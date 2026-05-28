Advertisement
trendingNow13231232
Hindi NewsबिजनेसSBI चीफ ने चेताया, खाड़ी संकट से बढ़ सकती है महंगाई; GDP ग्रोथ में आ सकती है ग‍िरावट

SBI चीफ ने चेताया, खाड़ी संकट से बढ़ सकती है महंगाई; GDP ग्रोथ में आ सकती है ग‍िरावट

Inflation Rate: म‍िड‍िल ईस्‍ट में चल रहे तनाव का सीधा असर दुन‍ियाभर के कई देशों पर देखा जा रहा है. भारत भी इसके असर से बचा हुआ नहीं है. इस बीच एसबीआई चीफ ने महंगाई और जीडीपी ग्रोथ को लेकर चेतावनी जारी की है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 28, 2026, 01:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

SBI चीफ ने चेताया, खाड़ी संकट से बढ़ सकती है महंगाई; GDP ग्रोथ में आ सकती है ग‍िरावट

GDP Growth Rate: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई (SBI) के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी (Challa Sreenivasulu Setty) ने दुनिया और इंड‍ियन इकोनॉमी को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की है. बैंक की सालाना रिपोर्ट में शेयरहोल्‍डर्स को संबोधित करते हुए शेट्टी ने कहा कि प‍िछला फाइनेंश‍ियल ईयर बेहद तनावपूर्ण रहा है. फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 में ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन, बदलते व्यापारिक समीकरण और ग्‍लोबल आर्थ‍िक अन‍िश्‍च‍ितता साफ देखी गई. उन्‍होंने आगाह क‍िया क‍ि वेस्‍ट एश‍िया में चल रहा मौजूदा संघर्ष दुनिया के साथ-साथ भारत की आर्थिक रफ्तार को धीमा कर सकता है. इससे महंगाई दोबारा भड़क सकती है.

हालांकि, उन्‍होंने कहा राहत की बात यह है क‍ि तमाम चुनौतियों के बावजूद देश की बुनियादी आर्थ‍िक स्थिति यानी मैक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं. एसबीआई चीफ का मानना है कि वेस्‍ट एशिया संकट के चलते दुनिया की जीडीपी (GDP) दर सुस्त पड़ सकती है. उन्‍होंने साफ किया कि यह खतरा महज कुछ समय का नहीं बल्कि लॉन्‍ग टर्म है. दुनियाभर में बढ़ता सरकारी लोन, क्रूड ऑयल की कीमत में लगातार उतार-चढ़ाव और देशों के बीच बढ़ते आपसी बिखराव के कारण ग्‍लोबल ग्रोथ रेट के सामने लंबे समय के लिये र‍िस्‍क पैदा हो गया है.

'भारत का इसके असर से बचाना मुश्किल होगा'

भारत के लिए शॉर्ट-टर्म आउटलुक बेहतर है, लेकिन यद‍ि खाड़ी का यह संकट लंबा ख‍िंचता है तो इसके बुरे असर से भारत को पूरी तरह बचाना मुश्किल हो जाएगा. चेयरमैन शेट्टी ने बताया कि वेस्‍ट एश‍िया संकट से पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए आरबीआई (RBI) और सरकार लगातार वित्तीय उपाय कर रही है. इसके बावजूद इस टकराव के दुष्परिणाम के चलते FY 2027 में देश की जीडीपी ग्रोथ कम हो सकती है और महंगाई बढ़ सकती है. भारत ने अब तक अपनी मजबूत घरेलू ड‍िमांड, सरकारी निवेश, बेहतर निजी खपत और नीत‍िगत निरंतरता के दम पर ग्‍लोबल मंदी और उथल-पुथल का डटकर मुकाबला किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

एनर्जी मार्केट की अस्थिरता को संभालना अहम होगा

हालांकि, भारत में महंगाई दर फिलहाल आरबीआई (RBI) के तय दायरे में रहने की उम्मीद है. लेकिन शेट्टी ने यह सचेत क‍िया क‍ि बाहरी झटके इस संतुलन को बिगाड़ सकते हैं. ऐसे माहौल में एनर्जी मार्केट (तेल बाजार) की अस्थिरता और पूंजी प्रवाह को संभालना बेहद अहम होगा. उनके बयान से संकेत मिलता है कि आने वाले समय में अचानक बदलने वाले आर्थिक हालात और महंगाई से निपटने के लिए देश के नीति निर्माताओं और बैंकों को बेहद सतर्क और एक्टिव रहना होगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

SBIGDP

Trending news

दिल्ली में बड़ी तबाही की साजिश नाकाम! एक 'सीक्रेट मीटिंग' और खुला खौफनाक राज
Delhi
दिल्ली में बड़ी तबाही की साजिश नाकाम! एक 'सीक्रेट मीटिंग' और खुला खौफनाक राज
नाराज होकर श्रीलंका में ही रुक गया मानसून? अब धीरे से 3-4 जून को बॉर्डर पार करेगा
Monsoon 2026
नाराज होकर श्रीलंका में ही रुक गया मानसून? अब धीरे से 3-4 जून को बॉर्डर पार करेगा
गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल, इस शहर में मुसलमानों ने टाल की बकरे की कुर्बानी
Maharashtra news
गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल, इस शहर में मुसलमानों ने टाल की बकरे की कुर्बानी
रेड रोड पर सन्नाटा, ब्रिगेड में नमाज; CM सुवेंदु के फैसले ने बदल दी कोलकाता की बकरीद
Eid Namaz
रेड रोड पर सन्नाटा, ब्रिगेड में नमाज; CM सुवेंदु के फैसले ने बदल दी कोलकाता की बकरीद
Bakrid Qurbani Record: बकरीद पर कुर्बानी का रिकॉर्ड बनाने वाला कौन सा देश?
Bakrid Qurbani
Bakrid Qurbani Record: बकरीद पर कुर्बानी का रिकॉर्ड बनाने वाला कौन सा देश?
BJP में अचानक हुआ बहुत बड़ा फेरबदल! दिल्ली, हरियाणा समेत 4 राज्यों में नए अध्यक्ष
BJP
BJP में अचानक हुआ बहुत बड़ा फेरबदल! दिल्ली, हरियाणा समेत 4 राज्यों में नए अध्यक्ष
राज्यपाल कर्नाटक से बाहर चले गए, अब इस्तीफा कैसे देंगे सिद्धारमैया? आगे क्या होगा
Karnataka News
राज्यपाल कर्नाटक से बाहर चले गए, अब इस्तीफा कैसे देंगे सिद्धारमैया? आगे क्या होगा
CM सिद्धारमैया ने किया इस्तीफे का ऐलान, डीके शिवकुमार ने पैर छूकर लिया आशीर्वाद
CM Siddaramaiah
CM सिद्धारमैया ने किया इस्तीफे का ऐलान, डीके शिवकुमार ने पैर छूकर लिया आशीर्वाद
भारत की नई स्कीम के सामने कहां टिकता है चीन,अमेरिका और ब्रिटेन का ये अनोखा सिस्टम?
PDS
भारत की नई स्कीम के सामने कहां टिकता है चीन,अमेरिका और ब्रिटेन का ये अनोखा सिस्टम?
PM मोदी अब जाएंगे फ्रांस, ट्रंप से होगी मुलाकात? पहली बार करेंगे इस देश का भी दौरा
pm modi france visit
PM मोदी अब जाएंगे फ्रांस, ट्रंप से होगी मुलाकात? पहली बार करेंगे इस देश का भी दौरा