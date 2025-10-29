Advertisement
SBI Card Changes: 1 नवंबर से SBI कार्ड से जुड़े न‍ियमों में हो रहा बड़ा बदलाव, ऐसे पेमेंट पर लगेगा 1% का चार्ज

SBI Card Rules: एसबीआई कार्ड की वेबसाइट के अनुसार 1 नवंबर 2025 से थर्ड-पार्टी ऐप्‍स के जर‍िये एजुकेशन पेमेंट पर ट्रांजेक्शन अमाउंट का 1% चार्ज लागू होगा. हालांकि, कॉलेज या स्कूल की वेबसाइट या पीओएस मशीनों के जरिये सीधे पेमेंट पर क‍िसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 29, 2025, 11:43 PM IST
SBI Card: एसबीआई कार्ड (SBI Card) की तरफ से फीस स्‍ट्रक्‍चर और अन्य चार्ज में बदलाव का ऐलान क‍िया गया है. इन बदालव को 1 नवंबर 2025 से लागू क‍िया जाएगा. इन बदलावों में एजुकेशन से जुड़े पेमेंट और वॉलेट लोडिंग पर बढ़े हुए चार्ज शामिल हैं. एसबीआई कार्ड की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार ये बदलाव कुछ थर्ड-पार्टी ऐप ट्रांजेक्शन और 1000 रुपये से ज्‍यादा के वॉलेट टॉप-अप पर लागू होंगे. अन्य सर्व‍िस जैसे कैश पेमेंट, पेमेंट ड‍िसऑनर और लेट पेमेंट के मौजूदा चार्ज में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया गया है.

एजुकेशन पेमेंट पर 1% ट्रांजेक्शन फीस लगेगी

1 नवंबर 2025 से स्कूल कॉलेज या अन्य एजुकेशन इंस्‍टीट्यूट को थर्ड-पार्टी ऐप या एग्रीगेटर्स के जर‍िये क‍िये गए एजुकेशन पेमेंट पर 1% ट्रांजेक्शन फीस लगेगी. यह चार्ज इंस्‍टीट्यूट की ऑफ‍िश‍ियल वेबसाइट या कैंपस पर पीओएस (POS) टर्मिनल के जरिये सीधे पेमेंट पर लागू नहीं होगी. एसबीआई कार्ड की वेबसाइट के अनुसार '1 नवंबर 2025 से थर्ड-पार्टी ऐप्‍स के जर‍िये एजुकेशन पेमेंट पर ट्रांजेक्शन अमाउंट का 1% चार्ज लागू होगा. हालांकि, कॉलेज या स्कूल की वेबसाइट या पीओएस मशीनों के जरिये सीधे पेमेंट पर क‍िसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा.' इस बदलाव का असर उन सभी यूजर्स पर पड़ेगा, जो पेटीएम या फोनपे के जरिये फीस भरते हैं.

2000 रुपये के वॉलेट रिचार्ज पर 20 रुपये का एक्‍स्‍ट्रा 
1 नवंबर 2025 से 1000 रुपये से ज्‍यादा के हर वॉलेट लोड ट्रांजेक्शन पर 1% चार्ज लगेगा. उदाहरण के लिए 2000 रुपये का वॉलेट रिचार्ज करने पर 20 रुपये का एक्‍स्‍ट्रा चार्ज देना होगा. एसबीआई कार्ड वेबसाइट के अनुसार '1 नवंबर 2025 से 1000 रुपये से ज्‍यादा के हर वॉलेट लोड ट्रांजेक्शन पर ट्रांजेक्शन अमाउंट का 1% चार्ज लागू होगा.' यह चार्ज डिजिटल वॉलेट्स जैसे अमेजन पे, फोनपे या पेटीएम में क्रेडिट कार्ड से पैसे डालने पर लागू होगा. इससे छोटे रिचार्ज करने वाले यूजर्स पर असर कम पड़ेगा, लेकिन बड़े ट्रांजेक्शन पर खर्च बढ़ेगा.

अन्य मौजूदा चार्ज ज‍िनमें क‍िसी तरह का बदलाव नहीं होगा. एसबीआई कार्ड के मौजूदा ज‍िन चार्ज में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं हो रहा है. उनमें कैश पेमेंट फीस 250 रुपये है. इसके अलावा पेमेंट डिसऑनर चार्ज पेमेंट अमाउंट का 2% और न्यूनतम 500 रुपये. चेक पेमेंट फीस 200 रुपये. कैश एडवांस फीस ट्रांजेक्शन अमाउंट का 2.5% या न्यूनतम 500 रुपये है. इसके अलावा इंटरनेशनल एटीएम पर ट्रांजेक्शन अमाउंट का 2.5% और न्यूनतम 500 रुपये है.

> कार्ड रिप्लेसमेंट फीस 100 से 250 रुपये रहेगी.
लेट पेमेंट चार्ज (म‍िन‍िमम (अमाउंट ड्यू नहीं चुकाने पर) :0 – 500 रुपये: शून्य.
> 500 – 1,000 रुपये: 400 रुपये.
> 1000 – 10,000 रुपये: 750 रुपये.
> 10,000 – 25,000 रुपये: 950 रुपये.
> 25,000 – 50,000 रुपये: 1,100 रुपये.
> 50,000 रुपये: 1,300 रुपये.

इन बदलावों का यूजर्स पर असर
नए नियम डिजिटल ट्रांजेक्शन पर असर डालेंगे. खासकर ऐसे युवा यूजर्स जो ऐप्स और वॉलेट्स पर ड‍िपेंड हैं. जानकारों का कहना है कि इससे यूजर्स को स्मार्ट पेमेंट चुनने की आजादी म‍िलेगी. एसबीआई कार्ड की तरफ से कहा गया क‍ि ये बदलाव कॉस्‍ट मैनेज करने के ल‍िए हैं. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

SBI

