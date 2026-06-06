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RBI Bank Holiday List: जून के दूसरे हफ्ते में कब-कब बंद रहेंगे बैंक? जानें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी बैंक अवकाश कैलेंडर के मुताबिक, जून के दूसरे सप्ताह में नियमित साप्ताहिक छुट्टियों के चलते कुछ दिनों बैंक शाखाओं में कामकाज प्रभावित रहेगा, जबकि बाकी दिनों में बैंकिंग सर्विस सामान्य रूप से संचालित होंगी.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 06, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:51 PM IST
RBI Bank Holiday List: जून के दूसरे हफ्ते में कब-कब बंद रहेंगे बैंक? जानें छुट्टियों की पूरी लिस्ट
Image Credit: Source : Canva

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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