सीनेट की वित्त मामलों की स्थायी कमेटी की मीट‍िंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बेहद छोटा और अहम बयान दिया. जब उनसे पूछा गया कि क्या सऊदी अरब ने इसी हफ्ते मैच्योर हो रहे 3 अरब डॉलर के नकद डिपॉजिट के टेन्‍योर को आगे बढ़ा दिया तो वित्त मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है और इस मोर्चे पर हमें कोई परेशानी नहीं है. गौरतलब है कि वित्त मंत्री औरंगजेब और देश के एनर्जी म‍िन‍िस्‍टर सरदार अवैस लेघारी ने पिछले हफ्ते सऊदी अरब का बेहद गोपनीय और अहम दौरा किया था. इस दौरान दोनों देशों के बीच वित्तीय और आर्थिक मामलों पर चर्चा हुई थी.