SBI Bonds: देश का सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) अपने ब‍िजनेस को बढ़ाने का प्‍लान कर रहा है. इसके लिए बैंक ने फाइनेंश‍ियल ईयर 2026-27 (FY27) में लोन और बॉन्ड्स के जर‍िये 60,000 करोड़ की भारी रकम जुटाने की योजना को मंजूरी दी है. बैंक की तरफ से शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि बोर्ड मीट‍िंग में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है. बैंक फंड का इस्तेमाल बिजनेस एक्‍सपेंशन, लोन कैपेस‍िटी बढ़ाने और कैप‍िटल बेस मजबूत करने के लिए करेगा. बैंक की तरफ से यह पैसा भारतीय रुपये या अन्य विदेशी मुद्रा के जर‍िये पब्लिक इश्यू या प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिये जुटाई जाने की उम्‍मीद है.