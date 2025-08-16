SBI ने ग्राहकों को दिया बड़ा झटका, बढ़ाई होम लोन की ब्याज दरें; जानिए EMI पर कितना पड़ेगा असर?
Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 16, 2025, 08:16 AM IST
घर खरीदने का सपना अब और महंगा हो सकता है. देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने नए ग्राहकों के लिए होम लोन की ब्याज दरें बढ़ाकर आम लोगों को झटका दिया है. ब्याज दरों में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो रेट में कटौती की है और बाजार में ब्याज दरें गिर रही हैं. बैंकिंग इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि यह कदम संकेत है कि आने वाले समय में होम लोन और महंगे हो सकते हैं, खासकर उन ग्राहकों के लिए जिनका क्रेडिट स्कोर कम है.

जुलाई के आखिरी पखवाड़े में SBI के होम लोन की ब्याज दरें 7.5% से 8.45% के बीच थीं. लेकिन अब संशोधित दरों के बाद नए ग्राहकों को 7.5% से 8.70% तक की ब्याज दर देनी होगी. यानी ब्याज दर का ऊपरी बैंड 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ा दिया गया है. दूसरी तरफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी ब्याज दरें बढ़ाकर 7.45% कर दी हैं, जो पहले 7.35% थीं.

EMI पर क्या असर होगा?
मान लीजिए कोई ग्राहक 50 लाख रुपये का होम लोन 20 साल की अवधि के लिए लेता है. पहले यदि ब्याज दर 7.5% थी, तो उसकी EMI लगभग 40,280 रुपये बनती थी. लेकिन अब यदि यही लोन 8.7% पर लिया जाए, तो EMI बढ़कर करीब 44,000 रुपये तक पहुंच जाएगी. यानी ग्राहकों को हर महीने लगभग 3,700 रुपये ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं.

किन ग्राहकों पर ज्यादा असर?
SBI ने साफ किया है कि यह बढ़ोतरी केवल नए ग्राहकों पर लागू होगी. जिन लोगों का होम लोन पहले से चल रहा है, उन पर इसका असर नहीं होगा. बैंक ने यह भी कहा कि यह कदम मुख्य रूप से कम क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर उठाया गया है. बैंकिंग सूत्रों के मुताबिक, होम लोन एक "लो-यील्डिंग प्रोडक्ट" है, यानी इससे बैंकों को ज्यादा मुनाफा नहीं होता. इसलिए कम क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों से ज्यादा ब्याज वसूलकर बैंक मार्जिन सुधारने की कोशिश कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें- SBI के करोड़ों कस्‍टमर के लि‍ए बड़ी खबर, 15 अगस्‍त से ऐसे ट्रांजेक्‍शन पर लगेगा चार्ज; पूरी ड‍िटेल जान‍िए

प्राइवेट और सरकारी बैंकों की स्ट्रेटेजी में फर्क
दिलचस्प बात यह है कि जहां सरकारी बैंक जैसे SBI और यूनियन बैंक ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, वहीं निजी बैंक प्रतिस्पर्धा में अभी भी कम दरों पर लोन ऑफर कर रहे हैं. उदाहरण के लिए, HDFC बैंक की शुरुआती होम लोन दरें 7.90%, ICICI बैंक की 8% और एक्सिस बैंक की 8.35% हैं. हालांकि, निजी बैंकों ने सार्वजनिक बैंकों की "आक्रामक प्राइसिंग" पर सवाल उठाए हैं और इसे "अलाभकारी" बताया है.

क्यों बढ़ रही हैं दरें?
RBI के आंकड़ों के मुताबिक, जून 2025 में खत्म हुए साल में होम लोन की ग्रोथ 9.6% रही, जबकि पिछले साल यह 36.3% थी. यानी मांग धीमी हो रही है. एक्सपर्ट का मानना है कि बैंकों की नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) पर दबाव बढ़ गया है. ऐसे में चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर ब्याज दर बढ़ाना बैंकों के लिए मुनाफा सुधारने का एक तरीका है.

आगे क्या?
पब्लिक सेक्टर बैंकों की मार्केट शेयरिंग लगातार बढ़ रही है. CRIF हाईमार्क के अनुसार, FY22 में जहां नए होम लोन में पब्लिक सेक्टर बैंकों की हिस्सेदारी 34% थी, वहीं FY25 में यह बढ़कर 43% हो गई. ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय में और बैंक भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकते हैं.

About the Author
author img
Shivendra Singh

Shivendra Singh - सीनियर सब एडिटर, बिजनेस और फाइनेंशियल न्यूज

