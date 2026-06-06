/RBI Bank Holiday List: जून के दूसरे हफ्ते में कब-कब बंद रहेंगे बैंक? जानें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

RBI Bank Holiday List: जून महीने का दूसरा सप्ताह शुरू होने वाला है और इसके साथ ही बैंक ग्राहकों के लिए बैंक अवकाश की जानकारी जानना बेहद जरूरी हो जाता है. कई लोग कैश निकालने, चेक क्लियरेंस, पासबुक अपडेट या अन्य जरूरी बैंकिंग कार्यों के लिए शाखाओं पर निर्भर रहते हैं. ऐसे में पहले से यह जान लेना फायदेमंद रहेगा कि आपके क्षेत्र में बैंक किन दिनों बंद रहने वाले हैं, ताकि किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी बैंक अवकाश कैलेंडर के मुताबिक, जून के दूसरे सप्ताह में नियमित साप्ताहिक छुट्टियों के चलते कुछ दिनों बैंक शाखाओं में कामकाज प्रभावित रहेगा, जबकि बाकी दिनों में बैंकिंग सर्विस सामान्य रूप से संचालित होंगी.