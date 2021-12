Loan Offer: SBI घर बैठे दे रहा है लोन, अब नहीं काटने होंगे बैंक के चक्कर

नई दिल्ली. देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है. अब आप SBI के मोबाइल एप्लिकेशन SBI YONO की मदद से घर बैठे बड़ी आसानी से लोन ले सकते हैं. लोन लेने के लिए आपको बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. आप घर बैठे चुटकियों में लोन ले सकते हैं. आपको बता दें कि SBI YONO की सर्विस 24 घंटे तक है और ये तुरंत लोन अप्रूव करने की बात कहता है.

इसके अलावा ये प्रोसेस पूरी तरह डिजिटल है. इसके लिए बैंक की ब्रांच जाने या कोई डॉक्युमेंट्स जमा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको बता दें कि फेस्टिवल ऑफर के तहत, भारत के सबसे बड़ी लोन देने वाली बैंक ने 31 जनवरी, 2022 तक प्री-अप्रूव्ड पर्सनल लोन पर प्रोसेसिंग फीस माफ कर दिया है.

बैंक द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज के अनुसार, SBI के ग्राहक जिन्हें तत्काल पैसे की जरूरत है, वे SBI YONO ऐप के माध्यम से प्री-अप्रूव्ड पर्सनल लोन (PAPL) के लिए केवल चार क्लिक में अप्लाई कर सकते हैं. बैंक आमतौर पर उन मौजूदा ग्राहकों को प्री-अप्रूव्ड पर्सनल लोन देते हैं, जिनके पास एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री और एक अच्छा रिपेंमट ट्रैक रिकॉर्ड है.

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) December 1, 2021