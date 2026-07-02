SBI Report on EV: देश में इलेक्ट्रिक व्‍हीकल (EV) की बढ़ती ड‍िमांड से पेट्रोल-डीजल का यूज कम हो रहा है. इससे देश में क्रूड ऑयल भी कम आयात हो रहा है और इम्‍पोर्ट ब‍िल में भारी कटौती हुई है. एसबीआई (SBI) की हाल‍िया रिपोर्ट के अनुसार, यद‍ि 2030 तक देश के व्‍हीकल मार्केट में इलेक्‍ट्र‍िक व्‍हीकल की हिस्सेदारी 20 फीसदी भी हो जाती है तो भारत के तेल आयात में करीब 1 लाख करोड़ की भारी-भरकम बचत हो सकती है. रिपोर्ट में अनुमान जताया गया क‍ि साल 2027 से 2030 के बीच करीब 35 लाख इलेक्ट्रिक व्‍हीकल पेट्रोल से चलने वाली कार की जगह ले लेंगे. इससे पर्यावरण के साथ ही देश की इकोनॉमी को भी बड़ा फायदा होगा.