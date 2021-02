SBI Car Loan का उठाइए फायदा, बन जाइए नई चमचमाती कार के मालिक

दिल्ली: आज ही देश की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी मारूति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने Swift का नया मॉडल लॉन्च किया है. कार को देखने के बाद आपके मन में इसे खरीदने की इच्छा भी हो रही होगी. तो हम आपको बता रहे हैं कि एसबीआई ने एक स्पेशल ऑफर निकाला है जिसके जरिए आप घर बैठे काफी कम ब्याज दर पर कार लोन ले सकते हैं.

एसबीआई के इस ऑफर में सबसे खास बात ये है कि इसमें कोई प्रोसेसिंग फीस (Processing Fee) नहीं लग रही है. इसके अलावा कार लोन की ब्याज दर (Interest Rate) भी बेहद कम है. महज 7.50 फीसदी पर आप कार लोन ले सकते हैं. एसबीआई ने कार लोन लेने वालों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए #PehleSBI Car Loan! भी शुरू किया है.

Are you planning to buy a new car? Always remember #PehleSBI Car Loan!

And enjoy exciting deals like 7.50% Interest Rate, Nil Processing Fee, and many more.

For a call back, give a missed call on 7208933141 or SMS CAR at 7208933145.

#SBI #StateBankOfIndia #PehleSBI #CarLoan pic.twitter.com/gOJhInwZc3

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) February 20, 2021