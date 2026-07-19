Pakistan Economic Crisis: तंगहाली और कड़े इंटरनेशनल दबाव से जूझ रहे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए बड़ी राहत सामने आई है. सऊदी अरब ने पाकिस्तान को चुपचाप तरीके से बड़ी वित्तीय मदद दी है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिये गए 3 अरब डॉलर (250 अरब रुपये से ज्यादा) के लोन की टाइम लिमिट को आगे बढ़ा दिया है. इसे फाइनेंशियल सेक्टर की लैंग्वेज में 'रोलओवर' कहा जाता है. पाकिस्तान इस समय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) की कड़ी शर्तों को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा है. ऐसे समय में सऊदी अरब का यह फैसला पाकिस्तानी इकोनॉमी को ढहने से बचाने में मददगार साबित होगा.
दरअसल, आईएमएफ (IMF) ने 2024 में पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर का बड़ा बेलआउट पैकेज मंजूर किया था. इस राहत पैकेज के साथ आईएमएफ (IMF) ने यह कड़ी शर्त भी जोड़ी थी कि पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी में वित्तीय स्थिरता लानी होगी और विदेशी मुद्रा भंडार को हर हाल में एक मजबूत लेवल पर बनाए रखना होगा. इसी साल अप्रैल में जब ईरान जंग के कारण मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा तब यूएई ने पाकिस्तान से अपना बकाया लोन वापस मांग लिया था. उस समय पाकिस्तान को यूएई (UAE) का लोन चुकाने के लिए सऊदी अरब ने तीन महीने के लिए यह 3 अरब डॉलर की नकद सहायता दी थी.
आईएमएफ (IMF) के इस प्रोग्राम के तहत यूएई, सऊदी अरब और चीन ने मिलकर पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक में 12.5 अरब डॉलर जमा रखने का वायदा किया था. लेकिन बीच में यूएई की तरफ से हाथ खींचने के बाद सऊदी अरब आगे आया और उसने पाकिस्तान की झोली में अपनी कुल हिस्सेदारी बढ़ाकर 8 अरब डॉलर कर दी. इस मामले पर पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने चुप्पी तोड़ते हुए देश को आश्वस्त किया है.
सीनेट की वित्त मामलों की स्थायी कमेटी की मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बेहद छोटा और अहम बयान दिया. जब उनसे पूछा गया कि क्या सऊदी अरब ने इसी हफ्ते मैच्योर हो रहे 3 अरब डॉलर के नकद डिपॉजिट के टेन्योर को आगे बढ़ा दिया तो वित्त मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है और इस मोर्चे पर हमें कोई परेशानी नहीं है. गौरतलब है कि वित्त मंत्री औरंगजेब और देश के एनर्जी मिनिस्टर सरदार अवैस लेघारी ने पिछले हफ्ते सऊदी अरब का बेहद गोपनीय और अहम दौरा किया था. इस दौरान दोनों देशों के बीच वित्तीय और आर्थिक मामलों पर चर्चा हुई थी.
सऊदी से लौटने के बाद वित्त मंत्री का यह पहला आधिकारिक बयान है जो पाकिस्तानी बाजार को बड़ी राहत देगा. विदेशी कर्ज के जाल में फंसे पाकिस्तान की नजरें अपने शॉर्ट-टर्म विदेशी लोन की अवधि को और ज्यादा बढ़वाने पर टिकी हैं. इसके साथ ही, पाकिस्तान सरकार चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के तहत चीनी कंपनियों की तरफ से लगाए गए बिजली संयंत्रों के भारी-भरकम बिल और एनर्जी सेक्टर के कर्ज के भुगतान को भी किस्तों में टालने के लिए बीजिंग से बातचीत कर रही है.