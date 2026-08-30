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बोर्ड के मनाने पर भी नहीं माने शशिधर जगदीशन, जानिए HDFC बैंक CEO के टेन्योर नहीं बढ़ाने का असली कारण

HDFC Bank Big News: एचडीएफसी बैंक से सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि बैंक के एमडी और सीईओ ने अपना तीसरा कार्यकाल लेने से इंकार कर दिया है. हालांकि, बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनसे अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करने के लिए कहा था.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 30, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 09:52 AM IST
बोर्ड के मनाने पर भी नहीं माने शशिधर जगदीशन, जानिए HDFC बैंक CEO के टेन्योर नहीं बढ़ाने का असली कारण
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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बोर्ड के मनाने पर भी नहीं माने शशिधर जगदीशन, HDFC बैंक के CEO अचानक क्यों हो रहे अलग
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