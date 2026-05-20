SBI Alert: देश के सबसे बड़े बैंक में हड़ताल, लगातार 6 दिन एसबीआई ब्रांच में नहीं होगा कामकाज, कब से कब तक बंद रहेंगे बैंक ? तारीख नोट कर लीजिए

SBI Alert: 50 करोड़ खाताधारकों वाले देश के सबसे बड़े बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं. हड़ताल के साथ-साथ सरकारी छुट्टी और वीकली ऑफ की वजह से बैंक लगातार 6 दिन बंद रहेंगे. कर्मचारी यूनियनों ने अपनी डिमांड सामने रखी है. अगले 10 दिन में से 6 दिन एसबीआई के ब्रांच बंद रह सकते हैं.
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SBI Bank Strike: 23270 ब्रांच, 63000 से अधिक ATM, 50 करोड़ से अधिक खाताधारक वाले देश के सबसे बड़े बैंक को लेकर बड़ी खबर है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं. बैंक हड़ताल और छुट्टियों की वजह से बैंक की शाखाएं लगातार 6 दिनों तक बंद रहने वाली है. हालांकि बैंक की ओर से फिलहाल इसे लेकर आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन वेतन, पेंशन जैसी तमाम मांगों को लेकर देशभर के एसबीआई कर्मचारियों ने हड़ताल का आवाहन किया है. हड़ताल, साप्ताहिक छुट्टी और त्योहारी छुट्टी की वजह से एसबीआई बैंक लगातार 6 दिन बंद रहेंगे.
देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने दो दिन की हड़ताल पर जाने का फैसला किया है. बैंक कर्मचारी यूनियन 25 और 26 मई 2026 को हड़ताल पर जाने वाले हैं. इस हड़ताल की वजह से अगले सोमवार और मंगलवार को बैंक ब्रांच में कोई काम नहीं होगा.
एसबीआई कर्मचारी यूनियन ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टॉफ फेडरेशन (AISBISF) ने हड़ताल का आवाहन किया है. उन्होंने बैंक के सामने 16 अहम मांगें रखी है. नई भर्तियां, पेंशन सिस्टम, प्रमोशन और कर्मचारियों को बेहतर कामकाजी सुविधाओं को लेकर अपनी डिमांड रखी है. कर्मचारियों ने NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है. बैंक यूनियन ने साफ किया है कि हड़ताल से पहले कई चरणों में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे.
23 मई को चौथे शनिवार के चलते देशभर में बैंक बंद रहेंगे.
24 मई को रविवार की छुट्टी रहेगी
कर्मचारी यूनियन की हड़ताल की वजह से 25 और 26 मई 2026 को बैंक में कामकाज नहीं होगा.
बैंक की छुट्टी की वजह से 27 और 28 मई को कई राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बकरीद के मौके पर 27 और 28 मई को बैंकों की छुट्टी का ऐलान किया है. 27 मई को अगरतला, अहमदाबाद, आईजॉल, भोपाल, चंड़ीगढ़, देहरादून, गुवाहाटी, हैदारबाद, इंफाल, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, कोहिमा, लखनऊ, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिलॉग, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा, शिमला, रांची, रायपुर जैसे शहरों में बैंकों की छुट्टी रहने वाली है. वहीं 28 मई को बेलापुर, बेंगलुरु , चेन्नई, जयपुर, जम्मू, मुंबई, नागपुर, पणजी, पटना, श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे.
बैंक 6 दिन लगातार बंद रहने की वजह से आपको कैश की जिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. बैंक ब्रांच बंद रहने के बाद कैश निकासी, चेक जमा, ड्राफ्ट मेकिंग, लोन संबंधी कामों , पासबुक अपडेट आदि में परेशानी हो सकती है. जबकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसी सर्विस , एटीएम सर्विस जारी रहेगी.
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