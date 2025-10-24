SBI Digital Banking: अगर आपका भी स्‍टेट बैंक ऑफ इंड‍िया (SBI) में अकाउंट है तो यह खबर आपके साथ ही एसबीआई के करीब 40 करोड़ खाताधारकों के ल‍िए जरूरी है. जी हां, एसबीआई कस्‍टमर को 25 अक्टूबर 2025 (शन‍िवार) को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. बैंक की तरफ से शन‍िवार सुबह के ल‍िए एक घंटे का मेंटेनेंस शेड्यूल किया गया है. इस दौरान बैंक की कई तरह की डिजिटल सर्व‍िस बंद रहेंगी. बैंक की तरफ से यह कदम सर्व‍िस को और बेहतर करने के ल‍िए उठाया गया है.

एक घंटे तक नहीं यूज कर पाएंगे ये सर्व‍िस

एसबीआई (SBI) के ऑफ‍िश‍ियल एक्स अकाउंट (पहले ट्व‍िटर) पर की गई पोस्‍ट के जर‍िये बताया गया क‍ि 25 अक्टूबर 2025 को सुबह 1:10 बजे से 2:10 बजे तक (IST) मेंटीनेंस होगा. इस 60 मिनट के समय के दौरान यूपीआई (UPI) , इमीडिएट पेमेंट सर्विस (IMPS), योनो ऐप, इंटरनेट बैंक‍िंग, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) और आरटीजीएस (RTGS) जैसी सर्व‍िस काम नहीं करेंगी. 2:10 बजे तक यह काम पूरा होने के बाद सर्व‍िस पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी.

पहले 24 की रात का था प्‍लान

पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के सबसे बड़े बैंक की तरफ से पहले इस मेंटीनेंस को 24 अक्टूबर को रात 12:15 से 1:00 बजे तक करने का प्‍लान था. लेकिन अब बैंक की तरफ से इसे एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है. एसबीआई (SBI) की तरफ से कस्‍टमर से अपील की गई है क‍ि इस दौरान एटीएम का यूज करें या फ‍िर यूपीआई लाइट सर्व‍िस यूज करें. एक्स पोस्ट में बैंक की तरफ से ल‍िखा गया क‍ि इस बीच कस्‍टमर हमारे एटीएम और यूपीआई लाइट सर्विस का यूज करें. यूपीआई लाइट के जर‍िये छोटे-मोटे लेन-देन आसानी से क‍िये जा सकेंगे.

क्‍या है यूपीआई लाइट?

यूपीआई लाइट एक आसान पेमेंट सॉल्यूशन है. इसे छोटे ट्रांजेक्‍शन के ल‍िए तैयार क‍िया गया है. इसके जर‍िये आप 1,000 रुपये से कम के ट्रांजेक्‍शन ब‍िना इंटरनेट के भी कर सकते हैं. इसमें पिन की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए तेज और बिना झंझट के पेमेंट हो जाता है. यूपीआई लाइट बैलेंस को कैश की तरह माना जाता है. यूजर खुद इसके लिए जिम्मेदार होता है. यह वॉलेट की तरह काम करता है.