अब ‘.bank.in’ डोमेन पर होगी भारतीय बैंकों की वेबसाइट, जानें RBI ने ये बड़ा कदम क्यों उठाया?

RBI Instructions : अब अगर आप अपने बैंक की वेबसाइट खोलने जा रहे हैं, तो सतर्क रहें, क्योंकि अब बैंकिंग वेबसाइट्स के एड्रेस बदल गए हैं. RBI के नए निर्देशों के बाद देश के कई बैंकों ने अपनी आधिकारिक वेबसाइटों के डोमेन नाम में बदलाव कर दिए हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपनी नेट बैंकिंग वेबसाइट का एड्रेस (URL) अब ‘.bank.in’ डोमेन पर ट्रांसफर करें. ये बदलाव 31 अक्टूबर 2025 तक पूरा करना अनिवार्य है. कई बड़े बैंक जैसे भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और केनरा बैंक पहले ही अपनी वेबसाइट्स को नए डोमेन पर ट्रांसफर हो चुके हैं, अन्य बैंक जैसे ICICI बैंक, HADFC बैंक और एक्सिस बैंक भी इस दिशा में काम कर रहे हैं और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि पुरानी वेबसाइट्स से नई वेबसाइट्स पर ग्राहकों को आसानी से रीडायरेक्ट किया जाएगा.

क्यों लिया गया ये फैसला?

RBI के मुताबिक, ये कदम साइबर सुरक्षा को मजबूत करने, धोखाधड़ी के मामलों को कम करने और लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए उठाया गया है. इस नए डोमेन के जरिए ग्राहकों को यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे किसी असली बैंक की वेबसाइट पर ही लॉग इन कर रहे हैं.

कुछ प्रमुख बैंकों के नए URL इस प्रकार हैं:

ICICI Bank: https://www.icici.bank.in/

HDFC Bank: https://www.hdfc.bank.in/

Axis Bank: https://www.axis.bank.in/

Kotak Mahindra Bank: https://www.kotak.bank.in/en/home.html

Punjab National Bank: https://pnb.bank.in/

State Bank of India: https://sbi.bank.in

RBI ने बताया कि IDRBT (Institute for Development and Research in Banking Technology) इस डोमेन का रजिस्ट्रार होगा और बैंक इसे रजिस्टर कराने के लिए sahyog@idrbt.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं.

‘.bank.in’ डोमेन क्या है?

‘.bank.in’ एक सुरक्षित और विशेष इंटरनेट डोमेन है, जिसे केवल भारतीय बैंकों के लिए बनाया गया है. इसका उद्देश्य ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकना और ग्राहकों में भरोसा बढ़ाना है.