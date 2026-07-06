/होर्मुज खुलते ही औंधे मुंह गिरा क्रूड ऑयल, सऊदी अरब ने एशियाई देशों को दिया बड़ा डिस्काउंट

Crude Oil Price Cut: होर्मुज स्ट्रेट का रास्ता खुलने के बाद से क्रूड ऑयल के दाम में बड़ी गिरावट आई है. मिडिल ईस्ट में जंग के हालात में नरमी और होर्मुज खुलने से तेल के दाम फिर से पुराने लेवल के करीब पहुंच गए हैं. क्रूड ऑयल का रेट फिर से 70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास चल रहा है. इस बीच ग्लोबल ऑयल मार्केट से बड़ी खबर सामने आ रही है. दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर सऊदी अरब ने एशियाई देशों के लिए क्रूड ऑयल की कीमत में भारी कटौती की है.
बाजार में कमजोर पड़ती डिमांड और मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने के बीच सऊदी अरब ने अगस्त से अपनी मुख्य क्रूड ग्रेड की कीमत को 11 डॉलर प्रति बैरल तक घटा दिया है. पिछले दो दशक के दौरान यह सऊदी अरब की तरफ से की गई सबसे बड़ी कटौती है. दरअसल, एशिया में क्रूड ऑयल की डिमांड सुस्त पड़ी है और जियो-पॉलिटिकल टेंशन कम होने के बाद बाजार में सप्लाई की स्थिति बेहतर हुई है. इसके चलते दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक देश पर कीमत घटाने का दबाव लगातार बढ़ रहा था.
सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको (saudi aramco) ने अगस्त महीने की डिलीवरी के लिए अपने प्रमुख 'अरब लाइट क्रूड' के ऑफिशियल सेलिंग प्राइस (OSP) में 11 डॉलर प्रति बैरल की कमी की है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इस कटौती के बाद अब यह तेल रीजनल बेंचमार्क से 1.50 डॉलर के डिस्काउंट पर मिलेगा. यह कटौती जानकारों की तरफ से जताए गए 8 डॉलर प्रति बैरल की कमी के अनुमान से कहीं ज्यादा है.
पिछले दिनों इजरायल और ईरान के बीच हुए संघर्ष के दौरान क्रूड ऑयल के दाम अपने रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए थे. लेकिन अब वहां से बाजार काफी नीचे आ चुका है. दोनों देशों के बीच दुश्मनी कम होने और होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) से जहाजों का आवागमन दोबारा शुरू होने के बाद सप्लाई ठप होने की चिंताएं दूर हो गई हैं. इसके चलते ब्रेंट क्रूड की कीमत गिरकर 72 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई है.
होर्मुज के रास्ते यातायात नॉर्मल होने से सऊदी अरब के प्राथमिक खाड़ी देशों वाले केंद्रों से निर्यात सुधर गया है. इसके साथ ही ओपेक प्लस (OPEC+) गठबंधन की तरफ से अगस्त के लिए प्रोडक्शन का कोटा बढ़ाने पर सहमति जताने से क्रूड ऑयल की उपलब्धता बढ़ गई है. अब सऊदी अरब, इराक और कुवैत जैसे देश अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी में हैं. इससे बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने का कॉम्पटीशन और तेज हो जाएगा.
OPEC+ देशों के ग्रुप की तरफ से ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाकर अगस्त से प्रोडक्शन टारगेट 1,88,000 बैरल प्रति दिन (bpd) बढ़ाने पर सहमति बनी है. OPEC+ साल 2023 के तेल उत्पादन में कटौती किये जाने वाले फैसले को धीरे-धीरे खत्म कर रहा है. ओपेक प्लस देशों में शामिल सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान और ओमान ने ऑयल प्रोडक्शन को करीब 8,00,000 bpd बहाल कर दिया है. OPEC+ साल 2023 के तेल प्रोडक्शन कटौती के फैसले को धीरे-धीरे खत्म कर रहा है. सऊदी अरब की तरफ से लिये जाने फैसले के बाद क्रूड ऑयल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में और नीचे जा सकते हैं.