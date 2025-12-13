Advertisement
trendingNow13039627
Hindi Newsबिजनेससस्ता हुआ लोन, कम होगी EMI, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने लिया बड़ा फैसला

सस्ता हुआ लोन, कम होगी EMI, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने लिया बड़ा फैसला

RBI के फैसले के बाद SBI ने यह कदम उठाया है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स्ड डिपॉजिटि्स (FD) टेन्योर पर ब्याज दरें कम कर दी हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 13, 2025, 03:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सस्ता हुआ लोन, कम होगी EMI, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने लिया बड़ा फैसला

SBI reduced lending rate :  देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने लिया बड़ा फैसला लिया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस महीने रेपो रेट में 0.25% की कटौती का फैसला लिया था. RBI के फैसले के बाद SBI ने यह कदम उठाया है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स्ड डिपॉजिटि्स (FD) टेन्योर पर ब्याज दरें कम कर दी हैं.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने फिक्स्ड डिपॉज़िट और लोन दोनों के लिए रेट में बदलाव लागू किया है. ग्राहकों को RBI की हालिया पॉलिसी रेट कटौती का फायदा दिया गया है. RBI की पॉलिसी रेट कटौती के बाद SBI ने अपनी लेंडिंग रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कमी की है, जिससे मौजूदा और नए कर्जदारों के लिए लोन सस्ता हो गया है. रेट में इस लेटेस्ट कटौती के साथ SBI का एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रेट (EBLR) 25 बेसिस पॉइंट गिरकर 7.90 प्रतिशत हो जाएगा.

यह भी पढ़ें : रिटेल महंगाई ने नवंबर में पकड़ी रफ्तार, रिकॉर्ड निचले स्तर से बढ़कर 0.71% हुई

Add Zee News as a Preferred Source

कब से लागू होंगी नई दरें

SBI ने एक बयान में कहा कि संशोधित दरें 15 दिसंबर, 2025 से लागू होंगी. बैंक ने सभी टेन्योर के लिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) में भी 5 बेसिस पॉइंट की कटौती की है. इस संशोधन के साथ एक साल की मैच्योरिटी वाला MCLR मौजूदा 8.75 प्रतिशत से घटकर 8.70 प्रतिशत हो जाएगा. इसी तरह, एक साल की मैच्योरिटी दर 5 प्रतिशत से घटकर 8.75 प्रतिशत और 8.80 प्रतिशत हो जाएगी. बैंक ने बेस रेट/BPLR को मौजूदा 10 प्रतिशत से घटाकर 9.90 प्रतिशत कर दिया है, जो 15 दिसंबर से प्रभावी होगा.

SBI BPLR, बेस रेट

SBI ने अपना बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (BPLR) बदलकर 14.65% प्रति वर्ष कर दिया है. SBI ने 15 दिसंबर 2025 से अपना बेस रेट 9.90% कर दिया है.

यह भी पढ़ें : किसानों को बल्ले-बल्ले, कैबिनेट का बड़ा फैसला, 2026 सीजन के लिए कोपरा की MSP बढ़ी

 कर्जदारों को मिलेगी राहत 

इन कटौतियों का मतलब है कि EBLR या MCLR से जुड़े होम, ऑटो, पर्सनल और बिजनेस लोन के लिए EMI कम होगी, जिससे बढ़ते घरेलू और बिजनेस खर्चों के बीच कर्जदारों को राहत मिलेगी.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

SBI

Trending news

BJP की सहयोगी पार्टी के नेता ने जमकर की मौलाना मदनी की तारीफ; किस बात पर की तारीफ
Maulana Madani
BJP की सहयोगी पार्टी के नेता ने जमकर की मौलाना मदनी की तारीफ; किस बात पर की तारीफ
शिवराज पाटिल का ध्यान मुद्रा में बैठे हुए क्यों हुआ अंतिम संस्कार? खेत में दफनाए गए
shivraj patil news
शिवराज पाटिल का ध्यान मुद्रा में बैठे हुए क्यों हुआ अंतिम संस्कार? खेत में दफनाए गए
'मैं मेसी से माफी मांगती हूं...', कोलकाता में बवाल के बाद घिरीं सीएम ममता
Lionel Messi in India
'मैं मेसी से माफी मांगती हूं...', कोलकाता में बवाल के बाद घिरीं सीएम ममता
त्रिशूर में भाजपा की बड़ी जीत, मुस्लिम महिला उम्मीदवार ने कांग्रेस को हराकर चौंकाया
Kerala Local Body Election
त्रिशूर में भाजपा की बड़ी जीत, मुस्लिम महिला उम्मीदवार ने कांग्रेस को हराकर चौंकाया
महाराष्ट्र BJP ने 16 नेताओं को क्यों दिखाया बाहर का रास्ता! चुनाव के बीच लिया फैसला
BJP action
महाराष्ट्र BJP ने 16 नेताओं को क्यों दिखाया बाहर का रास्ता! चुनाव के बीच लिया फैसला
संसद भवन के हमले के पूरे हुए 24 साल, पीएम मोदी और सांसदों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि
parliament attack 2001 anniversary
संसद भवन के हमले के पूरे हुए 24 साल, पीएम मोदी और सांसदों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि
पति ने सांप से डसवाकर ली पत्नी की जान! दोस्तों के साथ मिलकर बुना ऐसा जाल...
Thane
पति ने सांप से डसवाकर ली पत्नी की जान! दोस्तों के साथ मिलकर बुना ऐसा जाल...
'बंगाल को बांग्लादेश बनाने की हो रही साजिश...', बाबरी मस्जिद को लेकर भड़के BJP नेता
Dilip Ghosh
'बंगाल को बांग्लादेश बनाने की हो रही साजिश...', बाबरी मस्जिद को लेकर भड़के BJP नेता
कश्मीर और लद्दाख में हाहाकार! पारा -17 डिग्री सेल्सियस पर अटका, सूखा बना डबल अटैक
Kashmir
कश्मीर और लद्दाख में हाहाकार! पारा -17 डिग्री सेल्सियस पर अटका, सूखा बना डबल अटैक
कनाडा में शूटआउट! पुलिस के हत्थे चढ़े भारतीय मूल के 3 लोग, लगा ये बड़ा आरोप
Canada News
कनाडा में शूटआउट! पुलिस के हत्थे चढ़े भारतीय मूल के 3 लोग, लगा ये बड़ा आरोप