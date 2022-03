SBI अकाउंट होल्डर्स के लिए सौगात! सिर्फ 342 रुपये में पाएं 4 लाख का बंपर फायदा, बैंक ने दी जानकारी

नई दिल्ली: कोविड 19 के कहर को झेलने के बाद, लोगों में बीमा की समझ बढ़ी है. सरकार भी के हर तबके तक बीमा की पहुंचाने की कोशिश कर रही है. इसी क्रम में देश के सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई बहुत कम पैसों में इंश्योरेंस की सुविधा दे रही है. सरकार की स्कीम, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) है जो आपको 4 लाख रुपये तक का कवर दे रही है. सबसे खास कि इसके लिए आपको सिर्फ 342 रुपये ही देने होंगे. आइए जानते हैं इसके बारे में.

देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसबीआई (SBI) ने अपने ट्विटर हैंडल पर इन दो स्कीम्स के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है. SBI ने अपने इस ट्वीट में बताया है, 'अपनी जरूरत के मुताबिक बीमा कराएं और चिंता मुक्त जीवन जिएं. ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से बचत बैंक खाते के खाताधारकों से प्रीमियम की कटौती की जाएगी. व्यक्ति केवल एक बचत बैंक खाते के माध्यम से योजना में शामिल होने के लिए पात्र होगा.

Fulfilling the vision of ensuring social security for all! #PMJJBY is providing life insurance cover at a minimal premium of ₹330 per year for people between 18-50 years through their bank accounts. #AmritMahotsav @PMOIndia @FinMinIndia pic.twitter.com/xqBSoCR4Rk

— DFS (@DFS_India) February 15, 2022