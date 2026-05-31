Bank Holiday Next Week: जून के पहले हफ्ते में बैंक ग्राहकों के लिए अलर्ट! SBI-HDFC सहित कई बैंक इस दिन रहेंगे बंद

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Bank Holiday Next Week : अगर आप अगले सप्ताह बैंक शाखा में जाकर कोई जरूरी काम निपटाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अवकाश कैलेंडर के मुताबिक, 1 जून से 7 जून 2026 के बीच देशभर में सभी बैंक रविवार को बंद रहेंगे. इस दिन SBI, HDFC बैंक समेत सभी सरकारी और निजी बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा.
RBI के अनुसार जून 2026 में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और धार्मिक त्योहारों के कारण कुल 11 बैंक अवकाश निर्धारित किए गए हैं. इनमें दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा सभी रविवार की छुट्टियां भी शामिल हैं. हालांकि, कुछ छुट्टियां केवल विशेष राज्यों और शहरों में लागू होंगी. लेकिन राष्ट्रीय अवकाश और साप्ताहिक छुट्टियों के दौरान देशभर में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी.
15 जून:
आइजोल में यंग मिजो एसोसिएशन (YMA) स्थापना दिवस के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे
भुवनेश्वर में राजा संक्रांति के कारण बैंक अवकाश रहेगा
25 जून:
26 जून:
29 जून:
शिमला में संत गुरु कबीर जयंती के अवसर पर बैंक अवकाश रहेगा.
30 जून:
शनिवार और रविवार को भी नहीं होगा बैंकिंग कामकाज
RBI के नियमों के अनुसार सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार के साथ-साथ सभी रविवार को बंद रहते हैं.
जून 2026 में रविवार की छुट्टियां:
7 जून
14 जून
21 जून
28 जून
इसके अलावा:
13 जून (दूसरा शनिवार)
27 जून (चौथा शनिवार)
बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिलता रहेगा. UPI, मोबाइल बैंकिंग ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और ATM सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होंगी. ग्राहक NEFT, RTGS, फंड ट्रांसफर, बिल भुगतान, ऑनलाइन लेनदेन और पैसे भेजने-प्राप्त करने जैसे काम घर बैठे कर सकेंगे. हालांकि, निर्धारित मेंटेनेंस के दौरान कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकती हैं, जिसकी जानकारी बैंक पहले से देते हैं.
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