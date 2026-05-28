Inflation Rate: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का सीधा असर दुनियाभर के कई देशों पर देखा जा रहा है. भारत भी इसके असर से बचा हुआ नहीं है. इस बीच एसबीआई चीफ ने महंगाई और जीडीपी ग्रोथ को लेकर चेतावनी जारी की है.
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GDP Growth Rate: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई (SBI) के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी (Challa Sreenivasulu Setty) ने दुनिया और इंडियन इकोनॉमी को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की है. बैंक की सालाना रिपोर्ट में शेयरहोल्डर्स को संबोधित करते हुए शेट्टी ने कहा कि पिछला फाइनेंशियल ईयर बेहद तनावपूर्ण रहा है. फाइनेंशियल ईयर 2026 में जियो-पॉलिटिकल टेंशन, बदलते व्यापारिक समीकरण और ग्लोबल आर्थिक अनिश्चितता साफ देखी गई. उन्होंने आगाह किया कि वेस्ट एशिया में चल रहा मौजूदा संघर्ष दुनिया के साथ-साथ भारत की आर्थिक रफ्तार को धीमा कर सकता है. इससे महंगाई दोबारा भड़क सकती है.
हालांकि, उन्होंने कहा राहत की बात यह है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद देश की बुनियादी आर्थिक स्थिति यानी मैक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं. एसबीआई चीफ का मानना है कि वेस्ट एशिया संकट के चलते दुनिया की जीडीपी (GDP) दर सुस्त पड़ सकती है. उन्होंने साफ किया कि यह खतरा महज कुछ समय का नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म है. दुनियाभर में बढ़ता सरकारी लोन, क्रूड ऑयल की कीमत में लगातार उतार-चढ़ाव और देशों के बीच बढ़ते आपसी बिखराव के कारण ग्लोबल ग्रोथ रेट के सामने लंबे समय के लिये रिस्क पैदा हो गया है.
भारत के लिए शॉर्ट-टर्म आउटलुक बेहतर है, लेकिन यदि खाड़ी का यह संकट लंबा खिंचता है तो इसके बुरे असर से भारत को पूरी तरह बचाना मुश्किल हो जाएगा. चेयरमैन शेट्टी ने बताया कि वेस्ट एशिया संकट से पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए आरबीआई (RBI) और सरकार लगातार वित्तीय उपाय कर रही है. इसके बावजूद इस टकराव के दुष्परिणाम के चलते FY 2027 में देश की जीडीपी ग्रोथ कम हो सकती है और महंगाई बढ़ सकती है. भारत ने अब तक अपनी मजबूत घरेलू डिमांड, सरकारी निवेश, बेहतर निजी खपत और नीतिगत निरंतरता के दम पर ग्लोबल मंदी और उथल-पुथल का डटकर मुकाबला किया है.
हालांकि, भारत में महंगाई दर फिलहाल आरबीआई (RBI) के तय दायरे में रहने की उम्मीद है. लेकिन शेट्टी ने यह सचेत किया कि बाहरी झटके इस संतुलन को बिगाड़ सकते हैं. ऐसे माहौल में एनर्जी मार्केट (तेल बाजार) की अस्थिरता और पूंजी प्रवाह को संभालना बेहद अहम होगा. उनके बयान से संकेत मिलता है कि आने वाले समय में अचानक बदलने वाले आर्थिक हालात और महंगाई से निपटने के लिए देश के नीति निर्माताओं और बैंकों को बेहद सतर्क और एक्टिव रहना होगा.
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