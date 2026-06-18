NSE IPO: देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने लंबे समय के इंतजार के बाद सेबी (Sebi) के पास अपने ड्रॉफ्ट पेपर फाइल कर दिये हैं. बाजार से जुड़े जानकारों की तरफ से अनुमान जताया गया है कि एनएसई (NSE) के आईपीओ (IPO) का साइज करीब 30,000 करोड़ रुपये का हो सकता है. इस साइज के कारण यह भारतीय शेयर बाजार का अब तक का सबसे बड़ा पब्लिक इश्यू बनने जा रहा है. आईपीओ से जुड़े डॉक्यूमेंट से जो जानकारी सामने आ रही है, वो चौंकाने वाली है. 30 साल पहले एनएसई (NSE) पर भरोसा करके उसमें निवेश करने वालों की तो बल्ले-बल्ले हो गई है.
जी हां, देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई (SBI) के लिये तो यह आईपीओ रिकॉर्ड कमाई वाला साबित होने जा रहा है. आईपीओ के आने से एनएसई (NSE) की कुल वैल्यूएशन 5 लाख करोड़ से ज्यादा होने की उम्मीद है. एनएसई (NSE) के पास मौजूदा समय में करीब 1.8 लाख शेयरहोल्डर हैं. यह आईपीओ पूरी तरह से ओएफएस (OFS) होगा, जिसके तहत 14.89 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे. मौजूदा शेयरहोल्डर मिलकर अपनी 6 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रहे हैं. इस शेयर बिक्री में कई सरकारी बैंक और बीमा कंपनियां भी शामिल हैं.
इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली कहानी एसबीआई (SBI) की है, जो कि इस दौरान सबसे ज्यादा शेयर बेचने जा रहा है. एसबीआई की तरफ से इस ऑफर फॉर सेल के तहत अपने 2.48 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे. दस्तावेजों के अनुसार, इन शेयरों को खरीदने के लिए SBI की एवरेज कॉस्ट महज 80 पैसे प्रति शेयर थी. यदि एनएसई (NSE) के आईपीओ का अनुमानित प्राइस बैंड 2,000 रुपये प्रति शेयर भी रहता है तो एसबीआई की इस हिस्सेदारी की बिक्री से कुल 4,950 करोड़ रुपये मिलेंगे. बैंक ने इन शेयरों को 1.98 करोड़ रुपये में खरीदा था.
एसबीआई----2.48 करोड़ शेयर
एमएस स्ट्रेटेजिक (मॉरीशस) लिमिटेड----1.60 करोड़ शेयर
कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड---1.19 करोड़ शेयर
अरंडा इन्वेस्टमेंट्स (मॉरीशस)----1.12 करोड़ शेयर
बैंक ऑफ बड़ौदा---1.10 करोड़ शेयर
स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया----1.09 करोड़ शेयर
जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया----1.07 करोड़ शेयर
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी-----1.05 करोड़ शेयर
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी----6 लाख
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी----6 लाख
शेयर बिक्री के बीच एलआईसी (LIC) ने इस आईपीओ से पूरी तरह दूरी बना ली है. एलआईसी के पास एनएसई की सबसे बड़ी 10.72 फीसदी की हिस्सेदारी है. लेकिन कंपनी इस ऑफर फॉर सेल (OFS) में अपना एक भी शेयर नहीं बेच रही है. इस बड़े आईपीओ को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए एनएसई ने 20 मर्चेंट बैंकर्स के अलावा कानूनी सलाहकारों और अन्य मीडिएटर की बड़ी टीम नियुक्त की है.
(डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है। निवेश से जुड़े किसी भी फैसले से पहले प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें।)