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SBI का बड़ा प्लान, बिजनेस बढ़ाने के लिए जुटाएगा 60000 करोड़, बोर्ड से मिली हरी झंडी

SBI Plan in 2026: एसबीआई ने एक बार फ‍िर से अपने कारोबार को एक्‍सपेंड करने के लि‍ए 60,000 करोड़ रुपये की भारी रकम जुटाने के प्‍लान को मंजूरी दी है। बैंक की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि बोर्ड मीट‍िंग में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 19, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 02:27 PM IST
SBI का बड़ा प्लान, बिजनेस बढ़ाने के लिए जुटाएगा 60000 करोड़, बोर्ड से मिली हरी झंडी
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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