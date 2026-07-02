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देश में तेजी से बढ़ रहा EV नेटवर्क, ऑयल इम्‍पोर्ट में बचेगा एक लाख करोड़; SBI का दावा

Electric Vehical Boom in India: देश में ईवी मार्केट को लेकर लोगों का नजर‍िया बदल रहा है. प‍िछले द‍िनों ईरान और अमेर‍िका की जंग के दौरान ईवी ड‍िमांड में तेज उछाल देखा गया. ईवी का ग्राफ बढ़ने से आने वाले समय में देश का आयात ब‍िल काफी कम हो जाएगा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 02, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 03:07 PM IST
देश में तेजी से बढ़ रहा EV नेटवर्क, ऑयल इम्‍पोर्ट में बचेगा एक लाख करोड़; SBI का दावा
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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