Bank Holiday on 27th June: आज शनिवार है और आपका बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम अटका है तो यह खबर आपके काम की है. क्या आप भी आज शनिवार के दिन ब्रांच जाने की सोच रहे हैं? दरअसल, देश के कई राज्यों में शुक्रवार को मुहर्रम के मौके पर बैंकों की छुट्टी थी. इसके बाद आम आदमी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या आज यानी 27 जून 2026 को भी बैंक बंद रहेंगे. हालांकि, डिजिटल दौर में ज्यादातर काम ऑनलाइन हो जाते हैं. लेकिन कैश डिपॉजिट, चेक क्लियरेंस और अकाउंट से जुड़े कुछ कामों के लिए आपको बैंक जाने की जरूरत पड़ती है. ऐसे में घर से निकलने से पहले छुट्टियों की लिस्ट चेक करना समझदारी है.
अगर आप भी बैंक जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मायूसी हाथ लग सकती है. 27 जून 2026 यानी महीने के चौथे शनिवार को देश के सभी बैंक बंद हैं. रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक, देश में सभी सरकारी, प्राइवेट और शेड्यूल्ड बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को पूरी तरह बंद रहते हैं. जून के महीने में त्योहारों और विशेष मौकों के चलते बैंकों में कई छुट्टियां रही हैं, जिनमें राजा संक्रांति, मुहर्रम, संत गुरु कबीर जयंती और रेमना नी जैसे दिन शामिल हैं.
देश के कई राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए यह वीकेंड लगातार तीन दिन की छुट्टियों की सौगात लेकर आया है. शुक्रवार यानी 26 जून को मुहर्रम के कारण कई जगह बैंक बंद थे. इसके बाद आज महीने का चौथा शनिवार और कल संडे की साप्ताहिक छुट्टी है. इस कारण त्रिपुरा, मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश समेत कुल 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 26, 27 और 28 जून को लगातार तीन दिन बैंक बंद रहेंगे.
भले ही आज आपके एरिया की बैंक ब्रांच पर ताला लटका हो. लेकिन आपकी बैंकिंग सर्विस पूरी तरह चालू रहेंगी. शनिवार और रविवार की छुट्टी के दौरान भी कस्टमर नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसे डिजिटल मोड यूज कर सकते हैं. इससे आप बिना किसी परेशानी के तुरंत पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं. इतना ही नहीं आप बिजली-पानी के बिल भी भर सकते हैं और अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं. इतना ही नहीं, बैंक ऐप के जरिये आप घर बैठे म्यूचुअल फंड में निवेश, इंश्योरेंस खरीदने और लोन अप्लाई भी कर सकते हैं.