Bank and Stock Market Holiday: अगले तीन दिन SBI, PNB, केनरा बैंक समेत सभी सरकारी बैंक नहीं खुलेंगे. HDFC, ICICI समेत सभी प्राइवेट बैंकों में भी कामकाज नहीं होगा. शेयर बाजार में भी कल कोई ट्रेडिंग नहीं होगी. BSE, निफ्टी में शेयरों की खरीद-फरोख्त बंद रहेगी. शेयर बाजार भी लगातार 3 दिनों के लिए बंद रहने वाले हैं.
RBI के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक 26 जून से 28 जून तक कई राज्यों में बैंक लगातार तीन दिन बंद रहने वाले हैं. दरअसल 26 जून को मुहर्रम की छुट्टी की वजह से बैंक बंद रहने वाले हैं.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जारी बैंक हॉलिडे की लिस्ट के मुताबिक 26 से 28 जून तक बैंक बंद रहने वाले हैं.
- 26 जून को मुहर्रम के कारण देश के कई हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे.
- 27 जून को चौथा शनिवार होने की वजह से देशभर में सरकारी, प्राइवेट बैंकों में कामकाज नहीं होगा.
- 28 जून को रविवार की साप्ताहिक छुट्टी के चलते देशभर के बैंक बंद रहेंगे.
RBI की लिस्ट के मुताबिक 26 जून को उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश,छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्रप्रदेश, जम्मू-कश्मीर, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी. इस दौरान SBI, HDFC Bank, ICICI समेत सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद रहने वाले हैं.
बैंकों के बंद रहने का मतलब ये नहीं है कि पूरा बैंकिंग सिस्टम ठप रहेगा. बैंक की शाखाएं बंद रहने की वजह से चेक क्लियरेंस, पासबुक अपडेट, बैंक जाकर कैश निकालने-जमा करने, लोन, ड्राफ्ट जैसी सेवाएं बंद रहेगी, जबकि ऑनलाइन बैंकिंग की सर्विस जारी रहेगी. आप मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग के जरिए फंड ट्रांसफर कर सकेंगे. ATM से कैश निकासी जारी रहेगी. UPI,ऑनलाइन फंड ट्रांसफर (NEFT/RTGS) जैसी सेवाएं भी चालू रहेंगी.
भारतीय शेयर बाजार भी लगातार तीन दिन बंद रहेगा. NSE और BSE की छुट्टी रहेगी. 26 जून , शुक्रवार को अंतिम कारोबारी दिन पर कोई ट्रेडिंग नहीं होगी. शुक्रवार को मुहर्रम के चलते दोनों प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में कामकाज नहीं होगा. इससे अलावा 27 और 28 जून को साप्ताहिक छुट्टी रहेगी.
एमसीएक्स यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर मॉर्निंग सेशन यानी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कारोबार नहीं होगा, लेकिन इवनिंग सेशन यानी शाम 5 बजे से रात 11:30 तक सामान्य तौर पर कामकाज होगा.