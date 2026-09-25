/Crude Oil Supply: क्रूड ऑयल क्राइसिस के बीच भारत-चीन की चांदी, सऊदी अरब ने उठाया ऐसा कदम, चौंक गई दुनिया

अमेरिकी नाकेबंदी के कारण ईरान से आने वाला तेल पूरी तरह बंद हो चुका है. इसके अलावा बढ़ते राजनीतिक रिस्क के कारण खरीदार रूसी क्रूड ऑयल से भी दूरी बना रहे हैं, जिससे अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक के तेल के लिए कॉम्पटीशन काफी तेज हो गया है. ईरान-अमेरिका जंग की शुरुआत के बाद से तेल ढोने की जिम्मेदारी खरीदारों से हटकर तेल सप्लायर देशों पर आ गई है. अब फारस की खाड़ी के उत्पादक आमतौर पर फ्री-ऑनबोर्ड बेस पर क्रूड की बिक्री करते थे, जिसका मतलब था कि ग्राहकों को अपने खुद के जहाज भेजने होते थे. हमलों के डर से रिफाइनर ऐसा करने से बच रहे थे. लेकिन अब खाड़ी देशों के उत्पादक खुद शिपिंग का रिस्क उठाने लगे हैं.