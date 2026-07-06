/होर्मुज खुलते ही औंधे मुंह गिरा क्रूड ऑयल, सऊदी अरब ने एशियाई देशों को दिया बड़ा डिस्काउंट

OPEC+ देशों के ग्रुप की तरफ से ऑयल प्रोडक्‍शन बढ़ाकर अगस्त से प्रोडक्शन टारगेट 1,88,000 बैरल प्रति दिन (bpd) बढ़ाने पर सहमत‍ि बनी है. OPEC+ साल 2023 के तेल उत्पादन में कटौती क‍िये जाने वाले फैसले को धीरे-धीरे खत्‍म कर रहा है. ओपेक प्लस देशों में शाम‍िल सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान और ओमान ने ऑयल प्रोडक्‍शन को करीब 8,00,000 bpd बहाल कर दिया है. OPEC+ साल 2023 के तेल प्रोडक्‍शन कटौती के फैसले को धीरे-धीरे खत्‍म कर रहा है. सऊदी अरब की तरफ से ल‍िये जाने फैसले के बाद क्रूड ऑयल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में और नीचे जा सकते हैं.