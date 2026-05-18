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SBI स्टाफ फेडरेशन का बड़ा ऐलान, 25-26 मई को पूरे देश में हड़ताल की चेतावनी

ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन द्वारा जारी हड़ताल नोटिस में कहा गया है कि यूनियन से जुड़े वर्कमैन श्रेणी के कर्मचारी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत 25 और 26 मई को हड़ताल में शामिल होंगे. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 18, 2026, 09:19 PM IST
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Source : X/social media
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SBI Workers Plan Nationwide Strike :  देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर विरोध तेज हो गया है. ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन ने सोमवार को कोलकाता में बैंक के एक प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया है.  संगठन ने 16 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया. इसमें सब-स्टाफ और सशस्त्र गार्डों की भर्ती, स्टाफ की कमी दूर करने और बीमा उत्पादों की 'मिस-सेलिंग' रोकने जैसी मांगें शामिल हैं. 

देशव्यापी हड़ताल का ऐलान 

फेडरेशन ने 25 और 26 मई को देशव्यापी हड़ताल का भी ऐलान किया है. यूनियन के अनुसार, पिछले एक सप्ताह से देशभर में विरोध कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और सोमवार के धरने में 100 से अधिक कर्मचारियों ने हिस्सा लिया. कोलकाता सर्किल यूनिट के नेताओं ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए मांगों के पीछे की 'जरूरत और औचित्य' समझाया और आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहने की अपील की.

 25 और 26 मई को हड़ताल 

फेडरेशन द्वारा जारी हड़ताल नोटिस में कहा गया है कि यूनियन से जुड़े वर्कमैन श्रेणी के कर्मचारी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत 25 और 26 मई को हड़ताल में शामिल होंगे. यूनियन ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए बनी द्विपक्षीय व्यवस्थाएं संतोषजनक तरीके से काम नहीं कर रही हैं. साथ ही, समझौतों और सेटलमेंट्स के सही तरीके से लागू न होने का भी दावा किया गया.

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बड़े पैमाने पर मिस-सेलिंग

फेडरेशन का कहना है कि बीमा उत्पादों की 'बड़े पैमाने पर मिस-सेलिंग' की जा रही है. आरोप है कि टारगेट और बिजनेस प्रेशर के कारण ग्राहकों को बिना पूरी जानकारी दिए अनुपयुक्त बीमा उत्पाद बेचे जा रहे हैं.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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