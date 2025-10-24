Advertisement
दुनिया का बेस्ट कंज्यूमर बैंक बना SBI, जीते दो खिताब, जानिए किसने दिया ये अवॉर्ड

भारत के के सबसे बड़े बैंक SBI को दो बड़े सम्मान मिले हैं. SBI को ये अवॉर्ड ग्लोबल फाइनेंस अवॉर्ड सेरेमनी में दिए गए.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 24, 2025, 05:50 AM IST
World's Best Consumer Bank 2025 : भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को न्यूयॉर्क की ग्लोबल फाइनेंस संस्था की ओर से दो बड़े इंटरनेशनल अवॉर्ड मिले हैं. ये सम्मान उसे ग्लोबल फाइनेंस अवॉर्ड सेरेमनी में दिए गए, जो वर्ल्ड बैंक और IMF की सालाना बैठक 2025 के दौरान आयोजित हुई थी. SBI को 'वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025' और 'बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025' के खिताब से सम्मानित किया गया है.

बैंक ने कहा कि ये दोनों पुरस्कार उसकी वैश्विक स्तर पर मजबूत स्थिति और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने की प्रतिबद्धता को दिखाते हैं. SBI ने बताया कि ये सम्मान उसके इनोवेशन, वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) और टेक्नोलॉजी में लीडरशिप को भी दर्शाता है. बैंक का कहना है कि ये उपलब्धियां उसके उस प्रयास का नतीजा हैं, जिससे वो देशभर में ग्राहकों को विश्वस्तरीय बैंकिंग अनुभव देने में सफल रहा है.

भारतीय स्टेट बैंक के ग्रुप प्रेसिडेंट चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ने इस सम्मान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ग्लोबल फ़ाइनेंस द्वारा एसबीआई की उत्कृष्टता के प्रति दैनिक प्रतिबद्धता को मान्यता दिए जाने पर हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं. 52 करोड़ ग्राहकों को सेवा देने और प्रतिदिन 65,000 नए ग्राहक जोड़ने के लिए IT और डिजिटलीकरण में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है. 'डिजिटल फ़र्स्ट, कंज्यूमर फ़र्स्ट' बैंक के रूप में हमारा प्रमुख मोबाइल एप्लिकेशन 10 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है, जिसके 1 करोड़ डेली एक्टिव यूजर हैं.'

देश का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) देश का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है, ये संपत्तियों, डिपॉजिट्स, शाखाओं, ग्राहकों और कर्मचारियों की संख्या के मामले में सबसे आगे है. ये भारत के सबसे बड़े होम लोन देने वाले बैंकों में से एक है, जिसने अब तक करीब 30 लाख भारतीय परिवारों के घर खरीदने के सपने पूरे किए हैं.

 सबसे बड़ा नेटवर्क

SBI की भारत में 22,980 शाखाओं और 62,200 ATM/ADM (ऑटोमेटेड डिपॉजिट/विड्रॉल मशीन) का सबसे बड़ा नेटवर्क है. इसके अलावा 76,800 से ज्यादा BC (बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट) आउटलेट भी हैं/ इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों की संख्या 14.2 करोड़ है. 

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

