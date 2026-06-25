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ना बैंक खुलेंगे और ना ही बाजार...अगले 3 दिन सब बंद! RBI ने क्यों दी है 26, 27, 28 जून की छुट्टी?

Bank Holiday: RBI के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक 26 जून से 28 जून तक कई राज्यों में बैंक लगातार तीन दिन बंद रहने वाले हैं. दरअसल 26 जून को मुहर्रम की छुट्टी की वजह से बैंक बंद रहने वाले हैं.

Written ByBavita Jha
Published: Jun 25, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:30 PM IST
ना बैंक खुलेंगे और ना ही बाजार...अगले 3 दिन सब बंद! RBI ने क्यों दी है 26, 27, 28 जून की छुट्टी?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

Bavita Jha

बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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