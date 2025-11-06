8th Pay Commission: कितनी बढ़ेगी SBI क्लर्क की सैलरी! जानिए कौन-कौन से मिलेंगे भत्ते? पूरी डिटेल यहां

8th Pay Commission: पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों की आमदनी में जल्द ही बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होते ही भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के कर्मचारियों खासकर क्लर्क्स की सैलरी में भी अच्छा इजाफा होने की उम्मीद है. News18 की रिपोर्ट के मुताबिक, विश्लेषकों का अनुमान है कि एंट्री-लेवल क्लर्क्स का बेसिक पे जल्द ही ₹30,000 के पार जा सकता है. वहीं, मिड-लेवल कर्मचारियों का बेसिक वेतन लगभग ₹75,000 तक पहुंच सकता है.

क्या है वर्तमान सैलरी स्ट्रक्चर?

SBI की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, नव-नियुक्त क्लर्क को ₹26,730 का बेसिक वेतन मिलता है (जिसमें स्नातक कैंडिडेट को दिए जाने वाले दो अतिरिक्त इंक्रीमेंट्स शामिल हैं) भत्तों को जोड़ने के बाद कुल ग्रॉस सैलरी लगभग ₹45,888 हो जाती है.

भत्तों की पूरी डिटेल

महंगाई भत्ता (DA): ₹7,161

हाउस रेंट अलाउंस (HRA): ₹2,862

ट्रांसपोर्ट अलाउंस: ₹850

स्पेशल अलाउंस: ₹7,083

स्पेशल पे: ₹1,200

कुल कटौतियों (लगभग ₹6,359) के बाद इन-हैंड सैलरी करीब ₹39,529 हो जाती है.

पोस्टिंग पर भी निर्भर करती है सैलरी

कर्मचारी की पोस्टिंग लोकेशन के आधार पर वेतन में अंतर हो सकता है. महानगरों या बड़े शहरों में कार्यरत कर्मचारियों को छोटे शहरों या ग्रामीण शाखाओं की तुलना में ज्यादा HRA मिलता है.

वेतन बढ़ोतरी का रोडमैप

SBI का वेतन फ्रेमवर्क इस तरह तैयार किया गया है कि कर्मचारियों को समय-समय पर नियमित इंक्रीमेंट्स मिलते रहें. बेसिक पे इस प्रकार बढ़ता है: ₹26,730 → ₹28,070 → ₹33,020 → ₹41,020 → ₹57,400 → ₹61,800 → ₹64,480. अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं, जिससे SBI क्लर्क्स की आय में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी.

इस बीच, SBI ने हाल ही में SBI Clerk 2025 भर्ती नोटिफिकेशन जारी की है, जिससे बैंकिंग अभ्यर्थियों में नई उत्सुकता देखी जा रही है. इस वर्ष बैंक ने 6,589 जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट और सेल्स) पदों के लिए आवेदन जारी किए हैं.