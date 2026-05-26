ईरान युद्ध और होर्मुज में बढ़ते तनाव के बीच इस देश की बल्ले-बल्ले, जानिए कैसे Saudi Arabia बना तेल और लॉजिस्टिक्स का सबसे बड़ा सहारा

Saudi Arabia : ईरान-अमेरिका के बीच जारी तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) में बढ़े खतरे के बीच Saudi Arabia तेजी से खाड़ी क्षेत्र का सबसे बड़ा ट्रेड और एनर्जी हब बनकर उभर रहा है. युद्ध के कारण होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है. इससे खाड़ी देशों को तेल निर्यात और व्यापार के लिए वैकल्पिक रास्तों पर निर्भर होना पड़ रहा है.

रेड सी पोर्ट्स ने देश को बड़ा फायदा पहुंचाया

ऐसे माहौल में सऊदी अरब की दशकों पुरानी ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन और रेड सी पोर्ट्स ने देश को बड़ा फायदा पहुंचाया है. इन रास्तों के जरिए सऊदी अरब बिना रुकावट तेल निर्यात जारी रखने में सफल रहा. युद्ध शुरू होने के बाद पहले ही महीने में सऊदी का तेल निर्यात राजस्व बढ़कर 24.7 अरब डॉलर पहुंच गया. ये पिछले तीन वर्षों का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है.

संघर्ष के दौरान निवेशकों का भरोसा भी अपेक्षाकृत मजबूत बना हुआ है. युद्ध शुरू होने के बाद से सऊदी अरब का प्रमुख शेयर सूचकांक करीब 3% बढ़ा है, जबकि दुबई और अबू धाबी के बाजारों में लगभग 10% और 7% की गिरावट दर्ज की गई है. बाजार के बेहतर प्रदर्शन ने कंपनियों को खाड़ी देशों में IPO की रफ्तार धीमी रहने के बावजूद पब्लिक लिस्टिंग की तैयारियां जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि, युद्ध का व्यापक आर्थिक असर पूरे सऊदी अरब में महसूस किया जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अप्रैल में 2026 के लिए सऊदी अरब की आर्थिक ग्रोथ दर के अनुमान को 0.9 प्रतिशत अंक घटाकर 3.1% कर दिया. इसके बावजूद, खाड़ी क्षेत्र के अन्य देशों की तुलना में यह कटौती सबसे कम में से एक रान और अमेरिका के बीच जारी तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बढ़े खतरे के बीच Saudi Arabia तेजी से खाड़ी क्षेत्र का सबसे बड़ा ट्रेड और एनर्जी हब बनकर उभर रहा है. युद्ध के कारण होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है. इससे खाड़ी देशों को तेल निर्यात और व्यापार के लिए वैकल्पिक रास्तों पर निर्भर होना पड़ रहा है.

विशेषज्ञों का कहना है कि यह संकट क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के उस विजन को और गति दे रहा है. इसके तहत सऊदी अरब को एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाला ग्लोबल लॉजिस्टिक्स हब बनाया जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब अपने महत्वाकांक्षी NEOM प्रोजेक्ट में भी बदलाव कर रहा है. यहां बनने वाला नया पोर्ट यूरोपीय कंपनियों के लिए UAE, कुवैत और इराक के साथ व्यापार का बड़ा केंद्र बन सकता है.

सऊदी बाजार पर निवेशकों का भरोसा

वहीं, दूसरी ओर दुबई और अबू धाबी के शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिली है, जबकि सऊदी का मुख्य स्टॉक इंडेक्स युद्ध शुरू होने के बाद करीब 3% मजबूत हुआ है. इससे निवेशकों का भरोसा भी सऊदी बाजार पर बढ़ता दिखाई दे रहा है. हालांकि, जोखिम अभी भी बने हुए हैं. रेड सी में यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों का खतरा कायम है. इसके बावजूद विश्लेषकों का मानना है कि अगर भविष्य में होर्मुज स्ट्रेट दोबारा खुल भी जाता है, तब भी खाड़ी देश वैकल्पिक व्यापार मार्गों और पाइपलाइन नेटवर्क पर निवेश जारी रखेंगे.