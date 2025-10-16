Savji Dholakia Gift on Diwali: द‍िवाली का मौका है और कंपन‍ियों की तरफ से अपने कर्मचार‍ियों के ल‍िए बोनस का ऐलान क‍िया जा रहा है. प‍िछले द‍िनों पंचकूला (हरियाणा) में एक कंपनी की तरफ से अपने कर्मचार‍ियों को बोनस में कार ग‍िफ्ट की गई. पंचकूला की फॉर्मा कंपनी ने बेस्‍ट परफॉर्म करने वाले अपने 15 कर्मचार‍ियों को कारें ग‍िफ्ट की थीं. कर्मचार‍ियों को घर और कार बांटने का ज‍िक्र हो और सावजी ढोलक‍िया की चर्चा न हो, ये भला कैसे हो सकता है?

4000 से ज्‍यादा लोगों को द‍िये कार, घर और गहने

द‍िवाली के मौके पर कर्मचार‍ियों को महंगे ग‍िफ्ट देने वाले सावजी ढोलकिया अक्‍सर चर्चा में रहते हैं. हरि कृष्‍णा एक्‍सपोर्ट्स के चेयरमैन ढोलकिया द‍िवाली के मौके पर अपने कर्मचार‍ियों को ग‍िफ्ट में अब तक कार, घर और बेशकीमती जेवरात दे चुके हैं. प‍िछले करीब 30 साल से वह ऐसा कर रहे हैं. ढोलकिया अपनी कंपनी के कर्मचार‍ियों को पर‍िवार की तरह मानते हैं. इतना ही नहीं वह कंपनी कर्मचार‍ियों के पैरेंट्स को हर साल टूर पर भी भेजते हैं. अब तक 4000 से ज्‍यादा लोगों को वह कार, घर और गहने दे चुके हैं.

इस बार क्‍या है ढोलक‍िया का प्‍लान?

सावजी ढोलकिया ने अपने कारोबार की शुरुआत 1991 में हरि कृष्‍णा एक्‍सपोर्ट्स के जर‍िये की थी. वह हमेशा देने में व‍िश्‍वास रखते हैं. एक बार उन्‍होंने कहा था क‍ि आप खर्च करना सीखो, पैसा अपनेआप आपके पास आ जाएगा. ब‍िजनेस शुरू करने के चार साल बाद ही ढोलकिया ने 1995 में अपने कर्मचारियों को तीन कारें ग‍िफ्ट की थीं. वह साल 2015 में उस समय सुर्ख‍ियों में आए थे जब उन्‍होंने द‍िवाली के मौके पर 1200 कर्मचारियों को जूलरी, 200 फ्लैट और 491 कार ग‍िफ्ट की थी. साल 2014 में भी उन्होंने कंपनी में काम करने वाले कर्मचार‍ियों को बतौर इंसेन्‍ट‍िव 50 करोड़ रुपये बांटे थे.

तीन कर्मचार‍ियों को ग‍िफ्ट की मर्सिडीज बेंज

उनका यह स‍िलस‍िला साल दर साल बना हुआ है. साल 2018 में ढोलक‍िया ने अपने कर्मचार‍ियों को कार और एफडी दी थी. एक बार तो उन्‍होंने अपनी कंपनी में 25 साल पूरे करने वाले तीन कर्मचार‍ियों को मर्सिडीज बेंज जैसी महंगी कार ग‍िफ्ट की थी. इस बार वह क्‍या ग‍िफ्ट देने वाले हैं इस पर उनकी कंपनी के कर्मचार‍ियों के अलावा दूसरे लोगों भी नजरें ट‍िकी हुई हैं. सोशल मीड‍िया पर भी यूजर्स इस बात को लेकर अलग-अलग कयास लगा रहे हैं क‍ि इस पर ढोलक‍िया की कंपनी में कर्मचार‍ियों को क्‍या म‍िलने वाला है?

कौन है ढोलकिया?

13 साल की उम्र में स्‍कूल छोड़ने वाले ढोलक‍िया शुरुआत में अपने चाचा के डायमंड ब‍िजनेस से जुड़ गए. इस बारे में कुछ जानकारी होने पर उन्‍होंने लोन लेकर अपना ब‍िजनेस शुरू कर द‍िया. पहले वह डायमंड पॉलिशिंग का ब‍िजनेस करते थे. 10 साल तक इसमें पैसा कमाने के बाद उन्‍होंने 1991 में हरि कृष्‍णा एक्‍सपोर्ट्स की शुरुआत कर दी. इसके बाद उन्‍होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. मीड‍िया र‍िपोर्ट के अनुसार आज उनका कारोबार 6000 करोड़ रुपये से भी ज्‍यादा का है. पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित ढोलक‍िया की कंपनी डायमंड जूलरी दुन‍ियाभर के 50 से ज्‍यादा देखों में एक्‍सपोर्ट करती है.