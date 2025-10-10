Advertisement
trendingNow12956690
Hindi Newsबिजनेस

SBI-HDFC-ICICI सेव‍िंग अकाउंट पर दे रहे 2.5% का ब्‍याज, इस बैंक ने क‍िया 5.5% ब्‍याज देने का ऐलान

Saving Account Interest Rate: बैंक की तरफ से की गई यह पेशकश बेहद खास है. दरअसल, आरबीआई ने इस साल ही रेपो रेट में 1% की कमी की है. इसके बाद ज्यादातर बैंकों ने एफडी और सेव‍िंग अकाउंट पर ब्याज दरें घटा दीं है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 10, 2025, 11:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

SBI-HDFC-ICICI सेव‍िंग अकाउंट पर दे रहे 2.5% का ब्‍याज, इस बैंक ने क‍िया 5.5% ब्‍याज देने का ऐलान

SBI-HDFC-ICICI Bank Interest Rate: अगर आपका सेव‍िंग अकाउंट भी एसबीआई या एचडीएफसी जैसे बड़े बैंक में है तो इस पर ढाई से तीन प्रत‍िशत का ब्‍याज म‍िलता होगा. लेक‍िन कोई बैंक यद‍ि आपको सेव‍िंग अकाउंट पर 5.5% का ब्‍याज ऑफर कर दें तो है न चौंकाने वाली बात. जी हां, कई सरकारी और प्राइवेट बैंक 2.5% से 3% का ब्याज देते हैं. लेकिन स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक सभी जमा राश‍ियों पर 5.5% का ब्याज दे रहा है. बैंकबाजार डॉट कॉम के अनुसार 5.5% ब्याज दर एक लाख रुपये से कम की जमा पर सभी बैंकों और स्मॉल फाइनेंस बैंकों में सबसे ज्‍यादा है.

आरबीआई ने रेपो रेट में 1% की कमी की

बैंक की तरफ से की गई यह पेशकश बेहद खास है. दरअसल, आरबीआई ने इस साल ही रेपो रेट में 1% की कमी की है. इसके बाद ज्यादातर बैंकों ने एफडी और सेव‍िंग अकाउंट पर ब्याज दरें घटा दीं है. फिर भी स्लाइस बैंक ने 5.5% की ब्याज दर को बरकरार रखा है. एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जैसे बैंक एक लाख रुपये तक की सेव‍िंग पर महज ढाई प्रत‍िशत का ही ब्याज दे रहे हैं. अधिकांश बैंक 3% या इससे कम ब्याज दे रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बैंक कैसे देता है इतना ब्याज?
स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक का दावा है कि वह ब्याज दर को 100% आरबीआई के रेपो रेट से जोड़ता है. मौजूदा समय में रेपो रेट 5.5% है, जिसे सितंबर-अक्टूबर 2025 की एमपीसी (MPC) में भी इसी पर बरकरार रखा गया है. स्लाइस बैंक के फाउंडर और एग्‍जीक्‍यूट‍िव डायरेक्‍टर राजन बाजाज ने बताया कि बैंक उधार देने से कमाई करता है. हमारा पैसा र‍िस्‍क फ्री लागत पर रहता है. उधार देने पर हमें उससे ज्‍यादा मुनाफा मिलता है. उन्‍होंने कहा हमने ग्‍लोबल बैंकों यह कुशलता सीखी है और इसे भारत में लागू कर रहे हैं.

एक लाख से ज्‍यादा की जमा पर ब्‍याज
एक लाख रुपये से ज्‍यादा की राशि पर स्लाइस बैंक की तरफ से सबसे ऊंचा ब्याज नहीं द‍िया जाता. कुछ अन्य बैंक एक लाख से ऊपर की राशि पर सेव‍िंग खाते में 8% तक ब्याज दे रहे हैं. फिर भी छोटी राशि के लिए स्लाइस बैंक की तरफ से द‍िया जा रहा ऑफर बेहतर है.

बैंक और सेव‍िंंग अकाउंट पर ब्‍याज दर

स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक 5.50%
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड 3.25%
कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड 3.25%
ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड 3.00%
आरबीएल बैंक लिमिटेड 3.00%
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड 2.75%
एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड 2.75%
इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड 2.75%
बंधन बैंक लिमिटेड 2.70%
एक्सिस बैंक लिमिटेड 2.50%
यस बैंक लिमिटेड 2.50%
शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड 2.50%
सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड 2.50%
एसबीआई 2.50%
एचडीएफसी बैंक 2.50%
आईसीआईसीआई बैंक 2.50%

(बैंक बाजार डॉट कॉम की वेबसाइट पर उपलब्‍ध आंकड़ों के अनुसार)

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

SBIHDFCICICI

Trending news

'ये बुलडोजर बाबा की सरकार नहीं', महबूबा को अचानक याद आए CM योगी; नाम लेकर कसा तंज
jammu kashmir news
'ये बुलडोजर बाबा की सरकार नहीं', महबूबा को अचानक याद आए CM योगी; नाम लेकर कसा तंज
'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान में भरपाई की कोशिशें जारी, BSF का दावा-हर गतिविधि..
operation sindoor
'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान में भरपाई की कोशिशें जारी, BSF का दावा-हर गतिविधि..
नहीं काम आया पाक का प्रोपेगेंडा, स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी बनीं फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर
operation sindoor
नहीं काम आया पाक का प्रोपेगेंडा, स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी बनीं फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर
बंगाल में SIR लागू होने से ममता को क्यों लग रहा डर? हिंसा की दे रही वार्निंग
DNA
बंगाल में SIR लागू होने से ममता को क्यों लग रहा डर? हिंसा की दे रही वार्निंग
SIR पर बात करते-करते अमित शाह ने बता दी देश में मुस्लिम आबादी बढ़ने की वजह
amit shah
SIR पर बात करते-करते अमित शाह ने बता दी देश में मुस्लिम आबादी बढ़ने की वजह
दिल्ली में अफगान दूतावास पर लगे कौन सा झंडा? मुत्ताकी की टीम से भिड़ गए कर्मचारी
india afghanistan news
दिल्ली में अफगान दूतावास पर लगे कौन सा झंडा? मुत्ताकी की टीम से भिड़ गए कर्मचारी
JK में BJP का बेस खत्म कर देने की चाहत! उमर ने RS चुनाव में इन्हें बनाया उम्मीदवार
jammu kashmir news
JK में BJP का बेस खत्म कर देने की चाहत! उमर ने RS चुनाव में इन्हें बनाया उम्मीदवार
आतंक के खिलाफ श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, 21 घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी
Jammu and Kashmir
आतंक के खिलाफ श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, 21 घरों में ताबड़तोड़ छापेमारी
PM पर आपने उठाए सवाल, लेकिन रूस ने ही खोल दी पोल... जयराम को संबित की खरी-खरी
JF-17 Engine Deal
PM पर आपने उठाए सवाल, लेकिन रूस ने ही खोल दी पोल... जयराम को संबित की खरी-खरी
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
Jammu-kashmir
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल