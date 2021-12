SBI Alert: 5 घंटे तक SBI की नेटबैंकिंग समेत सभी सेवाएं रहेंगी बंद! फटाफट निपटाएं जरूरी काम

नई दिल्ली: Bank Alert: एसबीआई के ग्राहकों के लिए काम की खबर है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) में ग्राहकों सेवाएं आज शनिवार और कल दो दिन क लिए बंद रहेंगी. SBI कस्टमर इंटरनेट बैंकिंग सर्विस (Banking services) का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे. एसबीआई ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है.

दरअसल, आज महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण बैंक बंद है और रविवार को बैंकों की छुट्टी है. लेकिन इसी बीच बैंक ने बताया कि 11 दिसंबर 2021 को रात्रि 23:30 बजे से 4:30 बजे (300 मिनट) तक आईटी सर्विस ठप रहेगी. ऐसे में आपको जो भी बैंक से जुड़ा हुआ काम है वह तुरंत ऑनलाइन निपटा लें, ताकि बाद में परेशान न हो.

इसने बाद ट्विट में लिखा है, 'हम 11 दिसंबर 2021 को रात्रि 23:30 बजे से 4:30 बजे (300 मिनट) तक आईटी सर्विस को बेहतर करने का काम कर रहे हैं. इस अवधि के दौरान INB / Yono / Yono Lite / Yono Business / UPI उपलब्ध नहीं होगा. हमें असुविधा के लिए खेद है और आपसे अनुरोध है कि आप हमारे साथ रहें. SBI यूजर्स इंटरनेट बैंकिंग सर्विस, योनो, योनो लाइट, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग को 300 मिनट तक शनिवार और रविवार दोनों दिन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.'

We request our esteemed customers to bear with us as we strive to provide a better Banking experience. pic.twitter.com/LZsuqO2B0D

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) December 10, 2021