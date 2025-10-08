Advertisement
SBI के करोड़ों खाताधारकों को खुश कर देगी यह खबर, चेयरमैन शेट्टी ने क‍िया बड़ा ऐलान

Bank KYC Process: एसबीआई चेयनमैन शेट्टी ने कहा क‍ि बैंक केवाईसी प्रोसेस को आसान बनाने की तरफ से तेजी से काम कर रहा है. इसके लिए भले ही हमें रेग्‍युलेटर और सरकार के साथ बातचीत करनी पड़े. हम पूरे केवाईसी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए पहल कर रहे हैं. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 08, 2025, 11:34 PM IST
SBI के करोड़ों खाताधारकों को खुश कर देगी यह खबर, चेयरमैन शेट्टी ने क‍िया बड़ा ऐलान

SBI KYC Process: पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) के चेयरमैन सी.एस. शेट्टी ने बुधवार को बड़ा ऐलान क‍िया. एसबीआई चेयरमैन ने कहा क‍ि बैंक नो योअर कस्टमर (KYC) और रि-केवाईसी प्रोसेस (Re-KYC Process) को ज्‍यादा यूजर-फ्रेंडली बनाने पर काम कर रहा है. ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 के मौके पर मीड‍िया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एसबीआई इन बदलावों को लाने के लिए रेग्‍युलेटर और सरकार के साथ मिलकर काम करेगा.

केवाईसी प्रोसेस को आसान बनाने पर काम हो रहा

शेट्टी ने रिपोटर्स से कहा क‍ि हम केवाईसी प्रोसेस को आसान बनाने पर काम कर रहे हैं. भले ही इसके लिए रेग्‍युलेटर और सरकार के साथ बातचीत करनी पड़े. हम पूरे केवाईसी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए एसबीआई (SBI) की तरफ से पहल कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक की तरफ दिए गए एक्सटेंडेड ट्रांजीशन पीरियड को देखते हुए, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस (ईसीएल) बेस्‍ड परिसंपत्ति प्रावधान प्रणाली में बदलाव से बैंकों की बैलेंस शीट पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

12 जून को केवाईसी नियमों में संशोधन किया
शेट्टी ने एक सरल केवाईसी प्रोसेस की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि नीति निर्माताओं, फिनटेक कंपनियों और प्रौद्योगिकी डेवलपर्स सहित सभी हितधारकों को बेहतर समावेशन के लिए केवाईसी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए. इस साल की शुरुआत में 12 जून को, भारतीय रिजर्व बैंक ने इस प्रोसेस को ज्‍यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए अपने केवाईसी नियमों में संशोधन किया था.

KYC की समय-सीमा के बारे में पहले रिमाइंडर भेजने की जरूरत
नए दिशानिर्देश बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को ग्राहकों को केवाईसी अपडेट में मदद करने की अनुमति देते हैं और बैंकों को केवाईसी की समय-सीमा के बारे में पहले से रिमाइंडर भेजने की आवश्यकता होती है. आरबीआई ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), इलेक्ट्रॉनिक लाभ हस्तांतरण (EBT) और प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) जैसी सरकारी योजनाओं से जुड़े खातों के लिए केवाईसी अपडेट में एक बड़े बैकलॉग का भी जिक्र किया था.

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऋण देने के बारे में बात करते हुए, शेट्टी ने कहा कि एसबीआई को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) पर और अधिक क्रेडिट उत्पाद पेश करने से पहले अपने ऋण संग्रह तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है. उन्होंने कहा, 'यूपीआई पर और अधिक उत्पाद लॉन्च करने से पहले हमें संग्रह प्रक्रिया को सही करना होगा. यह एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है और लोगों के लिए समावेशी ऋण का एक प्रमुख तत्व है.' (IANS) 

