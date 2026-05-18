इस हफ्ते कब-कब बंद रहेंगे बैंक, निपटा लें जरूरी काम; RBI ने जारी की छुट्टियों की लिस्ट

Bank Holidays Next Week: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से जारी बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, 18 मई से 24 मई 2026 के बीच देशभर में बैंक दो दिन बंद रहेंगे. इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सभी बैंक जैसे SBI, HDFC Bank, ICICI Bank, PNB समेत अन्य बैंक शामिल हैं. RBI के अनुसार मई महीने में कुल 9 बैंक छुट्टियां निर्धारित की गई हैं. इनमें दूसरे और चौथे शनिवार के साथ सभी रविवार शामिल हैं. हालांकि, किसी विशेष क्षेत्रीय या सार्वजनिक अवकाश की घोषणा न होने पर बैंक महीने के पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को खुले रहते हैं.

अगले हफ्ते कब बंद रहेंगे बैंक?

23 मई 2026 (शनिवार): चौथा शनिवार होने के कारण देशभर में बैंक बंद रहेंगे.

24 मई 2026 (रविवार): साप्ताहिक अवकाश के चलते सभी बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. Add Zee News as a Preferred Source

बैंकिंग सेवाएं लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी होती हैं. ऐसे में बैंक छुट्टियों की जानकारी पहले से होने पर जरूरी काम समय रहते निपटाए जा सकते हैं.

मई महीने में कब-कब बंद रहे बैंक?

मई महीने में 1 मई 2026 को मजदूर दिवस/बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बैंक बंद रहे थे. वहीं 27 मई 2026 को बकरीद (ईद-उल-अजहा) के कारण भी बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा दूसरे शनिवार (9 मई), चौथे शनिवार (23 मई) और सभी रविवार को बैंक बंद रहेंगे.

कब बंद रहते हैं बैंक?

आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार देशभर के सभी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक राष्ट्रीय अवकाश, दूसरे और चौथे शनिवार तथा सभी रविवार को बंद रहते हैं. हालांकि, कुछ राज्यों में स्थानीय त्योहारों और क्षेत्रीय छुट्टियों के अनुसार अतिरिक्त अवकाश भी हो सकते हैं.इसलिए ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे छुट्टियों की सटीक जानकारी के लिए अपने स्थानीय बैंक शाखा या RBI की आधिकारिक हॉलिडे लिस्ट जरूर जांच लें.

बैंक बंद रहने पर भी जारी रहेंगी ऑनलाइन सर्विस

बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी. ग्राहक UPI, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पैसे भेज और प्राप्त कर सकेंगे. इसके अलावा NEFT, RTGS, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ATM सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी. हालांकि, कभी-कभी निर्धारित मेंटेनेंस के कारण डिजिटल सेवाओं में अस्थायी रुकावट आ सकती है, जिसकी जानकारी बैंक पहले ही ग्राहकों को दे देते हैं. ग्राहक चेकबुक, डिमांड ड्राफ्ट, अकाउंट मेंटेनेंस और अन्य बैंकिंग सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं.