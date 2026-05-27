Bank Holiday: SBI, HDFC, पीएनबी...27 या 28 मई बकरीद पर कब बंद रहेंगे बैंक, आज कहां-कहां बैंकों की छुट्टी ?

Bank Holiday: इस बार बकरीद की छुट्टी को लेकर कंफ्यूजन हैं. 27 या 28 मई किस दिन बैंकों की छुट्टी रहने वाली है. अलग-अलग राज्यों में 27 और 28 मई को बैंकों में कामकाज नहीं होगा.
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Bank Holiday on Bakri-Eid: ईद-उल-अजहा यानी बकरीद पर सरकारी छुट्टी रहती हैं. बैंक से लेकर सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज बंद रहते हैं. बकरीद की छुट्टी पर सरकारी से लेकर प्राइवेट बैंकों में कामकाज नहीं होगा. इस बार बकरीद की छुट्टी को लेकर कंफ्यूजन है. 27 या 28 मई किस दिन बैंकों की छुट्टी रहने वाली है ? अलग-अलग राज्यों में 27 और 28 मई को बैंकों की छुट्टी तय की गई है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक बकरीद पर देश के अलग-अलग शहरों में अलग-अलग दिन छुट्टी होगी. आप अपने शहर के हिसाब से देख सकते हैं कि दोनों में से किस दिन आपके शहर में बैंक बंद रहेंगे. रिजर्व बैंक की ओर से बैंकों की छुट्टी की पूरी लिस्ट साझा की गई है.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक 27 मई, बुधवार को देश के कुछ शहरों में बैंकों की छुट्टी है. सभी सरकारी और निजी बैंक बंद हैं. नई दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, देहरादून, चंडीगढ़, शिमला, भोपाल, रायपुर, रांची, कोलकाता, अहमदाबाद, गुवाहाटी, अगरतला, कोहिमा , इम्फाल, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, जम्मू और श्रीनगर में आज 27 मई को बैंक बंद रहेंगे. बैंक की शाखाओं में कामकाज नहीं होगा.
RBI ने कुछ शहरों में बकरीद पर 28 मई की भी छुट्टी दी है. मुंबई, बेलापुर, नागपुर, पणजी, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, विजयवाड़ा, पटना, जयपुर, आइजोल और शिलांग, जम्मू और कश्मीर में 28 मई को भी छुट्टी रहने वाली है.
बैंकों की छुट्टी रहने पर ऑनलाइन सेवाएं जारी रहेगी. यानी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकेंगे. NEFT, RTGC जैसी ऑनलाइन सर्विस से आप ट्रांजैक्शन जारी रख सकेंगे. UPI पेमेंट, मोबाइल ट्रांसफर, नेट बैंकिंग की सर्विस जारी रहेगी. ATM से कैश विड्रॉल की सर्विस भी 24 घंटे जारी रहेगी. जबकि ब्रांच बंद रहने की वजह से चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट मेकिंग, लोन पेमेंट , ब्रांच से कैश निकासी या कैश जमा करने जैसी सर्विस बंद रहेगी.
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