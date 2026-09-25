/Crude Oil Supply: क्रूड ऑयल क्राइसिस के बीच भारत-चीन की चांदी, सऊदी अरब ने उठाया ऐसा कदम, चौंक गई दुनिया

Crude Oil Supply: ईरान के साथ चल रहे तनाव और होर्मुज स्ट्रेट के संकट के बीच एशिया के देशों के लिए राहत की खबर सामने आई है. सऊदी अरब ने भारत, चीन, जापान और साउथ कोरिया जैसे बड़े एशियाई खरीदारों को करीब 10 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल बेचा है. सऊदी अरब की तरफ से उठाए गए इस बड़े कदम के बाद एशियाई मार्केट में गहरा रहे तेल संकट टलने की उम्मीद की जा रही है. कारोबारियों से मिली जानकारी के अनुसार सऊदी अरब ने पिछले हफ्ते के मिड से अब तक एशियाई खरीदारों को करीब 100 मिलियन बैरल (10 करोड़ बैरल) तेल बेच दिया है.
अक्टूबर और नवंबर में डिलीवर होने वाला यह क्रूड ऑयल होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से ही भेजा जाएगा. इस डील में चीन की सरकारी रिफाइनरियों के साथ-साथ भारत, जापान और साउथ कोरिया के प्रोसेसर्स भी शामिल हैं. तेल बिक्री का यह असामान्य दौर ग्लोबल डिमांड के एक दिन के बराबर है. यह सऊदी से एशिया की तरफ होर्मुज के रास्ते होने वाली हालिया सप्लाई से दोगुने से भी ज्यादा है. स्थिति में बदलाव तब आया जब 10 सितंबर को हुए हमले के बाद सऊदी की ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन पूरी तरह से चालू नहीं हो पाई. सऊदी अरामको इस पाइपलाइन को दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रही है और शनिवार तक इसे ठीक किये जाने की उम्मीद है.
पाइपलाइन में आई समस्या के कारण सऊदी को मजबूरन होर्मुज के रास्ते ज्यादा तेल निर्यात करना पड़ रहा है. सैटेलाइट डेटा से सामने आई जानकारी के अनुसार फारस की खाड़ी के अंदर से तेल लादने वाले जहाजों की आवाजाही बढ़ गई है. खास बात यह है कि अरामको खुद लॉजिस्टिक्स को मैनेज कर रहा है और एशियाई ग्राहकों तक क्रूड ऑयल पहुंचाने की जिम्मेदारी उठा रहा है. बढ़ते दाम के कारण चीन और भारत की रिफाइनरियां पहले ही अपने ऑपरेशनल रेट कम करने पर विचार कर रही थीं.
अमेरिकी नाकेबंदी के कारण ईरान से आने वाला तेल पूरी तरह बंद हो चुका है. इसके अलावा बढ़ते राजनीतिक रिस्क के कारण खरीदार रूसी क्रूड ऑयल से भी दूरी बना रहे हैं, जिससे अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक के तेल के लिए कॉम्पटीशन काफी तेज हो गया है. ईरान-अमेरिका जंग की शुरुआत के बाद से तेल ढोने की जिम्मेदारी खरीदारों से हटकर तेल सप्लायर देशों पर आ गई है. अब फारस की खाड़ी के उत्पादक आमतौर पर फ्री-ऑनबोर्ड बेस पर क्रूड की बिक्री करते थे, जिसका मतलब था कि ग्राहकों को अपने खुद के जहाज भेजने होते थे. हमलों के डर से रिफाइनर ऐसा करने से बच रहे थे. लेकिन अब खाड़ी देशों के उत्पादक खुद शिपिंग का रिस्क उठाने लगे हैं.
ऐसी कंपनियां जिनके पास खुद शिपिंग संभालने की कैपेसिटी नहीं है, वहां इराक की सरकारी तेल कंपनी SOMO जैसे ब्रोकर आगे आ गए हैं. विटोल ग्रुप, टोटल एनर्जीज, ट्राफिगरा ग्रुप और अबू नेशनल ऑयल कंपनी जैसी बड़ी कंपनियां फारस की खाड़ी से तेल निकालने में जुटी हुई हैं. इस मिली-जुली कोशिश से एशियाई मार्केट को समय पर तेल मिलने का रास्ता साफ हो गया है.