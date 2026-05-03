होर्मुज पर अमेरिका-ईरान की घेराबंदी तोड़ 45000 टन LPG लेकर भारत पहुंच रहा 'सर्व शक्ति', तो क्या अब नहीं बढ़ेंगे सिलेंडर के दाम ?

India LPG Supply: होर्मुज पर अमेरिका-ईरान की दोहरी घेराबंदी को तोड़ते हुए भारत का सर्वशक्ति टैंकर एलपीजी की बड़ी खेप लेकर भारत पहुंच रहा है. 45000 टन एलपीजी गैस लेकर ये टैंकर 13 मई को भारतीय तट पर पहुंचेगा.
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Indian Oil Tanker: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के चलते बीते दो महीनों से दुनिया का सबसे अहम गलियारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है. तेल और गैस आयात-निर्यात के लिए इस महत्वपूर्ण रास्ते पर ईरान की पहरेदारी की वजह से सैकड़ों टैंकर होर्मुज पर फंसे हुए हैं. ईरान पहरेदारी, अमेरिका की घेराबंदी के बीच भारतीय टैंकर 'सर्व शक्ति' ने होर्मुज को पार कर लिया है और जल्द भारत पहुंच रहा है. अब 45000 टन LPG लेकर भारत का सुपर टैंकर 'सर्वशक्ति' 13 मई को भारतीय पोर्ट पर पहुंचने वाला है.
सर्व शक्ति से पहले 'देश गरिमा' ने भी होर्मुज के घेरे को पार करने में सफलता हासिल की. उससे पहले शिवालिक, नंदा देवी, जग वसंत जैसे टैंकर भी होर्मुज के खतरे को मात देते हुए देश पहुंचे. भारतीय तिरंगे के साथ इन टैंकरों ने होर्मुज की घेराबंदी को पार किया है.
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भारत से जुड़ा टैंकर सर्व शक्ति, करीब 45,000 टन एलपीजी लेकर भारत आ रहा है. जिस होर्मुज पर ईरान और अमेरिका दोनों की पाबंदी है, उसे पार करते हुए ये टैंकर भारत पहुंच रहा है. मुश्किल वक्त में, जब देश एलपीजी संकट का सामना कर रहा है, आयात में दिक्कत की वजह से गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, उस दौर में ये टैंकर LPG लेकर भारत पहुंच रहा है. जानकारी के मुताबिक इस टैंकर में मौजूद एलपीजी को सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने खरीदा है. जोखिम के बीच सर्व शक्ति टैंकर ने इस सफर को पार करके भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिश की है.
45000 टन एलपीजी सिलेंडर लेकर भारत पहुंच रहे इस टैंकर से भारत में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि वैश्विक बाजार में तेल और गैस की बढ़ती कीमत की वजह से बीते दो महीनों में भारत में लगातार गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है. कमर्शियल सिलेंडर के रेट दो महीने में 1300 रुपये से अधिक बढ़ चुके हैं. 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में 60 रुपये सकी बढ़ोतरी कर दी गई है. अगर होर्मुज संकट इसी तरह से बना रहा तो आने वाले दिनों में महंगाई की और मार पड़ सकती है.