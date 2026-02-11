Advertisement
trendingNow13106149
Hindi NewsबिजनेसTATA की कंपनी को पछाड़ SBI ने हासिल किया भारत की चौथी सबसे बड़ी कंपनी का मुकाम , नंबर 1 पर कौन?

TATA की कंपनी को पछाड़ SBI ने हासिल किया भारत की चौथी सबसे बड़ी कंपनी का मुकाम , नंबर 1 पर कौन?

देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की चौथी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है. एसबीआई ने टाटा समूह की TCS को पछाड़कर ये खिताब हासिल किया है. SBI के तिमाही नतीजों के बाद ये खिताब उसके नाम हो गया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 11, 2026, 08:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

TATA की कंपनी को पछाड़ SBI ने हासिल किया भारत की चौथी सबसे बड़ी कंपनी का मुकाम , नंबर 1 पर कौन?

SBI Valuation: देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की चौथी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है. एसबीआई ने टाटा समूह की TCS को पछाड़कर ये खिताब हासिल किया है. SBI के तिमाही नतीजों के बाद ये खिताब उसके नाम हो गया है. एसबीआई के बेहतरीन नतीजों के बाद उसने टीसीएस को पीछे छोड़ते हुए भारत की चौथी सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी का खिताब अपने नाम कर लिया है. 

देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी 
एसबीआई का मार्केटकैप 10.92 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जिसके बाद वो भारत की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में चौथे नंबर पर पहुंच गया है. नतीजों से एसबीआई के शेयर में जबरदस्त बूस्ट आया और SBI के स्टॉक 3.23 फीसदी चढ़कर 1183 रुपये पर पहुंच गए,इसके साथ ही उसका मार्केटकैप 10.92 लाख करोड़ को पार करते हुए टीसीएस से आगे निकल गया. 

भारत की टॉप 4 कंपनियों में कौन-कौन से शामिल 

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय शेयर बाजार की टॉप 4 कंपनियों की बात करें तो मार्केट कैप  के हिसाब से मुकेश अंबानी की कंपनी 19.87 लाख करोड़ के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) पहले नंबर पर है. दूसरे नंबर पर 14.16 लाख करोड़ के साथ एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) है , तीसरे नंबर पर 11.47  लाख करोड़ पर भारती एयरटेल है. चौथे नंबर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है. 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

SBI

Trending news

‘आइए, साथ खड़े हों…’ मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कसा तंज, चुपके से निकल गए मंत्री
Rahul Gandhi
‘आइए, साथ खड़े हों…’ मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कसा तंज, चुपके से निकल गए मंत्री
'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप पुरी का पलटवार
Epstine Files
'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप पुरी का पलटवार
'6 महीने के अंदर शादी कर लेना', नौकरी पाने वालों से सीएम हिमंता ने क्यो कहा ऐसा?
CM Himanta Biswa Sarma
'6 महीने के अंदर शादी कर लेना', नौकरी पाने वालों से सीएम हिमंता ने क्यो कहा ऐसा?
ट्रेड डील ने बढ़ाई सेब उत्पादकों की चिंता, US सेबों की कीमत गिरने पर हो सकता है घाटा
trade deal
ट्रेड डील ने बढ़ाई सेब उत्पादकों की चिंता, US सेबों की कीमत गिरने पर हो सकता है घाटा
'गोरी चमड़ी वाला कौन होता है फैसला लेने वाला....', ट्रंप के बयान पर खूब बरसे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'गोरी चमड़ी वाला कौन होता है फैसला लेने वाला....', ट्रंप के बयान पर खूब बरसे ओवैसी
किराना पर किसने किया था अटैक? पाक पर प्रहार के 9 महीने बाद वायुसेना ने तोड़ी चुप्पी
India Pakistan News in Hindi
किराना पर किसने किया था अटैक? पाक पर प्रहार के 9 महीने बाद वायुसेना ने तोड़ी चुप्पी
'बाहर आपको डार्लिंग कहता हूं...', कल्याण बनर्जी की बात पर संसद में जमकर लगे ठहाके
Kalyan Banerjee
'बाहर आपको डार्लिंग कहता हूं...', कल्याण बनर्जी की बात पर संसद में जमकर लगे ठहाके
'मेरी सलाह मानी होती तो...', राहुल गांधी के बयान पर जगदंबिका पाल का पलटवार
Rahul Gandhi
'मेरी सलाह मानी होती तो...', राहुल गांधी के बयान पर जगदंबिका पाल का पलटवार
'हायर कर सकते हैं तो फायर क्यों नहीं...', संसद में आप MP राघव चड्ढा की खास मांग
Raghav Chadha
'हायर कर सकते हैं तो फायर क्यों नहीं...', संसद में आप MP राघव चड्ढा की खास मांग
शक ठीक है पर राजनीतिक शक नहीं....रोहित पवार के सवालों पर बोले CM फडणवीस
CM Devendra Fadnavis
शक ठीक है पर राजनीतिक शक नहीं....रोहित पवार के सवालों पर बोले CM फडणवीस