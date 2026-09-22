/एक दिन में तेल पर डबल गुडन्यूज, खुलेगा होर्मुज, सऊदी की 1200 किमी वाली पाइपलाइन से भी शुरु हुई सप्लाई, अब गिरेंगे क्रूड के दाम

Crude Oil: खाड़ी युद्ध में अमेरिका और ईरान के बीच समझौता नहीं हुआ है, होर्मुज से प्रतिबंध भी नहीं हटाया गया है. लाल सागर में यमन के हूती विद्रोहियों का हमला भी जारी है. इन सबके बावजूद ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आने लगी है. ब्रेंट क्रूड की कीमत 98.65 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच चुकी है. WTI क्रूड के रेट 90 डॉलर के करीब है. दरअसल इस गिरावट के पीछे सऊदी अरब से आई खबर का असर है.
सऊदी से आई तेल पर बड़ी खबर
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन का संचालन फिर से शुरू कर दिया है. 13 सितंबर को हुए ड्रोन हमलों की वजह से सऊदी ने 1200 किमी लंबे इस पाइपलाइन को अस्थाई तौर पर बंद कर दिया था. पाइपलाइन को हुए नुकसान के चलते इससे होने वाली सप्लाई अटक गई थी. अब इसे फिर से खोलकर तेल की सप्लाई शुरू कर दी गई है. रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल पाइपलाइन से सप्लाई को कम रखा गया है, जिसे धीरे-धीरे बढ़ाकर करीब 40 लाख बैरल प्रतिदिन तक ले जाने की कोशिश हो रही है. इस पाइपलाइन के जरिए सऊदी तेल को फारस की खाड़ी और होर्मुज गये बिना लाल सागर के Yanbu पोर्ट तक तेल पहुंचाने में मदद मिलती है. इस पाइपलाइन से करीब 4 मिलियन बैरल/दिन, तेल की सप्लाई होती है, जो दुनिया की कुल तेल सप्लाई का लगभग 4% है, जो होर्मुज संकट के बीच तेल की कीमतों को स्थिर रखे हुए हैं.
ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन से तेल सप्लाई शुरू
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन का ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया है. जल्द ही लाल सागर से एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिया जाएगा.इस पाइपलाइन को सऊदी अरब के तेल का लाइफलाइन कहा जाता है. सऊदी के पूर्वी तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल को लाल सागर स्थित यानबू बंदरगाह तक पहुंचाने वाली ये सिंगल पाइपलाइन है. इसके जरिए सऊदी अरब बिना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज गए तेल को दूसरे रास्ते से निर्यात कर सकता है. जिसकी वजह से इस पाइपलाइन का महत्व बढ़ जाता है.
सऊदी अरब ने बदला तेल का रास्ता
वहीं ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि सऊदी अरब कच्चे तेल की लोडिंग फिर शुरू हुई है. वहीं अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बनने की उम्मीद बढ़ गई है.संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शामिल होने के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन न्यूयॉर्क में मौजूद है. माना जा रहा है कि इस दौरान उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो सकती है. जहां युद्ध खत्म करने और होर्मुज खोलने पर सहमति बन सकती है. अगर ऐसा होता है, तो कच्चे तेल की कीमत में बड़ी गिरावट आ सकती है.