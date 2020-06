चीनी हैकर्स के निशाने पर कोविड की सरकारी वेबसाइट, SBI ने भी किया आगाह

नई दिल्लीः चीनी हैकर्स के निशाने पर भारत में कोरोना वायरस के आंकड़ों को जारी करने वाली सरकारी वेबसाइट भी आ गई है. इस वेबसाइट के बारे में भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को सचेत किया है. बैंक ने कहा है कि इस वेबसाइट के नाम का इस्तेमाल करते हुए हैकर्स लिंक भेज सकते हैं, जिस पर क्लिक करने के पश्चात आपका खाता एक झटके में खाली हो सकता है.

हमारी सहयोगी वेबसाइट zeebiz.com के अनुसार, एसबीआई ने एक बयान में कहा कि लगभग 20 लाख भारतीयों की ईमेल आईडी साइबर अपराधियों ने चोरी कर ली है. हैकर्स ई-मेल आईडी ncov2019@gov.in से लोगों का फ्री में कोरोना टेस्ट करने के नाम पर उनकी व्यक्तिगत और बैंक की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं. SBI ने देश के दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और अहमदाबाद के लोगों को इस फर्जी ई-मेल के बारे में विशेष रूप से सावधान रहने के लिए कहा गया है.

Attention! It has come to our notice that a cyber attack is going to take place in major cities of India. Kindly refrain yourself from clicking on emails coming from ncov2019@gov.in with a subject line Free COVID-19 Testing. pic.twitter.com/RbZolCjLMW

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) June 21, 2020