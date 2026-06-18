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2 करोड़ के इन्‍वेस्‍टमेंट के बदले म‍िलेंगे 4950 करोड़, SBI का भरेगा खजाना; कहां क‍िया था न‍िवेश?

SBI in NSE IPO: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने आईपीओ (IPO) के लि‍ए सेबी के पास अपना ड्रॉफ्ट सब्‍म‍िट कर द‍िया है. इस आईपीओ के 30,000 करोड़ रुपये का होने का अनुमान है. इसकी ब‍िक्री से कई बैंकों की मौज आने वाली है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 18, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:48 PM IST
2 करोड़ के इन्‍वेस्‍टमेंट के बदले म‍िलेंगे 4950 करोड़, SBI का भरेगा खजाना; कहां क‍िया था न‍िवेश?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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