बिक गई बैंक की 13.18 फीसदी हिस्सेदारी, SBI ने ₹8,889 करोड़ में जापानी बैंक से कर ली डील, शेयर टूटा
Advertisement
trendingNow12927195
Hindi Newsबिजनेस

बिक गई बैंक की 13.18 फीसदी हिस्सेदारी, SBI ने ₹8,889 करोड़ में जापानी बैंक से कर ली डील, शेयर टूटा

भारतीय स्टेट बैंक (SBI ) ने बुधवार को YES बैंक में अपनी 13.18% हिस्सेदारी जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (SMBC) को लगभग 8,889 करोड़ रुपये में बेचने का काम पूरा कर लिया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 18, 2025, 03:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिक गई बैंक की 13.18 फीसदी हिस्सेदारी, SBI ने ₹8,889 करोड़ में जापानी बैंक से कर ली डील, शेयर टूटा

YES Bank stake sale: भारतीय स्टेट बैंक (SBI ) ने बुधवार को YES बैंक में अपनी 13.18% हिस्सेदारी जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (SMBC) को लगभग 8,889 करोड़ रुपये में बेचने का काम पूरा कर लिया है. भारतीय स्टेट बैंक ने शेयर बाजार को दिए गए नोट में कहा कि इस डील बाद भी उसके पास YES बैंक में 10.8% हिस्सेदारी बनी रहेगी. सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप (SMFG) का हिस्सा SMBC भारत के टॉप विदेशी बैंकों में गिना जाता है. मार्च 2020 में SBI, YES बैंक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया था. SMFG जापान का दूसरा सबसे बड़ा बैंकिंग ग्रुप है जिसके पास कुल दो लाख करोड़ डॉलर की संपत्ति है.

SBI ने क्या कहा?

SBI ने कहा कि YES बैंक में हिस्सेदारी की आंशिक बिक्री भारतीय बैंकिंग सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ी क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट डील है. SBI वर्ष 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के तहत YES बैंक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बना था. बैंक ने जुलाई, 2020 में फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (Follow-on Public Offer) में भी एडिशनल शेयर खरीदे थे. 

SBI के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु सेटी ने कहा, 'YES बैंक का रीस्ट्रक्चरिंग प्लान 2020 में RBI ने लाया था, जो अपने आप में एक अनोखा मॉडल था. इसमें सरकार SBI और दूसरे बैंकों की साझेदारी से ग्राहक हितों की रक्षा की गई. आज हमें गर्व है कि YES  बैंक को मजबूती देने की इस यात्रा में हम जुड़े रहे. अब SMBC जैसे मजबूत अंतरराष्ट्रीय संस्थान के साझेदार बनने से YES  बैंक को नई ऊंचाइयां हासिल करने में मदद मिलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : ITR फाइल करने के क‍ितने द‍िन बाद म‍िलता है र‍िफंड? देरी होने के होते हैं ये कारण

 

मार्केट आउटलुक 

18 सितंबर 2025 को YES बैंक लिमिटेड के शेयर 0.050 अंकों की गिरावट के साथ ₹21.10 पर बंद हुए. ये 0.24% की गिरावट है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Yes Bank stake sale

Trending news

'भगवान विष्णु से पूछो..', बयान पर घिरे CJI तो दी सफाई- सभी धर्मों का सम्मान करता हूं
CJI BR Gavai
'भगवान विष्णु से पूछो..', बयान पर घिरे CJI तो दी सफाई- सभी धर्मों का सम्मान करता हूं
3500 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 20 ठिकानों पर छापेमारी
Andhra Pradesh Liquor Scam
3500 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 20 ठिकानों पर छापेमारी
लोगों ने हमेशा मुझ पर बरसाया प्यार... केएस अलागिरी की टिप्पणी पर आया कंगना का बयान
KS Alagiri-Kangana Ranaut Controversy
लोगों ने हमेशा मुझ पर बरसाया प्यार... केएस अलागिरी की टिप्पणी पर आया कंगना का बयान
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का नया दावा, खड़गे ने चुनाव आयोग से पूछे तीखे सवाल
rahul gandhi vote theft claim
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का नया दावा, खड़गे ने चुनाव आयोग से पूछे तीखे सवाल
संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना बन गई कांग्रेस की आदत, BJP ने साधा राहुल पर निशाना
BJP
संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना बन गई कांग्रेस की आदत, BJP ने साधा राहुल पर निशाना
महबूबा मुफ्ती को किया गया 'नजरबंद', कहा- ये है जम्मू-कश्मीर की कड़वी सच्चाई
Mehbooba Mufti home arrest
महबूबा मुफ्ती को किया गया 'नजरबंद', कहा- ये है जम्मू-कश्मीर की कड़वी सच्चाई
पीएम मोदी ने नेपाल की नई अंतरिम PM सुशीला कार्की को दिया समर्थन का भरोसा
PM Modi and Sushila Karki conversation
पीएम मोदी ने नेपाल की नई अंतरिम PM सुशीला कार्की को दिया समर्थन का भरोसा
'वोट ऑनलाइन नहीं किया जा सकता डिलीट..' राहुल गांधी के दावे पर आया चुनाव आयोग का जवाब
Election Commission
'वोट ऑनलाइन नहीं किया जा सकता डिलीट..' राहुल गांधी के दावे पर आया चुनाव आयोग का जवाब
नवरात्र पर भक्तों को मिलेंगे देवी के दर्शन, दोबारा शुरू वैष्णो देवी यात्रा
vaishno devi yatra resumes
नवरात्र पर भक्तों को मिलेंगे देवी के दर्शन, दोबारा शुरू वैष्णो देवी यात्रा
'चुनाव आयोग में हमारे आदमी...' हमें अंदर से मिल रही जानकारी; राहुल गांधी का दावा
Rahul Gandhi
'चुनाव आयोग में हमारे आदमी...' हमें अंदर से मिल रही जानकारी; राहुल गांधी का दावा
;