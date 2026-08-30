/बोर्ड के मनाने पर भी नहीं माने शशिधर जगदीशन, जानिए HDFC बैंक CEO के टेन्योर नहीं बढ़ाने का असली कारण

पिछले कुछ महीने के दौरान HDFC बैंक के शेयरों का प्रदर्शन उम्मीद के अनुसार नहीं रहा है. HDFC के साथ मर्जर के दो साल से ज्यादा होने के बाद भी निवेशक बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेकर चिंतित हैं. HDFC जैसे बड़े प्राइवेट बैंक में नई लीडरशिप का चयन बहुत अहम होता है. क्योंकि सरकारी बैंकों से अलग यहां बोर्ड और RBI को नए CEO के चयन में अहम भूमिका निभानी होती है. बैंक की तरफ से भरोसा दिया गया है कि नए उत्तराधिकारी का चयन समय रहते कर लिया जाएगा.