Advertisement
trendingNow12973920
Hindi Newsबिजनेस

SBI वाले नहीं कर सकेंगे UPI, IMPS और NEFT, देश के सबसे बड़े बैंक ने इस द‍िन के ल‍िए बताया प्‍लान

SBI Outage: एसबीआई (SBI) की तरफ से बताया गया क‍ि 24 अक्‍टूबर की रात को प्‍लान क‍िया गया आउटेज अब 25 अक्‍टूबर की रात को होगा. इस दौरान बैंक के ग्राहक यूपीआई, एनईएफटी और आरटीजीएस जैसी सर्व‍िस यूज नहीं कर सकेंगे.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 24, 2025, 05:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

SBI वाले नहीं कर सकेंगे UPI, IMPS और NEFT, देश के सबसे बड़े बैंक ने इस द‍िन के ल‍िए बताया प्‍लान

SBI Digital Banking: अगर आपका भी स्‍टेट बैंक ऑफ इंड‍िया (SBI) में अकाउंट है तो यह खबर आपके साथ ही एसबीआई के करीब 40 करोड़ खाताधारकों के ल‍िए जरूरी है. जी हां, एसबीआई कस्‍टमर को 25 अक्टूबर 2025 (शन‍िवार) को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. बैंक की तरफ से शन‍िवार सुबह के ल‍िए एक घंटे का मेंटेनेंस शेड्यूल किया गया है. इस दौरान बैंक की कई तरह की डिजिटल सर्व‍िस बंद रहेंगी. बैंक की तरफ से यह कदम सर्व‍िस को और बेहतर करने के ल‍िए उठाया गया है.

एक घंटे तक नहीं यूज कर पाएंगे ये सर्व‍िस

एसबीआई (SBI) के ऑफ‍िश‍ियल एक्स अकाउंट (पहले ट्व‍िटर) पर की गई पोस्‍ट के जर‍िये बताया गया क‍ि 25 अक्टूबर 2025 को सुबह 1:10 बजे से 2:10 बजे तक (IST) मेंटीनेंस होगा. इस 60 मिनट के समय के दौरान यूपीआई (UPI) , इमीडिएट पेमेंट सर्विस (IMPS), योनो ऐप, इंटरनेट बैंक‍िंग, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) और आरटीजीएस (RTGS) जैसी सर्व‍िस काम नहीं करेंगी. 2:10 बजे तक यह काम पूरा होने के बाद सर्व‍िस पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

पहले 24 की रात का था प्‍लान
पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के सबसे बड़े बैंक की तरफ से पहले इस मेंटीनेंस को 24 अक्टूबर को रात 12:15 से 1:00 बजे तक करने का प्‍लान था. लेकिन अब बैंक की तरफ से इसे एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है. एसबीआई (SBI) की तरफ से कस्‍टमर से अपील की गई है क‍ि इस दौरान एटीएम का यूज करें या फ‍िर यूपीआई लाइट सर्व‍िस यूज करें. एक्स पोस्ट में बैंक की तरफ से ल‍िखा गया क‍ि इस बीच कस्‍टमर हमारे एटीएम और यूपीआई लाइट सर्विस का यूज करें. यूपीआई लाइट के जर‍िये छोटे-मोटे लेन-देन आसानी से क‍िये जा सकेंगे.

क्‍या है यूपीआई लाइट?
यूपीआई लाइट एक आसान पेमेंट सॉल्यूशन है. इसे छोटे ट्रांजेक्‍शन के ल‍िए तैयार क‍िया गया है. इसके जर‍िये आप 1,000 रुपये से कम के ट्रांजेक्‍शन ब‍िना इंटरनेट के भी कर सकते हैं. इसमें पिन की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए तेज और बिना झंझट के पेमेंट हो जाता है. यूपीआई लाइट बैलेंस को कैश की तरह माना जाता है. यूजर खुद इसके लिए जिम्मेदार होता है. यह वॉलेट की तरह काम करता है.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

SBI

Trending news

मराठी नहीं आती! उतरो बताती हूं क्या होती है बदतमीजी, कंटेंट क्रिएटर को मिली धमकी
Viral Video
मराठी नहीं आती! उतरो बताती हूं क्या होती है बदतमीजी, कंटेंट क्रिएटर को मिली धमकी
सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, पुलिस अब दर्ज कर सकती है केस
suvendu adhikari
सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका, पुलिस अब दर्ज कर सकती है केस
'उसने मेरे साथ...',रूह कंपा देगा महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट, SI पर लगाए ये आरोप
Maharashtra news
'उसने मेरे साथ...',रूह कंपा देगा महिला डॉक्टर का सुसाइड नोट, SI पर लगाए ये आरोप
प्राइवेट बसों की आग में क्यों नहीं बच पाते लोग? 30 सेकंड में बन जातीं 'मौत का चैंबर'
Bus Fire News in Hindi
प्राइवेट बसों की आग में क्यों नहीं बच पाते लोग? 30 सेकंड में बन जातीं 'मौत का चैंबर'
महुआ मोइत्रा ने X पोस्ट पर किया 'नस्लीय कमेंट' तो मचा घमासान! ट्रोलर्स से मांगी माफी
Mahua Moitrta
महुआ मोइत्रा ने X पोस्ट पर किया 'नस्लीय कमेंट' तो मचा घमासान! ट्रोलर्स से मांगी माफी
राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, जम्मू-कश्मीर में इस पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस
jammu kashmir news
राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, जम्मू-कश्मीर में इस पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस
सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में लगी आग से अस्पताल में कोहराम, कितने मरीजों की मौत? ‌
West Bengal
सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में लगी आग से अस्पताल में कोहराम, कितने मरीजों की मौत? ‌
राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी
madras high court news
राम मंदिर कार्यक्रम LIVE देखने के लिए जुटना अपराध है? कोर्ट बोला, कुछ को दिक्कत होगी
पंजाब की इस फ्री स्कीम पर संकट के बादल, फंड की कमी से बिगड़े हालात, चक्काजाम की नौबत
Punjab
पंजाब की इस फ्री स्कीम पर संकट के बादल, फंड की कमी से बिगड़े हालात, चक्काजाम की नौबत
क्या जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर की सरकार नहीं गिरवाई थी? कांग्रेस ने पीएम पर दागा सवाल
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
क्या जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर की सरकार नहीं गिरवाई थी? कांग्रेस ने पीएम पर दागा सवाल