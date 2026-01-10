Zomato Share Price: अगर कोई पूछे, क्‍या छोटे से इनवेस्‍टमेंट आप अरबपत‍ि बन सकते हैं? कोई भी जवाब देने से पहले शायद आप सोच में पड़ जाएं. लेक‍िन यह सही है क‍ि एक छोटा-सा निवेश आपको अरबपति बना सकता है. इसके ल‍िए जरूरी है आपका व‍िश्‍वास, मजबूत इरादे और टाइमिंग. Info Edge के फाउंडर संजीव बिखचंदानी (Sanjeev Bikhchandani) इसका शानदार उदाहरण हैं. बिखचंदानी ने 2010-2013 के बीच फूड ड‍िलीवरी प्‍लेटफॉर्म जोमैटो (Zomato) में 86 करोड़ रुपये का न‍िवेश क‍िया था. आज उनके इस न‍िवेश की वैल्‍यू बढ़कर 38,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है.

13 साल के सफर में पॉस‍िबल हुआ यह सब

संजीव बिखचंदानी को इस दौरान अपने न‍िवेश पर 44,186% का रिटर्न म‍िला है. यह सब प‍िछले 12 से 13 साल के दौरान पॉस‍िबल हुआ है. दूरदृष्‍ट‍ि और पेशेंस के दम पर इंड‍ियन स्टार्टअप इकोसिस्टम का चमकता हुआ स‍ितारा बन गए. संजीव की तरफ से जोमैटो में क‍िये गए न‍िवेश से यह साफ है क‍ि आपको समझदारी से न‍िवेश करने के साथ ही धैर्य रखना जरूरी है. संजीव ने जब से जोमैटो में न‍िवेश क‍िया तब से अब तक काफी उतार-चढ़ाव भी देखने को म‍िले, लेक‍िन उन्‍होंने ह‍िम्‍मत नहीं हारी और अपना इनवेस्‍टमेंट बरकरार रहने द‍िया.

कौन हैं संजीव बिखचंदानी?

संजीव बिखचंदानी ने 1990 में इंफो एज (Info Edge) की शुरुआत की. यह कंपनी Naukri.com जैसी जॉब पोर्टल चलाती है. IIM अहमदाबाद से पढ़े संजीव ने कॉरपोरेट जॉब छोड़कर एंटरप्र‍िन्‍योरश‍िप का रास्ता चुना. 1997 में Naukri.com लॉन्च करके उन्होंने ऑनलाइन जॉब मार्केट में क्रांत‍ि ला दी. Info Edge देश की पहली टेक कंपनी थी, जो 2006 में IPO लेकर आई. संजीव की नजर हमेशा उभरते हुए स्टार्टअप्स पर रही और Zomato में न‍िवेश उनकी ज‍िंदगी का सबसे बड़ा फैसला साब‍ित हुआ.

Zomato में इनवेस्‍टमेंट की शुरुआत

2010 में Zomato (उस समय Foodiebay) एक छोटा-सा स्टार्टअप था. यह रेस्टोरेंट मेन्यू और रिव्यू दिखाता था. फाउंडर दीपिंदर गोयल के साथ संजीव की मुलाकात हुई और उन्‍हें इसमें जान द‍िखाई दी. Info Edge ने शुरुआती न‍िवेश महज कुछ करोड़ का क‍िया. साल 2010 से 2013 तक कई फंडिंग राउंड्स में उन्‍होंने कुल म‍िलाकर 86 करोड़ का न‍िवेश क‍िया. उस समय फूड ड‍िलीवरी प्‍लेटफॉर्म का मार्केट छोटा था और Zomato घाटे में थी. इनवेस्टर भी न‍िवेश करने से पहले डरते थे, लेकिन संजीव को पूरा व‍िश्‍वास था क‍ि आने वाले समय में फूड डिलीवरी की ड‍िमांड रहेगी.

प्राइस बैंड से 65% ऊपर

आज Zomato ज‍िस मुकाम पर है, वहां पहुंचना आसान नहीं था. 2015 में कंपनी ने इंटरनेशनल लेवल पर एक्‍सपेंशन क‍िया तो घाटा और बढ़ गया. 2018 में फूड डिलीवरी में एंट्री करने पर Swiggy से कॉम्पिटिशन हुआ. कोव‍िड महामारी के दौरान बिजनेस ठप हो गया, लेकिन ऑनलाइन ऑर्डरिंग में उछाल आया. 2021 में Zomato का IPO आया, यह देश का पहला फूडटेक यूनिकॉर्न पब्‍ल‍िक इश्‍यू रहा. आईपीओ (IPO) की ल‍िस्‍ट‍िंग प्राइस बैंड से 65% ऊपर हुई. Info Edge का स्टेक उस समय 15% से ज्यादा था.

86 करोड़ से 38,000 करोड़ पर पहुंची इनवेस्‍टमेंट वैल्‍यू

इस दौरान Zomato ने Blinkit (पहले Grofers) को खरीद ल‍िया. इसके साथ ही कंपनी ने हाइपरलोकल डिलीवरी में एंट्री की. साल 2023-2025 में प्रॉफिटेबिलिटी फोकस से स्टॉक वैल्यू बढ़ गई. इस समय Zomato के शेयर 285 रुपये के करीब कारोबार कर रहे हैं और कंपनी का कुल मार्केट कैप ढाई लाख करोड़ से ज्‍यादा हो गया है. इसके दम पर संजीव की इनवेस्टमेंट वैल्यू 86 करोड़ से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गई.

कैसे हुआ यह चमत्कार?

कम्‍पाउंडिंग और ग्रोथ के दम पर संजीव बिखचंदानी ने इतना बड़ा र‍िटर्न हास‍िल क‍िया. Zomato की शुरुआती वैल्यूएशन कम थी, रेवेन्यू 2013 के 10 करोड़ से 2025 में बढ़कर 10,000 करोड़ के पार चला गया. IPO ने वैल्यू अनलॉक की, उसके बाद प्रॉफिट क्‍वार्टर्स ने स्टॉक बूस्ट किया. Info Edge की तरफ से कुछ शेयर की ब‍िक्री की गई लेक‍िन कोर होल्डिंग को बरकरार रखा गया. इसी का नतीजा है क‍ि न‍िवेश 12 साल में बढ़कर 441 गुना हो गया.