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होर्मुज खुलते ही औंधे मुंह गिरा क्रूड ऑयल, सऊदी अरब ने एशियाई देशों को दिया बड़ा डिस्काउंट

Crude Oil Price For Asia: सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने अगस्त महीने की डिलीवरी के लिए 'अरब लाइट क्रूड' के ऑफ‍िश‍ियल सेल‍िंग प्राइस में 11 डॉलर प्रति बैरल की कटौती की है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 06, 2026, 08:14 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:14 PM IST
होर्मुज खुलते ही औंधे मुंह गिरा क्रूड ऑयल, सऊदी अरब ने एशियाई देशों को दिया बड़ा डिस्काउंट
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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