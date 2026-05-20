Advertisement
trendingNow13223584
Hindi NewsबिजनेसSBI Alert: देश के सबसे बड़े बैंक में हड़ताल, लगातार 6 दिन एसबीआई ब्रांच में नहीं होगा कामकाज, कब से कब तक बंद रहेंगे बैंक ? तारीख नोट कर लीजिए

SBI Alert: देश के सबसे बड़े बैंक में हड़ताल, लगातार 6 दिन एसबीआई ब्रांच में नहीं होगा कामकाज, कब से कब तक बंद रहेंगे बैंक ? तारीख नोट कर लीजिए

SBI Alert:  50 करोड़ खाताधारकों वाले देश के सबसे बड़े बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं. हड़ताल के साथ-साथ सरकारी छुट्टी और वीकली ऑफ की वजह से बैंक लगातार 6 दिन बंद रहेंगे. कर्मचारी यूनियनों ने अपनी डिमांड सामने रखी है. अगले 10 दिन में से 6 दिन एसबीआई के ब्रांच बंद रह सकते हैं.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 20, 2026, 12:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

SBI Alert: देश के सबसे बड़े बैंक में हड़ताल, लगातार 6 दिन एसबीआई ब्रांच में नहीं होगा कामकाज, कब से कब तक बंद रहेंगे बैंक ? तारीख नोट कर लीजिए

SBI Bank Strike:  23270 ब्रांच, 63000 से अधिक ATM, 50 करोड़ से अधिक खाताधारक वाले देश के सबसे बड़े बैंक को लेकर बड़ी खबर है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं. बैंक हड़ताल और छुट्टियों की वजह से बैंक की शाखाएं लगातार 6 दिनों तक बंद रहने वाली है. हालांकि बैंक की ओर से फिलहाल इसे लेकर आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन वेतन, पेंशन जैसी तमाम मांगों को लेकर देशभर के एसबीआई कर्मचारियों ने हड़ताल का आवाहन किया है. हड़ताल, साप्ताहिक छुट्टी और त्योहारी छुट्टी की वजह से एसबीआई बैंक लगातार 6 दिन बंद रहेंगे.  

एसबीआई बैंक कर्मचारियों की हड़ताल कब है ?  

 देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने दो दिन की हड़ताल पर जाने का फैसला किया है. बैंक कर्मचारी यूनियन 25 और 26 मई 2026 को हड़ताल पर जाने वाले हैं. इस हड़ताल की वजह से अगले सोमवार और मंगलवार को बैंक ब्रांच में कोई काम नहीं होगा. 

क्या है कर्मचारियों की मांग  

एसबीआई कर्मचारी यूनियन ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टॉफ फेडरेशन (AISBISF) ने हड़ताल का आवाहन किया है. उन्होंने बैंक के सामने 16 अहम मांगें रखी है. नई भर्तियां, पेंशन सिस्टम, प्रमोशन और कर्मचारियों को बेहतर कामकाजी सुविधाओं को लेकर अपनी डिमांड रखी है. कर्मचारियों ने NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है. बैंक यूनियन ने साफ किया है कि हड़ताल से पहले कई चरणों में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

6 दिन कब-कब और क्यों बंद रहेंगे एसबीआई बैंक 

23 मई को चौथे शनिवार के चलते देशभर में बैंक बंद रहेंगे. 
24 मई को रविवार की छुट्टी रहेगी
कर्मचारी यूनियन की हड़ताल की वजह से  25 और 26 मई 2026 को बैंक में कामकाज नहीं होगा. 
बैंक की छुट्टी की वजह से 27 और 28 मई को कई राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी. 

27 और 28 मई को बकरीद के चलते इन शहरों में बैंक बंद  

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बकरीद के मौके पर 27 और 28 मई को बैंकों की छुट्टी का ऐलान किया है.  27 मई को अगरतला, अहमदाबाद, आईजॉल, भोपाल, चंड़ीगढ़,  देहरादून, गुवाहाटी, हैदारबाद, इंफाल, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, कोहिमा, लखनऊ, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिलॉग, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम,  विजयवाड़ा, शिमला, रांची, रायपुर जैसे शहरों में बैंकों की छुट्टी रहने वाली है. वहीं 28 मई को बेलापुर, बेंगलुरु , चेन्नई, जयपुर, जम्मू, मुंबई, नागपुर, पणजी, पटना, श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे.  

कौन-कौन सी सर्विस रहेगी बंद, क्या रहेगा जारी 

बैंक 6 दिन लगातार बंद रहने की वजह से आपको कैश की जिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. बैंक ब्रांच बंद रहने के बाद कैश निकासी, चेक जमा, ड्राफ्ट मेकिंग, लोन संबंधी कामों , पासबुक अपडेट आदि में परेशानी हो सकती है. जबकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसी सर्विस , एटीएम सर्विस जारी रहेगी. 

पढ़ें- घर में कितना रख सकते हैं सोना? बिना हिसाब तय सीमा से ज्यादा रखा तो सरकार कर सकती है जब्त, भरना पड़ेगा 86% तक TAX

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

SBI Bank

Trending news

तमिलनाडु के बाद केरल में 'वंदे मातरम्' पर विवाद, आपस में क्यों भिड़ गए लेफ्ट और BJP?
Kerala
तमिलनाडु के बाद केरल में 'वंदे मातरम्' पर विवाद, आपस में क्यों भिड़ गए लेफ्ट और BJP?
जब 50 डिग्री पहुंच गया था पारा... भारत के इतिहास की सबसे भयंकर गर्मी
india heatwave
जब 50 डिग्री पहुंच गया था पारा... भारत के इतिहास की सबसे भयंकर गर्मी
ये मानसून आता कहां से है? 17 हजार किमी दूर 'छोटे बच्चे' से भारत को टेंशन क्यों है
Monsoon 2026
ये मानसून आता कहां से है? 17 हजार किमी दूर 'छोटे बच्चे' से भारत को टेंशन क्यों है
मेलोनी के साथ डिनर और फिर कोलोसियम की सैर! इंटरनेट पर फिर हिट हुई दोनों की जोड़ी
PM Modi Italy Visit
मेलोनी के साथ डिनर और फिर कोलोसियम की सैर! इंटरनेट पर फिर हिट हुई दोनों की जोड़ी
टैंक घुसे या हेलिकॉप्टर... देख लो पाकिस्तान, भारत ने कर लिया '12.5 किलो' का इंतजाम
india pakistan news
टैंक घुसे या हेलिकॉप्टर... देख लो पाकिस्तान, भारत ने कर लिया '12.5 किलो' का इंतजाम
चोरी-छिपे बेटी की शादी तय करना पति के साथ बड़ी क्रूरता... HC का फैसला
High court
चोरी-छिपे बेटी की शादी तय करना पति के साथ बड़ी क्रूरता... HC का फैसला
मानसूनी बादल तो बनने लगे, लेकिन 2002 से तुलना क्यों हो रही? गर्मी पर आ गई चेतावनी
Monsoon 2026
मानसूनी बादल तो बनने लगे, लेकिन 2002 से तुलना क्यों हो रही? गर्मी पर आ गई चेतावनी
दिल्ली की सत्ता से BJP को बाहर कर देंगे... हार के बाद भी नहीं बदले ममता के तेवर
CM Mamata Banerjee
दिल्ली की सत्ता से BJP को बाहर कर देंगे... हार के बाद भी नहीं बदले ममता के तेवर
करोड़ों की संपत्ति जब्त, 7 तस्कर अरेस्ट, जम्मू-कश्मीर पुलिस का नशा मुक्त अभियान तेज
Jammu Kashmir
करोड़ों की संपत्ति जब्त, 7 तस्कर अरेस्ट, जम्मू-कश्मीर पुलिस का नशा मुक्त अभियान तेज
टीएमसी राज में हटाए गए 'राम' आखिर लौट आए, कॉलेज से नाम किसने हटवाया था?
West Bengal
टीएमसी राज में हटाए गए 'राम' आखिर लौट आए, कॉलेज से नाम किसने हटवाया था?