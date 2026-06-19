SBI Bonds: देश का सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) अपने बिजनेस को बढ़ाने का प्लान कर रहा है. इसके लिए बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 (FY27) में लोन और बॉन्ड्स के जरिये 60,000 करोड़ की भारी रकम जुटाने की योजना को मंजूरी दी है. बैंक की तरफ से शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया गया कि बोर्ड मीटिंग में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है. बैंक फंड का इस्तेमाल बिजनेस एक्सपेंशन, लोन कैपेसिटी बढ़ाने और कैपिटल बेस मजबूत करने के लिए करेगा. बैंक की तरफ से यह पैसा भारतीय रुपये या अन्य विदेशी मुद्रा के जरिये पब्लिक इश्यू या प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिये जुटाई जाने की उम्मीद है.
इसके लिए बैंक की तरफ से बाजार में टियर-I और टियर-II बॉन्ड भी पेश किया जा सकता है. इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में एसबीआई (SBI) ने घरेलू बॉन्ड मार्केट से 18,500 करोड़ रुपये जुटाए थे. 31 मार्च तक के आंकड़ों के अनुसार एसबीआई (SBI) की वित्तीय स्थिति काफी सही नजर आ रही है. बैंक का कैपिटल-टू-रिस्क वेटेड एसेट्स रेश्यो 15.40 प्रतिशत दर्ज किया गया. वहीं, बैंक का कॉमन इक्विटी टियर-I (CET-1) रेशियो 12.29 प्रतिशत और ओवरऑल टियर-I रेशियो 13.33 प्रतिशत रहा.
बोर्ड की तरफ से दी गई हालिया मंजूरी बैंक के उस पिछले फैसले के बाद आई है, जिसमें उसने ग्लोबल निवेशकों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए विदेशी बॉन्ड के जरिये 2 अरब डॉलर जुटाने का फैसला लिया था. इससे पहले सितंबर 2025 में एसबीआई ने इंटरनेशनल मार्केट से 4.5 प्रतिशत की रिकॉर्ड कम ब्याज दर पर 50 करोड़ डॉलर जुटाए थे. मार्च तिमाही में बैंक के ग्रॉस एडवांसेज (लोन) में सालाना आधार पर 17 प्रतिशत की बढ़त देखी गई है, जो बढ़कर ₹49.32 अरब पर पहुंच गई.
इसके अलावा बैंक की कुल जमा राशि (डिपॉजिट्स) भी 11 प्रतिशत बढ़कर ₹59.75 ट्रिलियन हो गई है. हालांकि, मार्च तिमाही के नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे और मौजूदा समय में जारी वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण मार्केट में कुछ चिंताएं बनी हैं. इसके बावजूद एसबीआई ने नए वित्त वर्ष के लिए अपने क्रेडिट ग्रोथ के अनुमान को 13 से 15 प्रतिशत पर बरकरार रखा है. बैंक चेयरमैन सीएस शेट्टी ने वित्तीय नतीजों के बाद चर्चा करते हुए कहा कि चालू फाइनेंशियल ईयर के दौरान देश के पूरे बैंकिंग सिसटम में लोन ग्रोथ 13 से 14 प्रतिशत और डिपॉजिट ग्रोथ 11 से 12 प्रतिशत के आसपास रहने की उम्मीद है.
एसेट क्वालिटी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे बैंकिंग सेक्टर की स्थिति फिलहाल काफी बेहतर है. हालांकि, उन्होंने यह आगाह किया कि वेस्ट एशिया में जारी तनाव का असल असर दिखने में थोड़ा समय लग सकता है. यदि यह जियो-पॉलिटिकल टेंशन पांच से छह महीने से ज्यादा लंबी खिंची तो तेल की बढ़ती कीमत और सप्लाई-चेन में आने वाली दिक्कत के कारण भारतीय इकोनॉमी प्रभावित हो सकती है.