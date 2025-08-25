SBI Credit Card: अगर आपके पास भी एसबीआई का क्रेड‍िट कार्ड है तो यह खबर आपके ल‍िए है. जी हां, एसबीआई कार्ड (SBI Credit Card) की तरफ से ऐलान क‍िया गया है क‍ि 16 सितंबर 2025 से सभी मौजूदा क्रेडिट कार्ड प्रोटेक्शन प्लान (CPP), पॉलिसी रिन्यूअल के समय ऑटोमेट‍िक अपडेट किये गए प्लान में श‍िफ्ट हो जाएंगे. सभी क्रेडिट कार्ड प्रोटेक्शन प्लान (CPP) का बदलाव उनकी पॉलिसी र‍िन्‍यूअल की तय तारीख से लागू होगा. एसबीआई कार्ड की तरफ से बताया गया क‍ि ग्राहकों को रिन्यूअल से कम से कम 24 घंटे पहले SMS और ईमेल के जर‍िये इस बदलाव से जुड़ी जानकारी दी जाएगी.

पॉलिसी रिन्यूअल की तारीख से लागू होगा नया प्‍लान

एसबीआई कार्ड की वेबसाइट के अनुसार, '16 सितंबर 2025 से सभी CPP कस्‍टमर, अपनी पॉलिसी रिन्यूअल की तारीख के हिसाब से ऑटोमेटि‍क अपडेट किये गए प्लान में श‍िफ्ट हो जाएंगे.' अपडेट किये गए CPP प्लान का चार्ज पुराने प्लान से कम है. आपको बता दें कार्ड प्रोटेक्शन प्लान (CPP) स‍िक्‍योर‍िटी सर्व‍िस सुरक्षा देने वाली कंपनी है. एसबीआई कार्ड (SBI Card) की वेबसाइट के अनुसार यह रजिस्टर्ड कस्‍टमर का कार्ड खोने या चोरी होने पर स‍िक्‍योर‍िटी देती है. CPP के जर‍िये एसबीआई कार्ड कस्‍टमर को कार्ड खोने या चोरी होने पर सेफ्टी, इमरजेंसी में कार्ड ब्लॉक करने की सर्व‍िस और डीएल व पासपोर्ट जैसे जरूरी डॉक्‍यूमेाट से जुड़ी मदद म‍िलती है.

धोखेबाजी या फ्रॉड से बचता है कस्‍टमर

कार्ड प्रोटेक्शन प्लान (CPP) कस्‍टमर को क‍िसी भी प्रकार की धोखेबाजी या फ्रॉड से बचाता है. यह 3 लाख रुपये तक के ऐसे फ्रॉड में सुरक्षा देता है, जिनमें PIN, फ‍िश‍िंग, टेली-फ‍िश‍िंग से जुड़ी धोखाधड़ी या ऐसे ट्रांजेक्‍शन में शामिल हैं, जिनके लिए OTP की जरूरत नहीं होती. ये सेफ्टी प्लान क्लासिक लाइट, क्लासिक प्‍लस, प्रीमियम प्‍लस और प्लेटिनम प्‍लस चार तरह के होते हैं. अपग्रेड करने के बाद इन्‍हें क्लासिक, प्रीमियम और प्लेटिनम में कनवर्ट कर द‍िया गया है.

घटकर क‍ितना रह गया चार्ज?

मौजूदा समय में क्लासिक लाइट के ल‍िए 1199 रुपये और क्‍लासिक प्‍लस के लि‍ए 1899 रुपये देने होते हैं. लेक‍िन अब इन दोनों की जगह क्लासिक ने ले ली है, ज‍िसके बदले 999 रुपये देने होंगे. इसी तरह पहले प्रीमियम प्‍लस के ल‍िए 2499 रुपये का चार्ज था, जो क‍ि अब प्रीम‍ियम के तहत घटकर 1499 रुपये रहा गया. इसके अलावा प्लेटिनम प्‍लस के 3199 रुपये अब प्लेटिनम के तहत 1999 रुपये रह गए हैं.

CPP में रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

एसबीआई कार्ड की तरफ से बताया गया क‍ि फीस चुकाने के बाद CPP कस्‍टमर को एक वेलकम किट भेजी जाएगी. इस पर उनका मेंबरशिप नंबर होगा. उस किट में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, जिसे ग्राहकों को भरकर वापस CPP को भेजना होगा. कस्‍टमर चाहें तो अपने कार्ड और डॉक्‍यूमेंट को रजिस्टर कराने के लिए CPP के कॉल सेंटर पर भी कॉल कर सकते हैं.

क्‍या है सीपीपी?

एसबीआई कार्ड के FAQ के अनुसार CPP देश की पहली ऐसी कंपनी है, जो कार्ड के खोने या चोरी होने पर कस्‍टमर को कार्ड से जुड़ी सुरक्षा देती है. CPP इंडिया, CPP ग्रुप की सब्‍स‍िड‍ियरी कंपनी है, इसका मुख्यालय यूके में है.