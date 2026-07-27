/Sawan Special Trains 2026: सावन-कांवड़ मेले पर रेलवे का बड़ा तोहफा, हरिद्वार-ऋषिकेश समेत ज्योतिर्लिंगों के लिए चलीं स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें पूरा शेड्यूल

Sawan Special Trains 2026: सावन के पावन महीने और कांवड़ यात्रा 2026 के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं. उत्तर रेलवे (NR) और उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ने प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के साथ-साथ हरिद्वार और ऋषिकेश जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई स्पेशल और लोकल (MEMU/DEMU) ट्रेनों का संचालन शुरू किया है.
इसके अलावा कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों को अस्थायी ठहराव भी दिया गया है, ताकि कांवड़ यात्रियों को यात्रा में किसी तरह की परेशानी न हो.
सावन में आस्था की राह, रेल के साथ
इस सावन, उत्तर मध्य रेलवे की स्पेशल ट्रेनें श्रद्धालुओं को काशी विश्वनाथ (वाराणसी), बाबा बैद्यनाथ धाम (जसीडीह), महाकालेश्वर (उज्जैन) और सोमनाथ (वेरावल) की यात्रा को और अधिक सुगम बना रही हैं।
04173/04174 प्रयागराज जं.–वेरावल साप्ताहिक… pic.twitter.com/XpmymdMgiC
— North Central Railway (@CPRONCR) July 25, 2026
रेलवे ने देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों तक सीधी रेल सेवा उपलब्ध कराने के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है.
प्रयागराज–वेरावल स्पेशल (04173/04174): सोमनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए साप्ताहिक सेवा
सूबेदारगंज–इंदौर स्पेशल (04169/04170): महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग (उज्जैन) के दर्शन के लिए द्वि-साप्ताहिक ट्रेन
झांसी–आसनसोल स्पेशल (04185/04186): बाबा बैद्यनाथ धाम (जसीडीह) और काशी विश्वनाथ (वाराणसी) जाने वाले यात्रियों के लिए सीधी ट्रेन
30 जुलाई से 14 अगस्त 2026 तक रेलवे ने दो प्रमुख लोकल ट्रेनों का विस्तार हरिद्वार तक किया है.
दिल्ली जंक्शन–शामली DEMU (74023/74022): दिल्ली से रात 8:00 बजे रवाना होकर शामली, रुड़की होते हुए तड़के 1:55 बजे हरिद्वार पहुंचेगी. वापसी में हरिद्वार से सुबह 3:05 बजे चलकर सुबह 9:25 बजे दिल्ली पहुंचेगी.
दिल्ली जंक्शन–सहारनपुर MEMU (64557/64558): दिल्ली से शाम 4:15 बजे चलकर सहारनपुर और रुड़की के रास्ते रात 10:50 बजे हरिद्वार पहुंचेगी. वापसी में हरिद्वार से सुबह 2:00 बजे रवाना होकर सुबह 8:45 बजे दिल्ली पहुंचेगी.
श्रद्धालुओं की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने तीन अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें भी चलाई हैं.
हरिद्वार–दिल्ली शाहदरा स्पेशल (04314/04313): हरिद्वार से दोपहर 3:30 बजे चलकर मेरठ और गाजियाबाद होते हुए रात 8:40 बजे शाहदरा पहुंचेगी. वापसी में रात 10:25 बजे शाहदरा से चलकर तड़के 4:25 बजे हरिद्वार पहुंचेगी.
योग नगरी ऋषिकेश–दिल्ली शाहदरा (04316/04315): ऋषिकेश से रात 8:35 बजे रवाना होकर तड़के 3:50 बजे शाहदरा पहुंचेगी. वापसी में सुबह 11:00 बजे शाहदरा से चलकर शाम 4:20 बजे ऋषिकेश पहुंचेगी.
योग नगरी ऋषिकेश–आलमनगर (04318/04317): ऋषिकेश से शाम 7:00 बजे चलकर मुरादाबाद और बरेली के रास्ते अगले दिन सुबह 10:45 बजे आलमनगर पहुंचेगी.
30 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रायवाला, मोतीचूर और ज्वालापुर स्टेशनों पर कई प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों को दो मिनट का अस्थायी ठहराव दिया गया है.
देहरादून–सूबेदारगंज एक्सप्रेस (14113/14114)
लक्ष्मीबाई नगर–योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस (14309/14310 एवं 14317/14318)
ओखा–देहरादून एक्सप्रेस (19565/19566)
तिरुवनंतपुरम–योग नगरी ऋषिकेश सुपरफास्ट (22659/22660)
श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा–ऋषिकेश हेमकुंड एक्सप्रेस (14609/14610)
बरेली–दिल्ली पैसेंजर (54075/54076), जिसे कांकाठेर स्टेशन पर भी अस्थायी ठहराव दिया गया है
रेलवे का कहना है कि इन विशेष व्यवस्थाओं का उद्देश्य सावन और कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक रेल यात्रा उपलब्ध कराना है.