Bank Strike: देश के सबसे बड़े बैंक में हड़ताल, कल से लगातार 6 दिन बंद रहेंगे SBI के ब्रांच, ATM, UPI...कौन-सी सर्विस बंद, क्या रहेगी चालू ?

SBI Bank Strike Date: देश के सबसे बड़े बैंक SBI में दो दिनों की हड़ताल है, लेकिन सरकारी छुट्टी और साप्ताहिक छुट्टी की वजह से बैंक लगातार 6 दिन बंद रहने वाले हैं. बैंक के 6 दिन बंद रहने पर ट्रांजैक्शन, डिपॉजिट में दिक्कत आ सकती है. बैंक ने खुद बताया है कि इस दौरान कौन-कौन सी सर्विस प्रभावित होगी.
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SBI Bank Strike: देश के सबसे बड़े बैंक में कल से हड़ताल है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक अब कल से यानी शनिवार, 23 मई से लगातार 6 दिनों तक बंद रहेंगे. बैंक अब सीधे 29 मई को खुलने वाले हैं. बैंक हड़ताल, वीकेंड सरकारी छुट्टियों की वजह से बैंक में लगातार 6 दिन तक कामकाज नहीं होगा. 23000 से अधिक शाखाओं और 50 करोड़ से अधिक खाताधारक बैंक के लगातार 6 दिन बंद रहने पर ग्राहकों को परेशान हो सकती है. बैंक ने खुद ट्वीट कर बताया है कि इस दौरान कौन-कौन सी सर्विस जारी रहेगी, किसमें परेशानी हो सकती है.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर जा रहे हैं. बैंक कर्मचारी यूनियन ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन ने 25 मई और 26 मई को हड़ताल का आवाहन किया है. इस हड़ताल की वजह से दो दिन SBI के ब्रांच में कोई कामकाज नहीं होगा. हड़ताल के साथ-साथ वीकेंड के साथ-साथ RBI की सरकारी छुट्टी की वजह से बैंक 6 दिन बंद रहने वाले हैं.
- 23 मई को चौथे शनिवार के चलते देशभर में बैंकों की छुट्टी रहेगी. एसबीआई के सभी ब्रांच भी बंद रहेंगे.
- 24 मई को रविवार के चलते देशभर के बैंक बंद रहेंगे.
- 25 और 26 मई को SBI के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, जिसकी वजह से ब्रांच में कोई कामकाज नहीं होगा. यानी सोमवार और मंगलवार को दो दिन की हड़ताल की वजह से बैंकों के कामकाज पर असर दिखेगा.
- 27 और 28 मई को RBI ने देश के अलग-अलग शहरों में बैंकों को छुट्टी तय की है. बकरीद के त्योहार के चलते 27 और 28 को अलग-अलग शहरों में सभी सरकारी बैंक बंद रहने वाले हैं. देश के अधिकांश हिस्सों में 27 मई को बकरीद के चलचे बैंक बंद रहेंगे. वहीं कुछ शहरों में बकरीद की छुट्टी 28 मई को है. जबकि जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू आदि में 27 और 28 दोनों ही दिन बैंक बंद रहेंगे.
23 से 28 मई के बीच आपके लिए बैंक जाकर पैसा निकालने, जमा करने की सुविधा बंद रहेगी. चेक क्लियरेंस में आपको दिक्कत आएगी. बैंक काउंटप से पासबुक अपडेट, पासबुक प्रिटिंग या स्टेटमेंट निकालने का काम 6 दिन नहीं हो पाएगा. नया अकाउंट खुलवाने. FD करवाने या लोन देने जैसे काम आप 23 से 28 मई के बीच नहीं करवा पाएंगे.
1. बैंक के बंद रहने के दौरान भी ATM सर्विस चलती रहेगी.
2. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी.
3. SBI का ऐप YONO काम करता रहेगा.
4. नेट बैंकिंग , NEFT, RTGSM IMPS जारी रहेगी.
5. फोनपे, गूगलपे, जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन सर्विस चलती रहेगी.
6. मोबाइल और नेट बैंकिंग सर्विस चलती रहेगी.
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— State Bank of India (@TheOfficialSBI) May 22, 2026
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