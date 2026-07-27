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Sawan Special Trains 2026: सावन-कांवड़ मेले पर रेलवे का बड़ा तोहफा, हरिद्वार-ऋषिकेश समेत ज्योतिर्लिंगों के लिए चलीं स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें पूरा शेड्यूल

उत्तर रेलवे (NR) और उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ने प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के साथ-साथ हरिद्वार और ऋषिकेश जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई स्पेशल और लोकल (MEMU/DEMU) ट्रेनों का संचालन शुरू किया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 27, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:01 PM IST
Sawan Special Trains 2026: सावन-कांवड़ मेले पर रेलवे का बड़ा तोहफा, हरिद्वार-ऋषिकेश समेत ज्योतिर्लिंगों के लिए चलीं स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें पूरा शेड्यूल
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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