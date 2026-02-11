TATA की कंपनी को पछाड़ SBI ने हासिल किया भारत की चौथी सबसे बड़ी कंपनी का मुकाम , नंबर 1 पर कौन?

SBI Valuation: देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की चौथी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है. एसबीआई ने टाटा समूह की TCS को पछाड़कर ये खिताब हासिल किया है. SBI के तिमाही नतीजों के बाद ये खिताब उसके नाम हो गया है. एसबीआई के बेहतरीन नतीजों के बाद उसने टीसीएस को पीछे छोड़ते हुए भारत की चौथी सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी का खिताब अपने नाम कर लिया है.

देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी

एसबीआई का मार्केटकैप 10.92 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जिसके बाद वो भारत की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में चौथे नंबर पर पहुंच गया है. नतीजों से एसबीआई के शेयर में जबरदस्त बूस्ट आया और SBI के स्टॉक 3.23 फीसदी चढ़कर 1183 रुपये पर पहुंच गए,इसके साथ ही उसका मार्केटकैप 10.92 लाख करोड़ को पार करते हुए टीसीएस से आगे निकल गया.

भारत की टॉप 4 कंपनियों में कौन-कौन से शामिल

भारतीय शेयर बाजार की टॉप 4 कंपनियों की बात करें तो मार्केट कैप के हिसाब से मुकेश अंबानी की कंपनी 19.87 लाख करोड़ के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) पहले नंबर पर है. दूसरे नंबर पर 14.16 लाख करोड़ के साथ एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) है , तीसरे नंबर पर 11.47 लाख करोड़ पर भारती एयरटेल है. चौथे नंबर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है.