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Bank Holidays: आज 27 जून को बैंक खुले हैं या बंद? घर से न‍िकलने से पहले चेक कर लें अपडेट

Bank Holiday Today: देश के अध‍िकतर राज्‍यों में मुहर्रम के मौके पर शुक्रवार को बैंकों की छुट्टी थी. इसके बाद पड़ने वाले शन‍िवार को बैंक खुलेंगे या बंद रहेंगे, बहुत से लोग इसको लेकर कंफ्यूज हैं. आइए जानते हैं क्‍या है हकीकत?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 27, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:11 AM IST
Bank Holidays: आज 27 जून को बैंक खुले हैं या बंद? घर से न‍िकलने से पहले चेक कर लें अपडेट
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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