Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /Crude Oil Supply: क्रूड ऑयल क्राइसिस के बीच भारत-चीन की चांदी, सऊदी अरब ने उठाया ऐसा कदम, चौंक गई दुनिया

Crude Oil Supply: क्रूड ऑयल क्राइसिस के बीच भारत-चीन की चांदी, सऊदी अरब ने उठाया ऐसा कदम, चौंक गई दुनिया

Saudi Arabia Oil Sales: ईरान के साथ चल रहे तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट के संकट के बीच एशिया के देशों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आई है. सऊदी अरब ने भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े एशियाई खरीदारों को लगभग 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल बेच दिया है. इस बड़े कदम से एशिया में गहराते तेल संकट टलने की उम्मीद बंध गई है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 25, 2026, 08:57 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 08:57 AM IST
Crude Oil Supply: क्रूड ऑयल क्राइसिस के बीच भारत-चीन की चांदी, सऊदी अरब ने उठाया ऐसा कदम, चौंक गई दुनिया

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'अर्नब' के असर से बदला मौसम, दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में बारिश का खतरा
2
3
4
5