Bank Holidays in December 2025: क्‍या आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं क‍ि आज यानी 6 द‍िसंबर को बैंक खुलेंगे या नहीं? दरअसल, लोग अक्‍सर शन‍िवार को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं क‍ि क‍िस शन‍िवार बैंक खुलेंगे या नहीं. अगर आप भी आज बैंक से जुड़ा कोई काम है तो आप उसे बैंक जाकर आसानी से पूरा कर सकते हैं. जी हां, 6 दिसंबर 2025 को देशभर में बैंक खुले रहेंगे. यह महीने का पहला शनिवार है, इसलिए आरबीआई (RBI) के नियमों के अनुसार बैंकों की छुट्टी नहीं है. यद‍ि आपने भी बैंक का काम शन‍िवार के भरोसे टाल रखा है तो आपको बता दें आज एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक सभी नॉर्मल रूटीन में काम करेंगे.

हर महीने के दूसरे और चौथे शन‍िवार को बंद रहते हैं बैंक

आपको बता दें आरबीआई (RBI) के न‍ियमों के अनुसार महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं. दिसंबर के महीने में कुल 13 से लेकर 18 तक छुट्ट‍ियां हैं. आरबीआई की तरफ से छुट्ट‍ियों को लेकर सलाह भी दी जाती है क‍ि आप हमेशा अपने राज्‍य की छुट्ट‍ियों का आरबीआई (RBI) वाला कैलेंडर देखकर ही चीजों को प्‍लान करें.

बैंक बंद रहने पर भी होते हैं ये काम

छुट्ट‍ियों के दौरान भी यद‍ि आपको बैंक से जुड़ा कोई काम है तो आप ऑनलाइन म‍िलने वाली सर्विसेज यूपीआई, नेट बैंक‍िंग 24/7 आद‍ि को यूज कर सकते हैं. लेकिन बड़ी नगदी जमा / निकासी, केवाईसी अपडेट, लॉकर एक्सेस, फ्रॉड डिस्प्यूट, नॉमिनेशन चेंज, पैन कार्ड लिंकिंग या मृतक के अकाउंट सेटलमेंट के लि‍ए आपको ब्रांच जाने की जरूरत पड़ेगी. आइए देखते हैं द‍िसंबर महीने की बैंक हॉलीडे ल‍िस्‍ट-

दिसंबर में बैंकों की छुट्ट‍ियों की ल‍िस्‍ट

> 12 दिसंबर 2025 (शुक्रवार)---मेघालय में Pa Togan नेंगमिंजा सांगा ( Pa Togan Nengminja Sangma) की पुण्यतिथि पर बैंक बंद रहेंगे.

> 18 दिसंबर 2025 (गुरुवार)----मेघालय में यू सोसो थाम की पुण्यतिथि पर बैंक बंद रहेंगे.

> 19 दिसंबर 2025 (शुक्रवार)-----गोवा में गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे.

> 20 दिसंबर 2025 (शनिवार)----सिक्किम में लोसोओंग / नामसांग त्योहार के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे.

> 24 दिसंबर 2025 (बुधवार)----मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में क्रिसमस ईव के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे.

> 25 दिसंबर 2025 (गुरुवार)----देशभर में क्रिसमस के मौके पर बैंक बंद रहेंगे.

> 26 दिसंबर 2025 (शुक्रवार)----मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में क्रिसमस के मौके पर बैंक बंद रहेंगे.

> 27 दिसंबर 2025 (शनिवार)----नागालैंड में क्रिसमस के मौके पर बैंक बंद रहेंगे.

> 30 दिसंबर 2025 (मंगलवार)----मेघालय में यू कियांग नांगबह की पुण्यतिथि पर बैंक बंद रहेंगे.

> 31 दिसंबर 2025 (बुधवार)----मिजोरम और मणिपुर में नए साल की पूर्व संध्या / इमॉयनू ईरातपा के मौके पर बैंक बंद रहेंगे.