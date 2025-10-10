SBI-HDFC-ICICI Bank Interest Rate: अगर आपका सेव‍िंग अकाउंट भी एसबीआई या एचडीएफसी जैसे बड़े बैंक में है तो इस पर ढाई से तीन प्रत‍िशत का ब्‍याज म‍िलता होगा. लेक‍िन कोई बैंक यद‍ि आपको सेव‍िंग अकाउंट पर 5.5% का ब्‍याज ऑफर कर दें तो है न चौंकाने वाली बात. जी हां, कई सरकारी और प्राइवेट बैंक 2.5% से 3% का ब्याज देते हैं. लेकिन स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक सभी जमा राश‍ियों पर 5.5% का ब्याज दे रहा है. बैंकबाजार डॉट कॉम के अनुसार 5.5% ब्याज दर एक लाख रुपये से कम की जमा पर सभी बैंकों और स्मॉल फाइनेंस बैंकों में सबसे ज्‍यादा है.

आरबीआई ने रेपो रेट में 1% की कमी की

बैंक की तरफ से की गई यह पेशकश बेहद खास है. दरअसल, आरबीआई ने इस साल ही रेपो रेट में 1% की कमी की है. इसके बाद ज्यादातर बैंकों ने एफडी और सेव‍िंग अकाउंट पर ब्याज दरें घटा दीं है. फिर भी स्लाइस बैंक ने 5.5% की ब्याज दर को बरकरार रखा है. एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जैसे बैंक एक लाख रुपये तक की सेव‍िंग पर महज ढाई प्रत‍िशत का ही ब्याज दे रहे हैं. अधिकांश बैंक 3% या इससे कम ब्याज दे रहे हैं.

बैंक कैसे देता है इतना ब्याज?

स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक का दावा है कि वह ब्याज दर को 100% आरबीआई के रेपो रेट से जोड़ता है. मौजूदा समय में रेपो रेट 5.5% है, जिसे सितंबर-अक्टूबर 2025 की एमपीसी (MPC) में भी इसी पर बरकरार रखा गया है. स्लाइस बैंक के फाउंडर और एग्‍जीक्‍यूट‍िव डायरेक्‍टर राजन बाजाज ने बताया कि बैंक उधार देने से कमाई करता है. हमारा पैसा र‍िस्‍क फ्री लागत पर रहता है. उधार देने पर हमें उससे ज्‍यादा मुनाफा मिलता है. उन्‍होंने कहा हमने ग्‍लोबल बैंकों यह कुशलता सीखी है और इसे भारत में लागू कर रहे हैं.

एक लाख से ज्‍यादा की जमा पर ब्‍याज

एक लाख रुपये से ज्‍यादा की राशि पर स्लाइस बैंक की तरफ से सबसे ऊंचा ब्याज नहीं द‍िया जाता. कुछ अन्य बैंक एक लाख से ऊपर की राशि पर सेव‍िंग खाते में 8% तक ब्याज दे रहे हैं. फिर भी छोटी राशि के लिए स्लाइस बैंक की तरफ से द‍िया जा रहा ऑफर बेहतर है.

बैंक और सेव‍िंंग अकाउंट पर ब्‍याज दर

स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक 5.50% उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड 3.25% कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड 3.25% ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड 3.00% आरबीएल बैंक लिमिटेड 3.00% उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड 2.75% एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड 2.75% इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड 2.75% बंधन बैंक लिमिटेड 2.70% एक्सिस बैंक लिमिटेड 2.50% यस बैंक लिमिटेड 2.50% शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड 2.50% सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड 2.50% एसबीआई 2.50% एचडीएफसी बैंक 2.50% आईसीआईसीआई बैंक 2.50%

(बैंक बाजार डॉट कॉम की वेबसाइट पर उपलब्‍ध आंकड़ों के अनुसार)