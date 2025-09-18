बिक गई बैंक की 13.18 फीसदी हिस्सेदारी, SBI ने ₹8,889 करोड़ में जापानी बैंक से कर ली डील, शेयर टूटा

भारतीय स्टेट बैंक (SBI ) ने बुधवार को YES बैंक में अपनी 13.18% हिस्सेदारी जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (SMBC) को लगभग 8,889 करोड़ रुपये में बेचने का काम पूरा कर लिया है.
YES Bank stake sale: भारतीय स्टेट बैंक (SBI ) ने बुधवार को YES बैंक में अपनी 13.18% हिस्सेदारी जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (SMBC) को लगभग 8,889 करोड़ रुपये में बेचने का काम पूरा कर लिया है. भारतीय स्टेट बैंक ने शेयर बाजार को दिए गए नोट में कहा कि इस डील बाद भी उसके पास YES बैंक में 10.8% हिस्सेदारी बनी रहेगी. सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप (SMFG) का हिस्सा SMBC भारत के टॉप विदेशी बैंकों में गिना जाता है. मार्च 2020 में SBI, YES बैंक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया था. SMFG जापान का दूसरा सबसे बड़ा बैंकिंग ग्रुप है जिसके पास कुल दो लाख करोड़ डॉलर की संपत्ति है.
SBI ने कहा कि YES बैंक में हिस्सेदारी की आंशिक बिक्री भारतीय बैंकिंग सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ी क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट डील है. SBI वर्ष 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के तहत YES बैंक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बना था. बैंक ने जुलाई, 2020 में फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (Follow-on Public Offer) में भी एडिशनल शेयर खरीदे थे.
SBI के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु सेटी ने कहा, 'YES बैंक का रीस्ट्रक्चरिंग प्लान 2020 में RBI ने लाया था, जो अपने आप में एक अनोखा मॉडल था. इसमें सरकार SBI और दूसरे बैंकों की साझेदारी से ग्राहक हितों की रक्षा की गई. आज हमें गर्व है कि YES बैंक को मजबूती देने की इस यात्रा में हम जुड़े रहे. अब SMBC जैसे मजबूत अंतरराष्ट्रीय संस्थान के साझेदार बनने से YES बैंक को नई ऊंचाइयां हासिल करने में मदद मिलेगी.
18 सितंबर 2025 को YES बैंक लिमिटेड के शेयर 0.050 अंकों की गिरावट के साथ ₹21.10 पर बंद हुए. ये 0.24% की गिरावट है.