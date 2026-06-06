/RBI Bank Holiday List: जून के दूसरे हफ्ते में कब-कब बंद रहेंगे बैंक? जानें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

RBI Bank Holiday List: जून महीने का दूसरा सप्ताह शुरू होने वाला है और इसके साथ ही बैंक ग्राहकों के लिए बैंक अवकाश की जानकारी जानना बेहद जरूरी हो जाता है. कई लोग कैश निकालने, चेक क्लियरेंस, पासबुक अपडेट या अन्य जरूरी बैंकिंग कार्यों के लिए शाखाओं पर निर्भर रहते हैं. ऐसे में पहले से यह जान लेना फायदेमंद रहेगा कि आपके क्षेत्र में बैंक किन दिनों बंद रहने वाले हैं, ताकि किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी बैंक अवकाश कैलेंडर के मुताबिक, जून के दूसरे सप्ताह में नियमित साप्ताहिक छुट्टियों के चलते कुछ दिनों बैंक शाखाओं में कामकाज प्रभावित रहेगा, जबकि बाकी दिनों में बैंकिंग सर्विस सामान्य रूप से संचालित होंगी.
ये अवकाश देशभर के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक सहित अन्य बैंकों पर लागू होगा.
RBI के अवकाश कैलेंडर के अनुसार, 8 जून से 14 जून 2026 के बीच देशभर में निम्नलिखित बैंक अवकाश रहेंगे:
13 जून 2026 (दूसरा शनिवार) – साप्ताहिक अवकाश
14 जून 2026 (रविवार) – साप्ताहिक अवकाश
इन दोनों दिनों में सभी सरकारी और निजी बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. इस अवधि के दौरान किसी अतिरिक्त राष्ट्रीय या क्षेत्रीय त्योहार के कारण बैंक अवकाश निर्धारित नहीं है.
8 से 12 जून तक खुलेंगे बैंक
8 जून (सोमवार) से 12 जून (शुक्रवार) तक बैंक सामान्य वर्किंग डे की तरह खुले रहेंगे और सभी बैंकिंग सेवाएं नियमित रूप से उपलब्ध होंगी.
हां, आज 6 जून 2026 को देशभर के बैंक खुले हैं, क्योंकि ये जून महीने का पहला शनिवार है. बैंक शाखाओं में सामान्य कामकाज जारी है.
साप्ताहिक अवकाश
7 जून – रविवार
13 जून – दूसरा शनिवार
14 जून – रविवार
21 जून – रविवार
27 जून – चौथा शनिवार
28 जून – रविवार
15 जून – युवा मेघालय एसोसिएशन दिवस (वाईएमए दिवस) / राजा संक्रांति
25 जून – मुहर्रम
26 जून – मुहर्रम (यौम-ए-शहादत) / आशूरा
29 जून – संत गुरु कबीर जयंती
30 जून – रेमना नी
बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग सेवाओं में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी.
RTGS, NEFT, UPI और इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं 24×7 उपलब्ध रहेंगी
ग्राहक छुट्टियों के दौरान भी ऑनलाइन भुगतान, फंड ट्रांसफर और डिजिटल लेन-देन कर सकेंगे
अधिकांश डिजिटल ट्रांजैक्शन कुछ मिनटों के भीतर पूरे हो जाते हैं
हालांकि, बैंक शाखाओं के माध्यम से शुरू किए गए RTGS और अन्य शाखा आधारित कार्य अवकाश के दिनों में नहीं किए जाएंगे