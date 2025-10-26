रोजगार की बौछार! अगले पांच महीनों में 3,500 नई भर्तियां करेगा ये सरकारी बैंक, युवाओं के लिए बड़ा मौका

SBI Bank Hiring: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) अपने ऑपरेशन को मजबूत करने और देशभर में सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने के उद्देश्य से लगभग 3,500 अधिकारियों की नियुक्ति करने की योजना बना रहा है. SBI के उप-प्रबंध निदेशक (HR) और मुख्य डेवलपमेंट अधिकारी (CDO) किशोर कुमार पोलुदासु ने बताया कि बैंक ने जून में 505 प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) की भर्ती की है और इतनी ही संख्या में रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया जारी है और आवेदन प्राप्त हो गए हैं.

किशोर कुमार पोलुदासु ने बताया कि IT और साइबर सिक्योरिटी की देखभाल के लिए लगभग 1,300 अधिकारियों का चयन पहले ही किया जा चुका है. PO के 541 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है. आवेदन पहले ही प्राप्त हो चुके हैं. PO की भर्ती तीन चरणों वाली प्रक्रिया से होती है. उन्होंने कहा, 'लगभग 3,000 सर्कल-बेस्ड अधिकारियों पर विचार किया जा रहा है. ये प्रक्रिया इस वित्त वर्ष में पूरी हो जानी चाहिए.'

इस साल की शुरुआत में SBIके चेयरमैन CS शेट्टी ने घोषणा की थी कि बैंक की अलग अलग केटेगरी में कुल भर्ती लगभग 18,000 होगी. जिसमें से लगभग 13,500 भर्ती क्लर्क पदों के लिए होगी, बाकी प्रोबेशनरी ऑफिसर और स्थानीय स्तर पर अधिकारियों के लिए होगी. पहली तिमाही में SBI ने देशभर में अपने शाखाओं में ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए 13,455 जूनियर एसोसिएट और 505 पीओ की भर्ती की घोषणा की थी.

महिलाओं पर जोर

पोलुदासु ने ये भी कहा कि SBI ने लैंगिक विविधता बढ़ाने की रणनीति बनाई है, जिसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में महिला कर्मचारियों की संख्या को 30 प्रतिशत तक बढ़ाना है. अगर हम फ्रंटलाइन स्टाफ की बात करें तो महिलाएं लगभग 33 प्रतिशत हैं. लेकिन कुल मिलाकर देखें तो वे कुल वर्कफोर्स का 27 प्रतिशत ही हैं. इसलिए, हम इसको बढ़ाने के लिए काम करेंगे ताकि विविधता और भी बेहतर हो सके.