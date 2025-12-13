सस्ता हुआ लोन, कम होगी EMI, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने लिया बड़ा फैसला

SBI reduced lending rate : देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने लिया बड़ा फैसला लिया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस महीने रेपो रेट में 0.25% की कटौती का फैसला लिया था. RBI के फैसले के बाद SBI ने यह कदम उठाया है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स्ड डिपॉजिटि्स (FD) टेन्योर पर ब्याज दरें कम कर दी हैं.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने फिक्स्ड डिपॉज़िट और लोन दोनों के लिए रेट में बदलाव लागू किया है. ग्राहकों को RBI की हालिया पॉलिसी रेट कटौती का फायदा दिया गया है. RBI की पॉलिसी रेट कटौती के बाद SBI ने अपनी लेंडिंग रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कमी की है, जिससे मौजूदा और नए कर्जदारों के लिए लोन सस्ता हो गया है. रेट में इस लेटेस्ट कटौती के साथ SBI का एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रेट (EBLR) 25 बेसिस पॉइंट गिरकर 7.90 प्रतिशत हो जाएगा.

यह भी पढ़ें : रिटेल महंगाई ने नवंबर में पकड़ी रफ्तार, रिकॉर्ड निचले स्तर से बढ़कर 0.71% हुई

Add Zee News as a Preferred Source

कब से लागू होंगी नई दरें

SBI ने एक बयान में कहा कि संशोधित दरें 15 दिसंबर, 2025 से लागू होंगी. बैंक ने सभी टेन्योर के लिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) में भी 5 बेसिस पॉइंट की कटौती की है. इस संशोधन के साथ एक साल की मैच्योरिटी वाला MCLR मौजूदा 8.75 प्रतिशत से घटकर 8.70 प्रतिशत हो जाएगा. इसी तरह, एक साल की मैच्योरिटी दर 5 प्रतिशत से घटकर 8.75 प्रतिशत और 8.80 प्रतिशत हो जाएगी. बैंक ने बेस रेट/BPLR को मौजूदा 10 प्रतिशत से घटाकर 9.90 प्रतिशत कर दिया है, जो 15 दिसंबर से प्रभावी होगा.

SBI BPLR, बेस रेट

SBI ने अपना बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (BPLR) बदलकर 14.65% प्रति वर्ष कर दिया है. SBI ने 15 दिसंबर 2025 से अपना बेस रेट 9.90% कर दिया है.

यह भी पढ़ें : किसानों को बल्ले-बल्ले, कैबिनेट का बड़ा फैसला, 2026 सीजन के लिए कोपरा की MSP बढ़ी

कर्जदारों को मिलेगी राहत

इन कटौतियों का मतलब है कि EBLR या MCLR से जुड़े होम, ऑटो, पर्सनल और बिजनेस लोन के लिए EMI कम होगी, जिससे बढ़ते घरेलू और बिजनेस खर्चों के बीच कर्जदारों को राहत मिलेगी.