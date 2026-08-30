/बोर्ड के मनाने पर भी नहीं माने शशिधर जगदीशन, जानिए HDFC बैंक CEO के टेन्योर नहीं बढ़ाने का असली कारण

HDFC Bank CEO Retirement: देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. बैंक के एमडी (MD) और सीईओ (CEO) शशिधर जगदीशन (Sashidhar Jagdishan) ने अक्टूबर में अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद पद पर बने रहने से इंकार कर दिया है. बैंक बोर्ड की तरफ से काफी समझाने के बावजूद उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला है. वह 26 अक्टूबर 2026 को अपने पद से रिटायर हो जाएंगे.
HDFC बैंक की तरफ से शनिवार को शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया गया कि शशिधर जगदीशन (Sashidhar Jagdishan) ने अपने टेन्योर को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है. बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनसे अपने फैसले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया था. लेकिन जगदीशन अपने फैसले पर कायम रहे. वह 26 अक्टूबर 2026 को अपने ऑफिस ऑवर पूरे करने के बाद रिटायर हो जाएंगे. इस अपडेट के बाद बैंक बोर्ड की तरफ से नए CEO के चयन का प्रोसेस तेजी से पूरा किया जाएगा.
61 साल के शशिधर जगदीशन पिछले करीब तीन दशक से HDFC बैंक के साथ जुड़े हुए हैं. उन्होंने अक्टूबर 2020 में आदित्य पुरी की जगह बैंक की कमान संभाली थी. उनके कार्यकाल के दौरान HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का मर्जर (Merger) हुआ. इसने देश के सबसे बड़े फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप में से एक का निर्माण किया. बैंक बोर्ड ने उनके नेतृत्व को लेकर सराहना की है.
जगदीशन की तरफ से कुछ महीने पहले इशारा दिया गया था कि वह तीसरे कार्यकाल के लिए अहम उम्मीदवार हो सकते हैं.
शनिवार को जगदीशन की मुलाकात एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन राजीव कुमार से हुई तो पूरा घटनाक्रम बदल गया.
सूत्रों के अनुसार उन्हें यह संकेत मिल गया कि एमडी और सीईओ का तीसरा कार्यकाल मिलना उन्हें तय नहीं है.
यह भी चर्चा है कि राजीव कुमार बैंक की समस्याओं को तेजी से दूर करने और जरूरी सुधार के लिए जगदीशन से ज्यादा तेजी से काम करने की उम्मीद कर रहे थे.
जगदीशन की तरफ से यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बैंक में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर अलग-अलग तरह के सवाल उठ रहे थे. मार्च में बैंक के नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती (Atanu Chakraborty) ने अचानक इस्तीफा दे दिया था. इसके अलावा MSRDC के साथ बैंक के सौदों के इंटरनल रिव्यू में 'बिजनेस ओवररीच' की बात सामने आई थी. इसके बाद जुलाई में बैंक ने जगदीशन, CFO श्रीनिवासन वैद्यनाथन और रिटेल एसेट्स हेड अरविंद वोहरा पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.
पिछले कुछ महीने के दौरान HDFC बैंक के शेयरों का प्रदर्शन उम्मीद के अनुसार नहीं रहा है. HDFC के साथ मर्जर के दो साल से ज्यादा होने के बाद भी निवेशक बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेकर चिंतित हैं. HDFC जैसे बड़े प्राइवेट बैंक में नई लीडरशिप का चयन बहुत अहम होता है. क्योंकि सरकारी बैंकों से अलग यहां बोर्ड और RBI को नए CEO के चयन में अहम भूमिका निभानी होती है. बैंक की तरफ से भरोसा दिया गया है कि नए उत्तराधिकारी का चयन समय रहते कर लिया जाएगा.