SBI ने फ‍िर गाड़े झंडे, ब्‍याज दर घटी तो बढ़ गया प्रॉफ‍िट; जमा होने वाली रकम में भी उछाल
SBI Q1 Result: एसबीआई की तरफ से शुक्रवार को पहली त‍िमाही के नतीजों का ऐलान क‍िया गया. इस त‍िमाही बैंक का प्रॉफ‍िट 12 प्रत‍िशत के उछाल के साथ 19,160 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. इसका असर शेयर बाजार पर भी देखा गया. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 08, 2025, 06:30 PM IST
SBI Share Price: अगर आपके पास स्‍टेट बैंक ऑफ इंड‍िया (SBI) के शेयर हैं या आप न‍िवेश करने का प्‍लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके ल‍िए है. एसबीआई (SBI) की तरफ से जून तिमाही के लिए अपने स्टैंडअलोन नेट प्रॉफ‍िट में 12% की साल दर साल ग्रोथ का ऐलान क‍िया गया. बैंक का प्रॉफ‍िट बढ़कर 19,160 करोड़ रुपये हो गया. पिछले साल की इसी तिमाही में यह 17,035 करोड़ रुपये था. पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के सबसे बैंक का यह प्रॉफ‍िट मार्केट के अनुमान 17,095 करोड़ रुपये से भी ज्‍यादा है.

जून क्‍वार्टर में 1,17,996 करोड़ की ब्याज से आमदनी

एसबीआई (SBI) की तरफ से अप्रैल से जून क्‍वार्टर में 1,17,996 करोड़ रुपये की ब्याज से आमदनी की. यह पिछले साल के मुकाबले 6% ज्‍यादा है. बैंक ने 76,923 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में भुगतान क‍िया है, यह पिछले साल के 70,401 करोड़ रुपये से 9 फीसदी ज्‍यादा है. बैंक के र‍िजल्‍ट का ऐलान ट्रेड‍िंग सेशन के दौरान हुआ. इसके बाद एसबीआई (SBI) का शेयर एनएसई और बीएसई पर अपने लोअर लेवल से ऊपर आया. बाद य‍ह मामूली ग‍िरावट के साथ बंद हुआ.

यह भी पढ़ें: SBI के करोड़ों यूजर्स के ल‍िए बड़ी खबर, कल इस समय बंद रहेगी UPI सर्व‍िस; क्‍या है ऑप्‍शन?

ऑपरेशनल इनकम में सुधार और खर्चों पर कमी रही
एसबीआई (SBI) की ऑपरेशनल कॉस्‍ट 15% बढ़कर 30,544 करोड़ रुपये हो गई. यह FY 2025 की पहली त‍िमाही में 26,449 करोड़ रुपये था. प्रॉफ‍िट बढ़ने का कारण ऑपरेशनल इनकम में सुधार और खर्चों पर कमी रही. हालांकि, ब्‍याज से होने वाली आमदनी में हल्‍की ग‍िरावट देखी गई और यह पिछले साल की 41,125 करोड़ रुपये से कम होकर 41,072 करोड़ रुपये रह गई. नेट इंटरेस्‍ट मार्जिन (NIM) 32 बेस‍िस प्‍वाइंट घटकर 2.90% हो गया, यह पिछले साल 3.22% पर था.

लोन एडवांस बढ़कर 42.54 लाख करोड़ रुपये हो गया
एसबीआई (SBI) का कुल लोन एडवांस बढ़कर 42.54 लाख करोड़ रुपये हो गया. यह पिछले साल 38.12 लाख करोड़ रुपये था. रिटेल पर्सनल लोन 13% बढ़कर 15.39 लाख करोड़ रुपये हो गया. एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर के लोन में भी 13% की ग्रोथ हुई और यह 3.5 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया. SME और कॉरपोरेट सेगमेंट में क्रमशः 19% और 5.7% की ग्रोथ दर्ज की गई. कुल जमा 12% बढ़कर 54.73 लाख करोड़ रुपये हो गई, जो क‍ि पिछले साल 49.01 लाख करोड़ रुपये थी.

यह भी पढ़ें: SBI, कैनरा बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया: कौन-सा बैंक सबसे कम ब्याज में दे रहा होम लोन?

बैंक का नेट एनपीए 19,908 करोड़ रुपये था, प्रोव‍िजन‍िंग कवरेज रेश्‍यो (PCR) 74.49% रहा. बैंक ने 30,345 करोड़ रुपये का एड‍िशनल प्रोव‍िजन क‍िया. ग्रॉस एनपीए 1.83% रहा, जो पिछले साल 2.21% था. नेट एनपीए 0.47% रहा, यह पिछले साल 0.57% था. स्लिपेज रेशियो 0.75% रहा, जो पिछले साल 0.84% था. क्रेडिट कॉस्ट में 1 बेस‍िस प्‍वाइंट की मामूली कमी आई और यह 0.47% रही, जो पिछले साल 0.48% थी. 

