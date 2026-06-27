Bank Holiday on 27th June: आज शन‍िवार है और आपका बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम अटका है तो यह खबर आपके काम की है. क्‍या आप भी आज शन‍िवार के द‍िन ब्रांच जाने की सोच रहे हैं? दरअसल, देश के कई राज्यों में शुक्रवार को मुहर्रम के मौके पर बैंकों की छुट्टी थी. इसके बाद आम आदमी के मन में यही सवाल उठ रहा है क‍ि क्या आज यानी 27 जून 2026 को भी बैंक बंद रहेंगे. हालांकि, डिजिटल दौर में ज्यादातर काम ऑनलाइन हो जाते हैं. लेकिन कैश डिपॉजिट, चेक क्लियरेंस और अकाउंट से जुड़े कुछ कामों के लिए आपको बैंक जाने की जरूरत पड़ती है. ऐसे में घर से निकलने से पहले छुट्ट‍ियों की लिस्ट चेक करना समझदारी है.