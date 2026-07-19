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तंगहाली से जूझ रहे पाक‍िस्‍तान को सऊदी ने चुपचाप क‍िया सपोर्ट, 250 अरब का लोन चुकाने की टाइम ल‍िम‍िट बढ़ाई

Saudi Arabia Loan on Pakistan: सऊदी अरब ने पाक‍िस्‍तान को दिये गए करीब 250 अरब रुपये के लोन को वापस चुकाने की टाइम ल‍िम‍िट को बढ़ा द‍िया है. तंगहाली से जूझ रहे पाक‍िस्‍तान और उसके शेयर बाजार को इस खबर के बाद राहत म‍िलनी तय है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 19, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 01:23 PM IST
तंगहाली से जूझ रहे पाक‍िस्‍तान को सऊदी ने चुपचाप क‍िया सपोर्ट, 250 अरब का लोन चुकाने की टाइम ल‍िम‍िट बढ़ाई
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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