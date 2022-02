SBI Alert: एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को किया अलर्ट! पैसे के लिए QR कोड नहीं करें स्कैन, वरना हो जाएंगे कंगाल

नई दिल्ली: SBI Alert Customers: देश में तेजी से हो रहे डिजिटाइजेशन के साथ ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं. इस क्रम में आंटी कुछ सालों में मोबाइल के क्यूआर कोड (QR Code) से भी फ्रॉड के मामले सामने आए हैं. क्यूआर कोड फ्रॉड के बढ़ते मामले को देखते हुए देश के सबसे बड़े सर्वजनी क्षेत्र के बैंक एसबीआई (State Bank of India) ने अपने 44 करोड़ ग्राहकों को अलर्ट किया है. बैंक ने कहा है कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति की तरफ से कोई QR कोड मिलता है तो उसे भूल से भी स्कैन न करें. ऐसा करने से आप एक जह में कंगाल हो सकते हैं और आपके खाते से पैसा गायब हो सकता है.

SBI ने एक ट्वीट के जरिए अपने करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट किया है. बैंक ने अपने ट्वीट में लिखा, 'पैसे प्राप्त करने के लिए आपको क्यूआर कोड स्कैन करने की आवश्यकता नहीं है. हर बार UPI पेमेंट करते समय सेफ्टी टिप्स को याद रखें.'

You don't have to scan QR code for receiving money.

Remember the safety tips every time you make UPI payments.#UPITips #BHIMSBIPay #Safety #CyberSafety #AmritMahotsav #AzadiKaAmritMahotsavWithSBI pic.twitter.com/fnHEUm18B8

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) February 20, 2022