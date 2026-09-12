तेल की 'लाइफलाइन' बंद, होर्मुज के बाद सऊदी अरब के फैसले से मंडराया तेल संकट का खतरा, भारत की चिंता बढ़ी

Crude Oil: खाड़ी युद्ध ने कच्चे तेल की सप्लाई पर ग्रहण लगा दिया है. एक के बाद तेल संकट पैदा हो रहे हैं. पहले होर्मुज का दरवाजा बंद हुआ, अब हूतियों ने लाल सागर में तनाव बढ़ा दिया है. ड्रोन हमलों के बाद सऊदी अरब ने अपनी ईस्ट-वेस्ट ऑयल पाइपलाइन को बंद करने कता ऐलान किया है. लगातार बढ़ रहे हमलों के चलते सऊदी ने तेल की 'लाइफलाइन' कहलाने वाले इस पाइपलाइन को बंद करने का फैसला किया है.
सऊदी ने बंद की तेल की लाइफलाइन
सऊदी अरब ने ड्रोन हमलों के बाद ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है. ये पाइपलाइन देश के पूर्वी तेल उत्पादक इलाकों से कच्चा तेल को लाल सागर के यानबू बंदरगाह तक पहुंचाने का काम करती है. होर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद ये पाइपलाइन सऊदी अरब से तेल को दुनिया में पहुंचाने का एकमात्र रास्ता था. अब आप खुद सोचिए अगर ये पाइपलाइन भी बंद हो जाए, तो क्या असर होगा. लगातार हो रहे हमलों के बाद सऊदी के लिए इसे बंद करना मजबूरी हो गई थी.
सऊदी के तेल निर्यात का रास्ता बंद
ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन सऊदी अरब का एकमात्र ऐसा तेल निर्यात रूट है, जो होर्मुज से बिना गुजरे बिना सऊदी अरब के तेल का निर्यात करता है. इस पाइपलाइन की क्षमता 70 लाख बैरल प्रतिदिन है. साल 1980 में बनी इस पाइपलाइन के जरिए तेल की सप्लाई होर्मुज बंद होने के बावजूद हो रही थी, लेकिन अब एक नया संकट पैदा हो गया है.
क्या कच्चे तेल के दाम और बढ़ेंगे ?
सऊदी अरब के इस पाइपलाइन के बंद होने का असर कच्चे तेल की कीमतों पर दिखेगा. पहले ही कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर के आसपार घूम रही है. अब इस पाइपलाइन के बंद होने से सप्लाई संकट बढ़ जाएगा. ऐसे में ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में और तेजी आने की आशंका है. भारत के लिहाज से बाद करें, तो तेल के दाम बढ़ने से तेल कंपनियों पर पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने का दबाव बढ़ सकता है.