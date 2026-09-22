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एक दिन में तेल पर डबल गुडन्यूज, खुलेगा होर्मुज, सऊदी की 1200 किमी वाली पाइपलाइन से भी शुरु हुई सप्लाई, अब गिरेंगे क्रूड के दाम

खाड़ी युद्ध में अमेरिका और ईरान के बीच समझौता नहीं हुआ है, होर्मुज से प्रतिबंध भी नहीं हटाया गया है. लाल सागर में यमन के हूती विद्रोहियों का हमला भी जारी है. इन सबके बावजूद ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आने लगी है.

Written ByBavita Jha
Published: Sep 22, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 05:12 PM IST
एक दिन में तेल पर डबल गुडन्यूज, खुलेगा होर्मुज, सऊदी की 1200 किमी वाली पाइपलाइन से भी शुरु हुई सप्लाई, अब गिरेंगे क्रूड के दाम

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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