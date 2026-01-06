Advertisement
trendingNow13065553
Hindi Newsबिजनेसअगले FY में घरेलू खपत से तेज होगी देश की ग्रोथ रेट, GDP 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान

अगले FY में घरेलू खपत से तेज होगी देश की ग्रोथ रेट, GDP 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान

एसबीआई म्यूचुअल फंड की इस रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2026-27 में बैंक कर्ज की ग्रोथ 13 से 14 प्रतिशत तक हो सकती है. बैंक लोन की ग्रोथ इस साल मई में 9 प्रतिशत से बढ़कर नवंबर 2025 तक 11.4 प्रतिशत हो चुकी है. 

|Last Updated: Jan 06, 2026, 04:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अगले FY में घरेलू खपत से तेज होगी देश की ग्रोथ रेट, GDP 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान

SBI Mutual Fund Report: फाइनेंश‍ियल ईयर 2026-27 में देश की इकोनॉम‍िक ग्रोथ रेट का मुख्य आधार घरेलू खपत और कर्ज रहेगा. इस दौरान देश की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट करीब 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि नॉमिनल जीडीपी में करीब 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है. यह जानकारी एसबीआई म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट से सामने आई है. एसबीआई म्यूचुअल फंड की इस रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2026-27 में बैंक कर्ज की ग्रोथ 13 से 14 प्रतिशत तक हो सकती है. बैंक लोन की ग्रोथ इस साल मई में 9 प्रतिशत से बढ़कर नवंबर 2025 तक 11.4 प्रतिशत हो चुकी है. वहीं वर्ष 2025-26 में कुल कर्ज वृद्धि 10.5 से 11 प्रतिशत रहने की संभावना है.

घरेलू परिवारों का कर्ज तेजी से बढ़ेगा

रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले समय में घरेलू परिवारों का कर्ज कंपनियों के कर्ज से ज्यादा तेजी से बढ़ेगा. जिन क्षेत्रों में कर्ज पर आधारित मांग और बेहतर उत्पादों की मांग है, वे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2025-26 में भारत की वास्तविक आर्थिक वृद्धि लगभग 7.5 प्रतिशत रही. हालांकि, निर्यात अभी भी सबसे कमजोर कड़ी बना हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि महंगाई नियंत्रण में है.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्‍लोबल इकोनॉमी में सुधार के संकेत
म्यूचुअल फंड हाउस का मानना है कि शेयर बाजार में 2025 का रुझान 2026 में भी जारी रह सकता है. उभरते मार्केट के शेयर और इंडस्‍ट्र‍ियल चीजें बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं, क्योंकि ग्‍लोबल इकोनॉमी में सुधार के संकेत मिल रहे हैं. फंड हाउस ने बिजली, गैस परिवहन, पूंजीगत वस्तुएं, सीमेंट और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को निवेश के लिए बेहतर बताया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2026-27 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई करीब 4 प्रतिशत रह सकती है. भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियों में बड़े बदलाव की संभावना कम है.

सरकारी बॉन्ड की आपूर्ति बढ़कर 29 लाख करोड़ रुपए तक जा सकती है, जबकि रुपए की गिरावट की गति कम होकर वित्त वर्ष 2027 में लगभग 2 प्रतिशत तक कमजोर होकर 92 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर के करीब पहुंच सकता है. रिपोर्ट में बताया गया कि टैरिफ के बावजूद वैश्विक आर्थिक स्थिति अभी तक मजबूत बनी हुई है. अमेरिका में एआई से जुड़े निवेश और ढीली सरकारी नीतियों से विकास को सहारा मिला है. इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोप में सरकारी खर्च बढ़ा है, जबकि चीन अभी भी निर्यात पर निर्भर बना हुआ है. (IANS) 

TAGS

SBI

Trending news

BMC के करप्शन को लेकर उद्धव को... निकाय चुनाव से पहले विपक्ष पर बरसे देवेंद्र फडणवीस
Devendra Fadnavis
BMC के करप्शन को लेकर उद्धव को... निकाय चुनाव से पहले विपक्ष पर बरसे देवेंद्र फडणवीस
'जब अमीर मुकदमेबाजी में फंसते हैं...' गौतम खेतान की याचिका पर 'सुप्रीम' टिप्पणी
scam of agustawestland helicopter
'जब अमीर मुकदमेबाजी में फंसते हैं...' गौतम खेतान की याचिका पर 'सुप्रीम' टिप्पणी
डिप्टी CM शिवकुमार का बयान बदल देगा कर्नाटक की राजनीति! सिद्धारमैया ही रहेंगे CM?
CM Siddaramaiah
डिप्टी CM शिवकुमार का बयान बदल देगा कर्नाटक की राजनीति! सिद्धारमैया ही रहेंगे CM?
महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष ने ऐसा क्या कहा था? रितेश देशमुख से अब बोले 'सॉरी'
Maharastra News
महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष ने ऐसा क्या कहा था? रितेश देशमुख से अब बोले 'सॉरी'
वेनेजुएला मामले में भारत क्यों नहीं लेता कोई स्टैंड... कांग्रेस ने सरकार को घेरा
Prithviraj Chavan
वेनेजुएला मामले में भारत क्यों नहीं लेता कोई स्टैंड... कांग्रेस ने सरकार को घेरा
SIR पर फिर गरमाई सियासत! CM ममता के बाद अब TMC सांसद ने खटखटाया SC का दरवाजा
bengal elections
SIR पर फिर गरमाई सियासत! CM ममता के बाद अब TMC सांसद ने खटखटाया SC का दरवाजा
JNU में मोदी और शाह के खिलाफ गूंजे आपत्तिजनक नारे, कांग्रेस नेता ने जताई सख्त आपत्ति
JNU News
JNU में मोदी और शाह के खिलाफ गूंजे आपत्तिजनक नारे, कांग्रेस नेता ने जताई सख्त आपत्ति
जिस कॉमनवेल्थ ने बदली दिल्ली की सूरत, उसी ने डुबो दिया सुरेश कलमाड़ी का करियर
Suresh Kalmadi
जिस कॉमनवेल्थ ने बदली दिल्ली की सूरत, उसी ने डुबो दिया सुरेश कलमाड़ी का करियर
दीपम विवाद: स्टालिन सरकार को लगा झटका, HC ने स्तंभ पर दीप जलाने को दी हरी झंडी
deepam
दीपम विवाद: स्टालिन सरकार को लगा झटका, HC ने स्तंभ पर दीप जलाने को दी हरी झंडी
सुप्रीम कोर्ट में भूटान के वकील, भारत में क्यों? जानिए साइन हुए एमओयू की पूरी वजह!
india
सुप्रीम कोर्ट में भूटान के वकील, भारत में क्यों? जानिए साइन हुए एमओयू की पूरी वजह!