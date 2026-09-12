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तेल की 'लाइफलाइन' बंद, होर्मुज के बाद सऊदी अरब के फैसले से मंडराया तेल संकट का खतरा, भारत की चिंता बढ़ी

Saudi Arabia oil Pipeline: सऊदी अरब ने ड्रोन हमलों के बाद ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है. ये पाइपलाइन देश के पूर्वी तेल उत्पादक इलाकों से कच्चा तेल को लाल सागर के यानबू बंदरगाह तक पहुंचाने का काम करती है.

Written ByBavita Jha
Published: Sep 12, 2026, 09:24 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 09:39 AM IST
तेल की 'लाइफलाइन' बंद, होर्मुज के बाद सऊदी अरब के फैसले से मंडराया तेल संकट का खतरा, भारत की चिंता बढ़ी

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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