SBI के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर! बैंक ने किया अलर्ट, बंद हो सकती है आपकी बैंकिंग सेवा

नई दिल्ली: PAN-Aadhaar Link: सार्वजनिक क्षेत्र के देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और पीएनबी ने अपने ग्राहकों को हाई अलर्ट किया है. अगर ग्राहकों ने ढीलाई की तो उनकी बैंकिंग सर्विस रुक सकती है. बैंक ने अपने अकाउंट होल्डर्स को 31 मार्च 2022 के पहले पैन-आधार कार्ड को लिंक करने के लिए नोटिस किया है. बैंक ने कहा है कि अगर ग्राहक ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी बैंकिंग सेवा ठप हो सकती है. SBI ने इसके लिए ट्वीट भी किया है.

31 मार्च तक है मौका

एसबीआई ने कहा, 'हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें और एक निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेते रहें. इसके साथ ही बैंक ने कहा कि पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. यदि पैन और आधार लिंक नहीं हैं, तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा और स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन करने के लिए पैन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.'

पैन-आधार कार्ड को ऐसे लिंक करें

पहला तरीका

1- सबसे पहले आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home

2- यहां पर बाईं तरफ आपको Link Aadhaar का विकल्प दिखेगा, इसको क्लिक करें

3- एक नया पेज खुलेगा, जहां पर आपको PAN, AADHAAR और आधार में आपका नाम जैसे लिखा है, भरना है

4-अगर आपके आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल है तो 'I have only year of birth in aadhaar card' के बॉक्स को टिक करें

5- कैप्चा कोड डालें या OTP के लिए टिक करें

6- लिंक आधार के बटन को क्लिक करें, बस हो गया आपको PAN और Aadhaar लिंक

दूसरा तरीका

- आप PAN और Aadhaar को SMS के जरिए भी लिंक कर सकते हैं

- मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करें - UIDPAN<12-digit Aadhaar><10-digit PAN>

- इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें, बस हो गया काम

