: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर संजय दत्त के व्हिस्की ब्रैंड ने धमाल मचा दिया है. उनका व्हिस्की ब्रैंड भी बिजनेस की दुनिया में बड़ा नाम बनता जा रहा है. संजय दत्त के व्हिस्की ब्रैंड ‘द ग्लेनवॉक' ने चार महीने में पूरे भारत में 10 लाख से ज्यादा बोतलें बेच दी है. कंपनी के मुताबिक, ये पिछले साल की तुलना में 5 गुना ज्यादा बिक्री है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान बेची गई 2 लाख से अधिक बोतलों की तुलना में एक बड़ी बढ़ोतरी है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ‘द ग्लेनवॉक' को Cartel Bros ने तैयार किया है. इसमें अभिनेता संजय दत्त के साथ मोक्श सानी, जितिन मेरानी, रोहन निहलानी और मनीष सानी भी को-फाउंडर्स हैं. ये एक प्रीमियम ब्लेंडेड स्कॉच व्हिस्की है.

'द ग्लेनवॉक' की सफलता

अभिनेता संजय दत्त ने कहा कि इतने कम समय में 'द ग्लेनवॉक' की जबरदस्त सफलता को देखना वास्तव में प्रेरणादायक है. हमने सिर्फ दो वर्षों में वो हासिल किया है, जिसके लिए कई ब्रैंडो को दशकों लग जाते हैं. हमारी ये सफलता हमारी टीम के निरंतर प्रयासों और हमारे हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट का प्रमाण है. मैं डेवलॅपमेंट के इस अगले फेज को लेकर बेहद उत्साहित हूं.

‘द ग्लेनवॉक' का जलवा

‘द ग्लेनवॉक' ने अपनी शुरुआत के दो साल से भी कम समय में 15 भारतीय राज्यों और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और UAE सहित चार अंतरराष्ट्रीय मार्केट्स में फैल चुका है. महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु उन प्रमुख राज्यों में शामिल हैं जहां द ग्लेनवॉक उपलब्ध है. ‘द ग्लेनवॉक' ने 30 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ पार्टनरशिप की है और अब ये 10 हजार से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स और 24 ड्यूटी फ्री स्टोर्स में बिक रही है.

‘द ग्लेनवॉक' ने अब तक 10 से ज्यादा इंटरनेशनल व्हिस्की अवॉर्ड्स और कई बिजनेस ऑनर्स भी अपने नाम किए हैं.