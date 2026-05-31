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Hindi NewsबिजनेसBank Holiday Next Week: जून के पहले हफ्ते में बैंक ग्राहकों के लिए अलर्ट! SBI-HDFC सहित कई बैंक इस दिन रहेंगे बंद

Bank Holiday Next Week: जून के पहले हफ्ते में बैंक ग्राहकों के लिए अलर्ट! SBI-HDFC सहित कई बैंक इस दिन रहेंगे बंद

RBI के अनुसार जून 2026 में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और धार्मिक त्योहारों के कारण कुल 11 बैंक अवकाश निर्धारित किए गए हैं. इनमें दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा सभी रविवार की छुट्टियां भी शामिल हैं. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 31, 2026, 04:19 PM IST
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Bank Holiday Next Week :  अगर आप अगले सप्ताह बैंक शाखा में जाकर कोई जरूरी काम निपटाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अवकाश कैलेंडर के मुताबिक, 1 जून से 7 जून 2026 के बीच देशभर में सभी बैंक रविवार को बंद रहेंगे. इस दिन SBI, HDFC बैंक समेत सभी सरकारी और निजी बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा.

जून में कुल 11 दिन बैंक रहेंगे बंद

RBI के अनुसार जून 2026 में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और धार्मिक त्योहारों के कारण कुल 11 बैंक अवकाश निर्धारित किए गए हैं. इनमें दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा सभी रविवार की छुट्टियां भी शामिल हैं. हालांकि, कुछ छुट्टियां केवल विशेष राज्यों और शहरों में लागू होंगी. लेकिन राष्ट्रीय अवकाश और साप्ताहिक छुट्टियों के दौरान देशभर में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी.

जून 2026 में बैंक अवकाश की पूरी लिस्ट

15 जून:

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  • आइजोल में यंग मिजो एसोसिएशन (YMA) स्थापना दिवस के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे

  • भुवनेश्वर में राजा संक्रांति के कारण बैंक अवकाश रहेगा

25 जून:

  • विजयवाड़ा में मोहर्रम के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे.

26 जून:

  • मोहर्रम के कारण अगरतला, आइजोल, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, रायपुर, रांची और श्रीनगर समेत कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे.

29 जून:

शिमला में संत गुरु कबीर जयंती के अवसर पर बैंक अवकाश रहेगा.

30 जून:

  • आइजोल में क्षेत्रीय सार्वजनिक अवकाश ‘रेमना नी’ के कारण बैंक बंद रहेंगे

शनिवार और रविवार को भी नहीं होगा बैंकिंग कामकाज

RBI के नियमों के अनुसार सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार के साथ-साथ सभी रविवार को बंद रहते हैं.

जून 2026 में रविवार की छुट्टियां:

  • 7 जून

  • 14 जून

  • 21 जून

  • 28 जून

इसके अलावा:

  • 13 जून (दूसरा शनिवार)

  • 27 जून (चौथा शनिवार)

बैंक बंद होने पर भी जारी रहेंगी ऑनलाइन सेवाएं

बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिलता रहेगा. UPI, मोबाइल बैंकिंग ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और ATM सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होंगी. ग्राहक NEFT, RTGS, फंड ट्रांसफर, बिल भुगतान, ऑनलाइन लेनदेन और पैसे भेजने-प्राप्त करने जैसे काम घर बैठे कर सकेंगे. हालांकि, निर्धारित मेंटेनेंस के दौरान कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकती हैं, जिसकी जानकारी बैंक पहले से देते हैं.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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