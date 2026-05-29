ICICI Bank Share Price: सरकारी और प्राइवेट बैंकों के प्रॉफिट में आए उछाल का असर आने वाले समय में उनके शेयर पर दिखाई देने की संभावना है. पिछले फाइनेंशियल ईयर के दौरान बैंकों ने रिकॉर्ड प्रॉफिट दर्ज किया है.
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SBI Share Price: फाइनेंशियल ईयर 2026 (FY26) में देश के लिस्टेड कमर्शियल बैंकों ने जबरदस्त प्रदर्शन किय है. इन बैंकों ने बिजनेस में शानदार प्रदर्शन के बेस पर पहली बार पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान कुल चार लाख करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट कमाया है. चार लाख करोड़ के नेट प्रॉफिट में देश के तीन सबसे बड़े बैंकों की हिस्सेदारी आधे से ज्यादा है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) ने आधे से ज्यादा 2.13 लाख करोड़ रुपये का प्रॉफिट दर्ज किया है. इस साल प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के प्रॉफिट में इजाफा हुआ है.
प्राइवेट सेक्टर के बैंकों का कुल प्रॉफिट बढ़कर 2.09 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि सरकारी (PSU) बैंकों का मुनाफा 2.01 लाख करोड़ रुपये रहा. पूरे बैंकिंग सेक्टर के नेट प्रॉफिट में भी इजाफा देखा गया और यह 4.5% बढ़कर 4.11 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. वहीं, स्टैंडअलोन प्रॉफिट 7.5% की बढ़ोतरी के साथ 3.95 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. बैंकों का प्रॉफिट और बढ़ सकता था लेकिन मार्च तिमाही में दो बड़ी चुनौतियां आईं. पहली सरकारी बॉन्ड की ब्याज दरों (यील्ड) में 45 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी और डॉलर के मुकाबले रुपये की तेज गिरावट रोकने के लिए 100 मिलियन डॉलर की नेट ओपन पोजीशन पर अचानक कैप लगा दिया गया.
मार्च 2026 के अंत तक पूरे बैंकिंग सिस्टम में जमा रकम 251 लाख करोड़ और लोन (अडवांस) 212 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया. टॉप तीन बैंकों के पास कुल जमा का 43% और लोन का 44% हिस्सा है. पीएसयू (PSU) बैंकों के लोन में 16% की बढ़ोतरी हुई, जबकि प्राइवेट बैंकों का लोन 14% बढ़ा. डिपॉजिट के मामले में पीएसयू बैंकों में 10% और प्राइवेट बैंकों में 13% की ग्रोथ दर्ज की गई. मिडिल ईस्ट में चल रही टेंशन का असर आने वाले समय में इंडियन इकोनॉमी पर देखने को मिल सकता है. एसबीआई चेयरमैन एससी शेट्टी ने शेयरहोल्डर्स को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में जीडीपी ग्रोथ कम हो सकती है और महंगाई बढ़ सकती है.
आपको बता दें पीएसयू बैंकों के पास मार्केट के कुल बिजनेस में करीब 61% बाजार हिस्सेदारी है, फिर भी उनका प्रॉफिट प्राइवेट बैंकों के लगभग बराबर ही है. पीएसयू (PSU) बैंकों का प्रॉफिट 11% बढ़कर 1.98 लाख करोड़ रुपये हुआ, वहीं प्राइवेट बैंकों का प्रॉफिट 4% बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. बैंकों के प्रॉफिट में उछाल आने का असर उनके शेयर पर देखने को मिल सकता है. इन बैंकों के शेयर में आने वाले समय में तेजी आ सकती है.
(डिस्क्लेमर: जी न्यूज की तरफ से किसी भी प्रकार के निवेश की सलाह अपने पाठकों को नहीं दी जाती. किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज से संपर्क करें.)
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