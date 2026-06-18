NSE IPO: देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने लंबे समय के इंतजार के बाद सेबी (Sebi) के पास अपने ड्रॉफ्ट पेपर फाइल कर द‍िये हैं. बाजार से जुड़े जानकारों की तरफ से अनुमान जताया गया है क‍ि एनएसई (NSE) के आईपीओ (IPO) का साइज करीब 30,000 करोड़ रुपये का हो सकता है. इस साइज के कारण यह भारतीय शेयर बाजार का अब तक का सबसे बड़ा पब्लिक इश्यू बनने जा रहा है. आईपीओ से जुड़े डॉक्‍यूमेंट से जो जानकारी सामने आ रही है, वो चौंकाने वाली है. 30 साल पहले एनएसई (NSE) पर भरोसा करके उसमें न‍िवेश करने वालों की तो बल्‍ले-बल्‍ले हो गई है.